Más de 100 detenidos en una protesta contra la OTAN en Ankara, a dos días para la inauguración de la cumbre

Más de 100 personas han sido detenidas este domingo en Ankara por participar en una protesta contra la OTAN, cuando faltan dos días para la inauguración de la cumbre de la Alianza Atlántica en la capital turca, ha informado el diario Cumhuriyet.

"¡OTAN asesina, fuera de nuestro país!", han coreado los manifestantes, que han marchado hacia la céntrica plaza de Kizilay, convocados por el Partido comunista Turco (TKP) y desafiando la prohibición de cualquier tipo de manifestación, marcha o protesta, impuesta en Ankara desde el 28 de junio pasado como parte de las estrictas medidas de seguridad de cara a la cumbre.

Agentes de la policía han rodeado y bloqueado rápidamente la marcha, tras lo cual han detenido a más de un centenar manifestantes, según el rotativo.

Además, decenas de activistas de partidos y organizaciones de izquierda han sido detenidos en la madrugada, en operaciones policiales desplegadas en varias provincias del país, que se suman a otros más de 220 arrestos de los días anteriores.

El principal líder de la oposición, el socialdemócrata Özgür Özel, ha tachado estas detenciones generalizadas de "vergüenza", y ha denunciado a las autoridades por "hacer difícil la vida a su propio pueblo solo porque vienen líderes extranjeros a la cumbre".