Rutte, en el segundo día de cumbre de la OTAN: "La decepción de Trump se limita a algunos casos aislados"

La segunda jornada de la cumbre de la OTAN en Ankara ha arrancado marcada por los esfuerzos de los aliados por proyectar una imagen de unidad, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresara su decepción con algunos socios por no haber respaldado militarmente la ofensiva estadounidense contra Irán. A su llegada a la reunión, el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha tratado de rebajar el alcance de esas diferencias al asegurar que se trata de "casos aislados".

"Sabemos que la decepción por parte de Estados Unidos en lo que respecta a Irán tiene que ver con casos aislados", ha declarado Rutte ante los periodistas.

Sus palabras llegan después de que Washington bombardeara varias instalaciones militares iraníes en respuesta a los ataques atribuidos a Teherán contra tres buques mercantes en el estrecho de Ormuz, una acción que Estados Unidos justificó como represalia por la violación del alto el fuego alcanzado a finales de junio.

La respuesta iraní no se ha hecho esperar. La mañana de este miércoles, la Guardia Revolucionaria ha lanzado una nueva oleada de misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Baréin y Kuwait y ha asegurado haber derribado un dron estadounidense MQ-9. Ambos países activaron sus sistemas de defensa antiaérea e interceptaron parte de los proyectiles, en una nueva escalada que vuelve a poner en riesgo la frágil tregua entre Washington y Teherán.

La renovada tensión en torno al estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa por vía marítima en el mundo, ha reavivado además el temor a una interrupción del tráfico marítimo y a una escalada regional de mayor alcance.

En este contexto, Rutte ha vuelto a respaldar la actuación de Washington al considerar que la respuesta estadounidense era necesaria. "Cuando existe un alto el fuego e Irán lo está violando, creo que es absolutamente crucial que Estados Unidos responda con firmeza", ha afirmado.

Los líderes tienen previsto aprobar este miércoles la declaración final de la cumbre, que reafirma el compromiso con el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte y mantiene el respaldo a Ucrania, mientras Rutte ha insistido en que el aumento del gasto militar debe traducirse en un refuerzo real de la producción de armamento y de las capacidades de defensa.

En la misma línea, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, ha tratado de restar importancia a las diferencias con Washington al asegurar, en declaraciones a la emisora Deutschlandfunk, que las críticas de Trump por el escaso apoyo europeo a la campaña militar contra Irán "no han desempeñado absolutamente ningún papel" en las conversaciones mantenidas durante la cumbre.

Zelenski reclama más Patriot para frenar los misiles balísticos rusos El refuerzo del apoyo militar a Ucrania, y especialmente de sus capacidades de defensa antiaérea, será uno de los ejes de la segunda y última jornada de la cumbre de la OTAN. En las últimas horas el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha aprovechado la reunión de líderes para reclamar a Estados Unidos más baterías antiaéreas Patriot y un mayor respaldo para proteger el espacio aéreo ucraniano, después de que Rusia haya vuelto a bombardear Kiev por tercera vez en menos de una semana. La nueva oleada de ataques ha reforzado la presión de Kiev sobre sus aliados para que aceleren el envío de sistemas de defensa antiaérea. La escasez de interceptores permitió que los cinco misiles balísticos lanzados por Rusia durante el último ataque alcanzaran sus objetivos, según denunciaron las autoridades ucranianas. El mandatario ucraniano advirtió el martes de que los misiles balísticos constituyen ya "el último argumento" con el que Moscú mantiene su ofensiva y defendió que reforzar la capacidad para interceptarlos puede cambiar el rumbo de la guerra. En ese sentido, llamó a desarrollar, junto a Estados Unidos y sus socios europeos, un sistema de defensa frente a misiles balísticos que permita cerrar una de las principales vulnerabilidades de Ucrania. "Rusia ya no tiene otro argumento para continuar esta guerra que sus misiles balísticos", afirmó Zelenski, quien insistió en que privar al Kremlin de esa capacidad supondría dar "un paso real hacia el fin de la guerra". El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a su llegada al aeropuerto de Esenboga antes de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de 2026 en Ankara EFE En este contexto, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha presentado en la cumbre una iniciativa conjunta con Francia, Alemania y otros aliados europeos para desarrollar una nueva generación de misiles de precisión de largo alcance, con capacidad para alcanzar objetivos situados entre 300 y más de 2.000 kilómetros. El proyecto, valorado en 50.000 millones de dólares durante la próxima década, busca reforzar la capacidad de disuasión de la OTAN frente a Rusia y reducir la dependencia europea de Estados Unidos en este tipo de armamento estratégico. Paralelamente, Londres ha anunciado una inversión de 190 millones de libras para incorporarse al programa del misil estadounidense Precision Strike Missile (PrSM), cuya entrada en servicio en el Ejército británico está prevista a partir de 2027