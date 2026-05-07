Trump amenaza con aumentar los aranceles a la UE si los 27 no cumplen con el acuerdo comercial antes del 4 de julio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que dará de plazo hasta el 4 de julio a la Unión Europea para cumplir con su parte del acuerdo comercial. Si los 27 no cumplen, asegura, amenaza con aumentar los aranceles. El mandatario ha explicado que se lo ha comunicado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una conversación mantenida este jueves.

El republicano lo ha publicado en su red social Truth. El mandatario explica que en esa conversación ha tratado "muchos temas" con Ursula von der Leyen, entre ellos, la situación en Oriente Medio. Ha destacado que ambos están "completamente unidos" sobra la posibilidad de que Irán posea armas nucleares y que coinciden en que "un régimen que mata a su propio pueblo" no debe contar con un arma de este tipo.

Trump afirma que ha esperado "pacientemente" a la UE Respecto a los aranceles, ha subrayado que ha esperado "pacientemente a que la Unión Europea cumpla su parte del histórico acuerdo comercial" que se firmó en el campo de golf de su propiedad en Escocia el pasado verano. En su publicación, lo ha calificado del "acuerdo comercial más grande de la historia". Por eso, asegura, ha aceptado ampliar el plazo hasta el próximo 4 de julio cuando Estados Unidos celebrará su 250 aniversario como país. ““ Por su parte, Von der Leyen ha afirmado también en redes sociales que la UE "permanece totalmente comprometida" a la implementación del acuerdo comercial. "Se está haciendo un buen progreso hacia la reducción de tarifas para principios de julio", ha añadido. ““ El pasado 1 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió con el anuncio de un arancel del 25% a los automóviles procedentes de la Unión Europea que entraría en vigor "la próxima semana". Como es habitual en él, publicó el anuncio en su red social Truth. Alegó que había tomado esta decisión porque los 27 no estaban cumpliendo el acuerdo alcanzado con Estados Unidos el año pasado. El mandatario aseguró en esa publicación que si la Unión Europea produce coches y camiones en plantas de Estados Unidos, "no habrá aranceles". Trump anuncia aranceles del 25% para los coches de la UE la próxima semana por "no cumplir el acuerdo comercial"