Albares descarta que España pueda ser expulsada de la OTAN y no teme un repliegue de tropas de EE.UU.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado que España pueda ser expulsada de la OTAN. Además, no teme que Estados Unidos anuncie un repliegue de tropas, como ha hecho con la retirada de 5.000 soldados de Alemania tras las críticas de su canciller sobre la guerra en Irán. Albares ha comparecido ante los medios este viernes en la ciudad sueca de Helsingborg donde tiene lugar la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica.

"Hablemos en serio", ha respondido entre risas el jefe de la diplomacia española, poco después de sostener que no tiene "ningún" temor de que Washington haga con España lo que ya ha anunciado que hará en Alemania, retirar hasta 5.000 tropas para desplazarlas a otro punto del mundo. "No hay ningún indicio es ese sentido", ha zanjado sobre el asunto.

"España es un aliado comprometido en la OTAN"

Cuestionado por las críticas de este jueves de su homólogo estadounidense, Marco Rubio, por no permitir el uso de las bases de Morón y Rota para la ofensiva lanzada en febrero contra Irán, Albares ha defendido que "España es un aliado comprometido en la OTAN", que cree en la seguridad euroatlántica y que "va a seguir comprometido con ella".

También ha desechado la posibilidad de hablar con el secretario de Estado de Estados Unidos sobre el compromiso de destinar el 5% del PIB a gasto en defensa, como acordaron los aliados en la última cumbre de La Haya.

06.32 min Trump vs. la OTAN: ¿España, la siguiente?

Albares ha reiredao que "España es un país que cumple sus compromisos" y que "tiene palabra", por lo que "cuando dice que va a hacer algo, lo hace", aludiendo así a la voluntad de España de cumplir con los objetivos de capacidades de defensa que le pida la organización, pero sin llegar a destinar el 5% de su PIB para ello.

"Ahora mismo tenemos un gasto en defensa del 2,1%, que supera al de algunos aliados. Estamos comprometidos a aportar todas las capacidades que nos solicita la OTAN. No todos los aliados pueden decir lo mismo. Hay una diferencia entre lo que se dice que se va a hacer y lo que realmente se hace", ha dicho.

01.13 min Las bases de Rota y Morón, estratégicas

"He tenido encuentros bilaterales con mis colegas canadienses y la República Checa. Todo el mundo aplaude la solidez de la política exterior de España. Una política humanista basada en la coherencia que dice lo mismo en Ucrania que en Gaza que en Líbano en cualquier lugar del mundo y frente a cualquiera", ha expresado.

Además, ha defendido la posición sólida de España y su economía: "Nuestro crecimiento económico con récord de empleo hace también que la posición de España sea una posición sólida, un país fiable que siempre cumple lo que dice. No todos los países pueden estar en ese nivel de gasto a pesar de que digan que van a dar mucho más".