La OTAN desvela sus inversiones armamentísticas: defensa antidrones, aviones de vigilancia y materiales críticos

La OTAN ha anunciado en la cumbre en Ankara sus inversiones y proyectos armamentísticos para los próximos años. El Foro de la Industria de Defensa, que se ha celebrado este martes en el marco de la cumbre, se ha convertido en el escaparate para mostrar la traducción del aumento de inversión de los aliados en sistemas concretos de armamento.

Entre los anuncios destacan la elección de la empresa sueca Saab para renovar la flota de aviones de alerta temprana y control; la inversión de más de 40.000 millones de dólares (35.000 millones de euros) en defensa anti-drones; o una iniciativa de varios países, entre ellos España, para hacer acopio de materiales críticos para la defensa.

El secretario general de la Alianz, Mark Rutte, ha pedido una "revolución trasatlántica en la industria de la defensa". "La industria en todas las naciones representadas aquí debe estar lista para asumir más riesgo. La demanda está ahí, y lo saben", ha añadido.

La OTAN celebra este martes y miércoles en Ankara (Turquía) su cumbre anual, que contará con la presencia de los jefes de Estado o de Gobierno, entre ellos el presidente de EE.UU. Donald Trump. La cumbre se celebra en un momento de desconfianza entre los aliados europeos y la Administración Trump, que ha anunciado una retirada de efectivos de suelo europeo.

Escaparate del aumento de gasto militar Lo que habitualmente se discutía y acordaba a puerta cerrada o en reuniones laterales que interesaban a los expertos, se ha convertido en uno de los asuntos estrella de la cumbre. Así lo ha querido y lo había anunciado Rutte, que este pasado lunes aseguró que los aliados europeos más Canadá habían aumentado su gasto militar hasta el 4 % de su PIB en el último año. La cumbre de Ankara sería el lugar donde ese gasto se concretaría en capacidades militares concretas, aseguró. Un mensaje, según Rutte, destinado a disuadir al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de cualquier ataque contra las fronteras de la OTAN. Pero también un guiño a Trump, que presiona a los socios europeos para que asuman una mayor carga de la defensa convencional y para que compren más armas a la industria estadounidense. Rutte asegura que los aliados europeos de la OTAN y Canadá ya están gastando un 4 % de su PIB en defensa La puesta en escena del Foro de la Industria de Defensa ha sido especialmente ceremoniosa, con vídeos publicitarios introductorios y los representantes de las industrias nacionales posando uno por uno para la foto con la vicesecretaria general de la OTAN, Radmila Šekerinska. Šekerinska ha mencionado en varias ocasiones a Rusia como la principal amenaza que justifica el aumento de gasto y la elección de los programas. Pero también a Irán, por la incursión en el espacio aéreo turco de proyetiles supuestamente lanzados desde Irán en el marco de la guerra iniciada por EE.UU. e Israel (aunque Teherán lo ha negado repetidamente). Anteriormente, Rutte ya había anunciado los acuerdos más importantes, y el miércoles revelará el valor financiero global. "Podemos hacer más cuando lo hacemos juntos - ha dicho el secretario general. - Y debemos hacer más". Participantes en el foro de la industria de defensa en la cumbre de la OTAN en Ankara, este 7 de julio. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Defensa anti-drones y aviones de vigilancia El secretario general ha anunciado un gasto de 40.000 millones de dólares (35.000 millones de euros) durante los próximos cinco años para las capacidades de defensa anti-drones. Cinco países (Noruega, Finlandia, Alemania y Dinamarca) han acordado la compra de otros tantos drones MQ-4C Triton de vigilancia a gran altura fabricados por la compañía estadounidense Northrop Grumman. Se trata de la primera compra de drones Triton en la Alianza, y complementarán la flota actual de RQ-4D Phoenix con base en la base aérea de Sigonella, Sicilia. Ambos modelos son desarrollados por EE.UU. Las nuevas herramientas para luchar en el cielo: "Europa no está preparada para la guerra electrónica de los drones" Víctor García Guerrero / @victorgguerrero Rutte ha informado también de que la OTAN ha elegido a la empresa sueca Saab para suministrarles diez de sus aviones GlobalEye en 2030. El GlobalEye es un avión de alerta temprana y control (AEWC, o comúnmente llamados "aviones espía"). Con esos aparatos, la Alianza sustituirá su actual flota de aviones E3A AWACS que usa desde los años ochenta del siglo pasado, y que son fabricados por la compañía Boeing en EE.UU. Las negociaciones con Saab aún no han empezado, pero Micael Johansson, directivo de la compañía, ha declarado a los periodistas en Ankara que el precio por avión oscilará entre los 400 y 450 millones de dólares (350-393 millones de euros), informa Reuters. La OTAN también invertirá en "capacidades de ataque" con la fabricación de misiles de crucero y balísticos, la compra de misiles balísticos ATACM (producidos por la estadounidense Lockheed Martin) y munición de 35mm (según Rutte, el próximo año la Alianza alcanzará la capacidad de producir anualmente 4 millones de proyectiles de artillería).