Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 6 de julio

España se mide esta tarde a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026. El estadio de Dallas será la sede del encuentro que enfrentará a los dos vecinos ibéricos desde las 21:00 horas (hora peninsular). Es el partido de la jornada y será emitido gratis y en directo por La 1 y RTVE Play. El otro duelo del día será el que enfrente de madrugada a EEUU y a Bélgica, a partir de las 02:00 horas (hora peninsular), desde el estadio de Seattle.

Pero todas las miradas en nuestro país estarán en Dallas donde una España que ha recuperado sensaciones se enfrenta a una Portugal que, sin hacer una gran fase de grupos y con mucha suerte en momentos clave en su partido contra Croacia de dieciseisavos, ha logrado colarse también en esta ronda.

Liderando al conjunto luso está Cristiano Ronaldo, hipermotivado con la idea de conquistar el único gran trofeo que le falta en su palmarés. En el encuentro contra Croacia, el capitán logró el empate de penalti, pero vio desde el banquillo el gol de la victoria deGonçalo Ramos, en el tiempo de descuento. También vio desde allí el tanto anulado a Gvuardiol, que hubiera llevado el choque a la prórroga.

España llega con la moral por las nubes tras el partido contra Austria, que se saldó con dos goles de Oyarzabal y otro de Pedro Porro.Lamine Yamal parece estar completamente recuperado de su lesión y Luis de la Fuente parece haber encontrado su once ideal, compensado pese a la ausencia de extremos.

La Roja llevaba desde el Mundial de Sudáfrica sin haber ganado en los 90 minutos reglamentarios un choque de eliminatorias, un elemento más en común con el campeonato que nos dio la primera estrella. Pero para saber si se puede soñar con un segundo título mundial hay que superar antes a Portugal, un viejo conocido. Se han medido en 41 ocasiones, con 18 victorias para España y 16 empates. De hecho, la mayor parte de los últimos enfrentamientos acabaron en tablas. Los penaltis decidieron encuentros como el último antecedente entre ambas: la final de la Liga de Naciones de la UEFA de 2025, que ganó Portugal.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Para este encuentro, además RTVE Play ha preparado una programación especial que incluye el videopódcast más futbolero Fútbol de calle, desde las 19:00 horas. A continuación, todo el equipo de Comenta que sales calentará el partido para llegar a tope al pitido inicial, ofreciéndote además la retransmisión alternativa del choque más divertida. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 6 de julio y madrugada del 7 de julio Octavos de final •Portugal - España. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Dallas (EEUU) •EEUU - Bélgica. 02:00 horas (hora peninsular). Estadio de Seattle (EEUU)