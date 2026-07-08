Sánchez defiende ante la OTAN que España es un aliado que cumple sus compromisos de inversión y capacidades
- Se espera que el presidente aborde el enfoque 360 para la disuasión y la defensa
- El jefe de Gobierno español compartió la cena de gala con los primeros ministros de Canadá, Polonia, Finlandia y Corea
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa desde este miércoles en la segunda jornada de la cumbre de la OTAN que tiene lugar en la capital turca, Ankara, y trasladará a sus homólogos en el Consejo del Atlántico Norte que España es "un aliado con principios" que está cumpliendo tanto con sus compromisos de inversión —un 2% del PIB consolidado en 2026— como de capacidades.
Ante los 32 jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, el jefe del Ejecutivo Sánchez también va a trasladar un mensaje de refuerzo del "cariz europeo" y de la unidad y la cohesión de la Alianza para "afrontar los retos de futuro", según fuentes del Ejecutivo.
Sánchez también hará hincapié sobre la situación en Ucrania —en guerra con Rusia por la invasión que comenzó en febrero de 2022— como "otra de las prioridades para España" que defiende, "en coherencia con su política exterior", un apoyo continuado, sostenido y predecible, según han señalado las mismas fuentes.
Se espera que el presidente también aborde el enfoque 360 para la disuasión y la defensa, con especial atención al denominado Vecindario Sur. Todo ello, con la intención de fondo de defender el compromiso de España con la OTAN por ser "un aliado que cumple y lidera con principios".
En un mensaje en redes sociales, Sánchez ha asegurado que, "con la certeza de que la seguridad europea se construye desde la unidad de sus aliados", España seguirá cumpliendo "con las capacidades que exige la Alianza sin recortar un centímetro" de su Estado del bienestar".
“Ya en Ankara, para participar en la cumbre de la OTAN.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 7, 2026
Con la certeza de que la seguridad europea se construye desde la unidad de sus aliados y de que España seguirá cumpliendo con las capacidades que exige la Alianza sin recortar un centímetro de nuestro Estado del bienestar.… pic.twitter.com/uatqYUn6q0“
Cena de gala con los primeros ministros de Canadá, Polonia, Corea y Finlandia
El presidente del Gobierno fue recibido anoche por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el palacio presidencial turco. Después compartió una foto de familia con todos los líderes aliados, paro acto seguido asistir a una cena de gala a invitación de la Presidencia de Turquía.
Según han detallado esas mismas fuentes, los líderes estaban distribuidos en distintas mesas y Sánchez estuvo sentado con los primeros ministros de Canadá, Mark Carney; Polonia, Donald Tusk; Finlandia, Petteri Orpo; y con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung.
En la cena hubo "ambiente cordial" y de "compañerismo" en la mesa, con una conversación fluida sobre asuntos internacional de distinta naturaleza. También habló con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aunque no ha trascendido si lo hizo con Donald Trump, que ha criticado a España de manera reiterada durante el último año por su negativa a elevar al 5% el gasto en defensa.