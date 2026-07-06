El Gobierno reivindica su inversión en Defensa y cree que Rutte pretende contentar a Trump
- Insiste en que se puede alcanzar la inversión necesaria en la OTAN sin aumentar el gasto al 5% del PIB
- La ministra de Defensa critica que Europa no tenga liderazgos "fuertes" frente a Estado Unidos
A pocas horas de que dé comienzo en Turquía la 36ª Cumbre de la OTAN, el Gobierno defiende que España puede cumplir con los objetivos marcados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte sin incrementar el gasto en Defensa. Así lo defenderá Pedro Sánchez, que, según fuentes del Ejecutivo, va a reivindicar su gasto en defesa frente a las críticas de Donald Trump y las dudas de Mark Rutte. Tanto el presidente de Estados Unidos como el secretario general de la Alianza ponen en duda que nuestro país pueda cumplir con sus compromisos de inversión sin subir su inversión en Defensa al 5% del PIB en 2035.
Frente a ello, el Gobierno español mantiene su postura de no incrementar el gasto en defensa hasta ese porcentaje, ya que defienden que no se la senda adecuada y sigue habiendo una discrepancia de base con la Casa Blanca. No es una cuestión de porcentajes, sino de "capacidad", ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, desde El Escorial.
Desde el Gobierno creen que Rutte, con sus críticas a nuestro país, busca contentar al presidente estadounidense con afirmaciones que califican de subjetivas. Y defienden que nuestro país cumplirá con el compromiso adquirido con la Alianza Atlántica.
Fuentes del Ejecutivo muestran su confianza respecto a los cálculos realizados y aseguran, frente a las opiniones de Trump o Rutte, que, según los técnicos de la OTAN, España va por el camino correcto. Por ello, ante la seriedad del asunto, retan a quien diga lo contrario a demostrarlo con datos. Y les insta a mirar a otros países, porque España, aseguran, cumple.
Robles critica que Europa no tenga liderazgos "fuertes" frente a EE.UU.
Robles ha criticado este lunes que Europa no está "a la altura de las circunstancias" en materia de industria armamentística y ha echado en falta un "liderazgo fuerte" en el continente frente a la administración de Donald Trump a un día de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.
"Tengo una gran frustración porque creo que la Unión Europea en este momento no está a la altura de las circunstancias", ha comenzado diciendo al respecto la titular de Defensa, que ha advertido de que Trump "ha dicho que la OTAN tiene que quedar para Europa". Robles, que ha hecho referencia a "la insoportable levedad de Europa" en esta materia, ha recalcado que "faltan unos liderazgos de verdad para tener una iniciativa que permita que la falta de inversión que va a hacer Estados Unidos la pueda tener la UE".
"Muchas veces se anteponen intereses industriales a los propios intereses que debe tener la UE", ha insistido. Robles ha manifestado: "No quiero que España tenga complejos en defender las políticas de seguridad, la inversión en defensa y en que tiene que haber una industria de defensa potente que crea puestos de trabajo". "Y decirles a personas como el presidente de Estados Unidos que España y sus Fuerzas Armadas no aceptan lecciones de nadie porque, si hay un compromiso firme con los valores democráticos y con apoyar en Ucrania, Afganistán o en Líbano es el de España, de las Fuerzas Armadas españolas y en definitiva de los españoles en su conjunto", ha recalcado.
Robles ha hecho estas afirmaciones en el marco de los cursos de verano del CEU-María Cristina, en San Lorenzo del Escorial, donde también ha reafirmado la posición española de no aumentar el gasto en defensa al 5% como acordaron los países miembros de la Alianza el año pasado en La Haya.
"Porque soy pacifista, hay que invertir en defensa: nos permite tener políticas de disuasión", ha asegurado Robles, que ha incidido en que "el debate no debe ser si el 5% o el 2%", sino la "capacidad y el compromiso". Porque "que un país pequeño llegue al 5% no aporta nada", pero que España invierta 35.000 millones es "muy importante", ha asegurado.
De esta manera, ha reafirmado la postura del Ejecutivo y ha reiterado que van "a cumplir el 2%" y a ser "honestos". "Porque decimos que no es un problema de cantidad, es un problema de capacidades y de compromiso", ha manifestado.
En esta línea, Robles ha valorado la industria armamentística española y ha asegurado que, cuando llegó al Ministerio de Defensa "no había nada", pero que con el Ejecutivo de Pedro Sánchez se han invertido 35 millones de euros en armamento. "Invertir en defensa es invertir en paz con mayúsculas", ha aseverado.
Durante su intervención, Robles, que pide no perder de vista la situación en la región africana del Sahel, ha señalado que Europa "tiene que hacer un planteamiento serio" y por ello ha recordado que echa "de menos que Europa no tenga un mayor liderazgo", aunque ha dicho entender que los países del norte o en la órbita de Rusia lo vean como algo lejano y piensen más en otras fronteras.
Además, la titular de Defensa se ha mostrado "orgullosa" de las Fuerzas Armadas Españolas y ha valorado la necesidad "esencial" de que sean "modernas, adaptadas y que a la vez hagan a España grande".
"Tenemos que estar todos absolutamente unidos", ha concluido Robles, quien ha dicho también creer "firmemente" en que la Defensa es una política de Estado, además de que España no tiene "nada que envidiar a nadie" en esta materia.