El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar 5.000 soldados estadounidenses de Alemania ha vuelto a poner el foco sobre la presencia militar norteamericana en Europa. Aunque no existe por ahora ningún plan oficial que afecte directamente a España, la incertidumbre ha reactivado el temor a que las bases de Morón de la Frontera, en Sevilla y Rota, en Cádiz puedan verse afectadas en el futuro por una reorganización del despliegue militar estadounidense.

La posible retirada de tropas estadounidenses de las bases de Morón y Rota amenaza con abrir un debate que va mucho más allá de la estrategia militar. Ambas instalaciones llevan más de siete décadas integradas en la economía local, por lo que cualquier movimiento de Washington podría traducirse en una reducción de personal o actividad.

Actualmente, España alberga cerca de 3.814 militares estadounidenses, repartidos principalmente entre ambas instalaciones estratégicas. Rota, tiene cinco destructores de misiles, con visiones un sexto, por lo que la base gaditana "se utiliza en interés a las tropas de Estados Unidos, que son contrarios a los de España y la Unión Europea en Oriente Medio", ha explicado en el Canal 24 Horas el teniente retirado del Ejército del Aire José Ignacio Domínguez.

Además, Rota sirve como punto de apoyo naval para operaciones en el Atlántico y el Mediterráneo, mientras que Morón tiene una plataforma aérea avanzada para operaciones logísticas y despliegues rápidos hacia África y Oriente Medio. Sin embargo, el verdadero impacto de una hipotética retirada no sería únicamente geopolítico, sino económico.

Un motor económico para Cádiz y Sevilla La Base Naval de Rota constituye uno de los principales motores económicos de la Bahía de Cádiz. El vicealmirante Rubén Rodríguez Peña, jefe del Arsenal de Cádiz, cifraba hace menos de un año en unos 600 millones de euros el impacto económico anual generado por la presencia estadounidense, una estimación que calificaba de "conservadora" en declaraciones a El Diario de Cádiz. En la instalación trabajan alrededor de 1.070 empleados civiles españoles contratados directamente por la administración estadounidense. A ello se suma toda la actividad indirecta generada por el consumo de miles de militares y familias norteamericanas: alquileres, hostelería, comercios, transporte y ocio. El paisaje urbano de Rota refleja claramente esa convivencia histórica. Carteles bilingües, restaurantes adaptados al público estadounidense y negocios orientados específicamente a los militares forman parte de la identidad económica del municipio desde hace más de 70 años. Las bases en Alemania, columna vertebral de la estrategia estadounidense en Europa e importante motor económico RTVE.es / AGENCIAS El alcalde roteño José Javier Ruiz Arana ya ha advertido de que una retirada sería “una mala noticia” porque afectaría directamente a la economía local. En los últimos años, además, la ampliación del número de destructores de misiles había generado expectativas de crecimiento. La llegada del quinto destructor de antimisiles, el USS Oscar Austin, vino acompañada de la promesa de unos 400 nuevos puestos de trabajo y un aumento salarial del 4% para empleados locales. Washington incluso mantiene abierta la posibilidad futura de incorporar un sexto destructor. En Morón de la Frontera, aunque el volumen económico es menor, la base también supone una fuente estable de empleo y actividad para la Sierra Sur sevillana. Su papel actual se centra especialmente en el apoyo logístico y operaciones aéreas vinculadas a África y Oriente Medio. No obstante, el exteniente Domínguez considera que la importancia militar española dentro de las instalaciones es limitada y que el carácter "conjunto" de las bases es más formal que operativo. Las críticas apuntan a que la coordinación entre los ejércitos español y estadounidense es reducida y que, en la práctica, las instalaciones responden prioritariamente a intereses estratégicos de Washington. ““ El exmilitar contaba al Canal 24 Horas que Morón, por su parte, tuvo una relevancia mucho mayor durante la Guerra Fría, cuando albergaba aviones cisterna que abastecían en vuelo a bombarderos estratégicos B-52 estadounidenses que sobrevolaban el Mediterráneo con armamento nuclear. Aun así, para las economías locales el debate geopolítico queda en segundo plano frente a la realidad cotidiana: miles de empleos dependen directa o indirectamente de la presencia militar norteamericana.