Trump saluda a Pedro Sánchez y a los reyes en el palco de autoridades de la final del Mundial de Fútbol

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha saludado al presidente español, Pedro Sánchez, y a los reyes de España en el palco de autoridades del estadio de Nueva Jersey / Nueva York al inicio de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Tal y como se puede ver en las imágenes captadas, Trump ha estrechado la mano de Sánchez, del rey español, Felipe VI, y de la reina Letizia en el palco tras un cristal blindado al inicio de partido en el estadio conocido como MetLife.

Los líderes han intercambiado unas breves palabras antes de ocupar sus asientos: Trump, flanqueado por su esposa, Melania Trump, y el presidente de la FIFA, Giani Infantino; Sánchez acompañado por los reyes y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

Trump también ha compartiddo el palco de autoridades con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, líderes de los otros dos países anfitriones de Mundial 2026.

Sánchez y los reyes animan a La Roja Por su parte, Sánchez ha avanzado a TVE, poco antes del partido, lo que iba a decirle a Trump en el palco de autoridades: la "enhorabuena" por los 250 años de independencia de Estados Unidos. Y le transmitirá también "que hay muchas cosas que nos unen" a las dos sociedades. Sánchez celebra en TVE que el España-Argentina es "la final soñada" del Mundial: "Que gane el mejor y que sea España" El jefe del Ejecutivo también ha asegurado en TVE antes del partido que este "es un día histórico" que van a recordar "todos" los españoles. "Estamos ante la final soñada" del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Argentina: "Que gane el mejor, y que el mejor sea España". Y sobre que Trump vaya a entregar la Copa del Mundo al ganador, ha respondido: A mí, más que quién entregue la copa, lo importante es quién la reciba, y espero que sea la selección española". 00.59 min La Familia Real a TVE antes de la final: "Con nervios pero con confianza" Los reyes, por su parte, han viajado acompañados por sus hijas y han dicho también en TVE que afrontan el encuentro "con nervios pero con confianza".