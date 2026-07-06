Albares insiste en el compromiso con la OTAN: "Ojalá todos los aliados cumplieran como España"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que "España es un país que cumple lo que dice". Y ha insistido: "Ojalá todos los aliados de la OTAN cumplieran como España" en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gasto en defensa del Gobierno de Pedro Sánchez.

En una entrevista en La hora de la 1, ha querido ir más al detalle: "Hablemos de las cifras reales, España ha llegado al 2% en capacidades, que es lo importante de la defensa y no todos los aliados de la OTAN que se van a sentar este martes en la mesa de la cumbre pueden decir lo que España dice con la cabeza bien alta: hay dos aliados que no han llegado al 2%, hay tres aliados que no han entregado todas las capacidades que les ha solicitado la OTAN para la defensa común. Así que, insisto, ojalá y todos los aliados pudieran decir lo que nosotros podemos decir, que cumplimos".

Se refiere el ministro Albares a la cumbre de la OTAN que empieza este martes en Ankara, la capital turca. Es "una cumbre de unidad euroatlántica fuerte" ha asegurado Albares, lo que necesitamos en un "momento tan convulso como el que estamos viviendo con el nuevo ataque inhumano contra Kiev y otras ciudades de Ucrania".

El titular de Exteriores ha querido poner en valor varios asuntos para llevar a la mesa de diálogo en Ankara: "Hablemos de integración de industria de la defensa, de tener un pilar soberano europeo para reforzar la seguridad euroatlántica y, en tercer lugar, la vecindad del sur: por fin esta cumbre se celebra en Turquía, en Ankara, en el flanco sur de la OTAN. Por supuesto que la amenaza está en el flanco oeste, pero también hay amenazas desde el sur, mucho más híbridas, a las que hay que hacer frente.

El ministro se ha mostrado satisfecho por la celebración de la cumbre en Turquía, "un gran aliado de España".

Defensa de un ejército europeo Sobre el repliegue de tropas de Estados Unidos en Europa, Albares ha asegurado que "es el momento de que Europa dé un salto para su soberanía". Algo que tiene derivadas, ha dicho "comerciales, económicas y políticas y tiene un contexto de seguridad y disuasión". Todo ello pasa según el ministro "por un ejército europeo que no tiene que sustituir a los ejércitos nacionales, pero sí tiene que garantizar, ante cualquier circunstancia, que la seguridad y la disuasión están garantizadas y en nuestras manos al margen de lo que haga Estados Unidos". La cumbre de la OTAN llega en un momento de "incertidumbre y desconfianza" entre EE.UU. y sus aliados europeos