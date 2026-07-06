El Gobierno reivindica su inversión en Defensa y cree que Rutte pretende contentar a Trump

A pocas horas de que dé comienzo en Turquía la 36ª Cumbre de la OTAN, el Gobierno defiende que España puede cumplir con los objetivos marcados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte sin incrementar el gasto en Defensa. Así lo defenderá Pedro Sánchez, que, según fuentes del Ejecutivo, va a reivindicar su gasto en defesa frente a las críticas de Donald Trump y las dudas de Mark Rutte. Tanto el presidente de Estados Unidos como el secretario general de la Alianza ponen en duda que nuestro país pueda cumplir con sus compromisos de inversión sin subir su inversión en Defensa al 5% del PIB en 2035.

Frente a ello, el Gobierno español mantiene su postura de no incrementar el gasto en defensa hasta ese porcentaje, ya que defienden que no se la senda adecuada y sigue habiendo una discrepancia de base con la Casa Blanca. No es una cuestión de porcentajes, sino de "capacidad", ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, desde El Escorial.

Desde el Gobierno creen que Rutte, con sus críticas a nuestro país, busca contentar al presidente estadounidense con afirmaciones que califican de subjetivas. Y defienden que nuestro país cumplirá con el compromiso adquirido con la Alianza Atlántica.

Fuentes del Ejecutivo muestran su confianza respecto a los cálculos realizados y aseguran, frente a las opiniones de Trump o Rutte, que, según los técnicos de la OTAN, España va por el camino correcto. Por ello, ante la seriedad del asunto, retan a quien diga lo contrario a demostrarlo con datos. Y les insta a mirar a otros países, porque España, aseguran, cumple.