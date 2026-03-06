Una coalición de fiscales generales impugna ante un tribunal los aranceles del 15% de Trump

Una coalición de 24 fiscales generales ha presentado este jueves una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para que declare ilegal el arancel global del 15% impuesto por la Administración de Donald Trump, después de que el Tribunal Supremo considerara inconstitucional su política de aranceles.

Los fiscales han indicado en una conferencia de prensa que los gravámenes no cumplen los requisitos de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que el Gobierno de Trump ha invocado, y violan la protección constitucional de la separación de poderes.

Han argumentado que ningún presidente ha intentado "jamás" imponer aranceles utilizando la Sección 122, diseñada específicamente para permitir tasas limitadas en ciertas crisis monetarias. EE.UU. abandonó ese sistema de cambio hace medio siglo y, como resultado, los problemas de balanza de pagos ya no ocurren, han destacado.

Estatuto "arcaico" "Es un estatuto arcaico que nunca fue concebido para el propósito actual que le da la Administración Trump", ha afirmado el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield. Los fiscales afirman en el documento legal que el mandatario está usurpando poderes, ya que la autoridad para imponer aranceles corresponde al Congreso. 01.26 min El Supremo tumba los aranceles de Trump, que anuncia un nuevo impuesto global del 10% La Constitución asigna al Congreso, "no al presidente", el poder de "establecer y recaudar impuestos, aranceles, derechos y arbitrios", señala el documento, en el que además recuerdan al tribunal que durante más de un año de su mandato Trump ha impuesto, modificado, aumentado y suspendido aranceles mediante órdenes ejecutivas, memorandos, publicaciones en redes sociales y decretos de agencias, sin que consideren que cuenta con la autoridad legal para hacerlo. El fiscal general de California, Rob Bonta, ha indicado que, en lugar de aceptar la decisión del más alto tribunal del país, Trump "recurrió inmediatamente a una ley diferente, una que nunca se había utilizado para imponer aranceles en la historia de Estados Unidos".