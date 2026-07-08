Sánchez defiende ante la OTAN que España es un aliado que cumple sus compromisos de inversión y capacidades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa desde este miércoles en la segunda jornada de la cumbre de la OTAN que tiene lugar en la capital turca, Ankara, y trasladará a sus homólogos en el Consejo del Atlántico Norte que España es "un aliado con principios" que está cumpliendo tanto con sus compromisos de inversión —un 2% del PIB consolidado en 2026— como de capacidades.

Ante los 32 jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, el jefe del Ejecutivo Sánchez también va a trasladar un mensaje de refuerzo del "cariz europeo" y de la unidad y la cohesión de la Alianza para "afrontar los retos de futuro", según fuentes del Ejecutivo.

Sánchez también hará hincapié sobre la situación en Ucrania —en guerra con Rusia por la invasión que comenzó en febrero de 2022— como "otra de las prioridades para España" que defiende, "en coherencia con su política exterior", un apoyo continuado, sostenido y predecible, según han señalado las mismas fuentes.

Se espera que el presidente también aborde el enfoque 360 para la disuasión y la defensa, con especial atención al denominado Vecindario Sur. Todo ello, con la intención de fondo de defender el compromiso de España con la OTAN por ser "un aliado que cumple y lidera con principios".

En un mensaje en redes sociales, Sánchez ha asegurado que, "con la certeza de que la seguridad europea se construye desde la unidad de sus aliados", España seguirá cumpliendo "con las capacidades que exige la Alianza sin recortar un centímetro" de su Estado del bienestar".

“Ya en Ankara, para participar en la cumbre de la OTAN.



Con la certeza de que la seguridad europea se construye desde la unidad de sus aliados y de que España seguirá cumpliendo con las capacidades que exige la Alianza sin recortar un centímetro de nuestro Estado del bienestar.… pic.twitter.com/uatqYUn6q0“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 7, 2026