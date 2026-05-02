Alemania, tras la retirada de tropas de EEUU: "Europa debe velar más por su seguridad"

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, ha asegurado este sábado que la retirada parcial de soldados estadounidenses de Alemania era previsible, pero el anuncio del Pentágono deja claro que Europa debe asumir más responsabilidad para velar por su propia seguridad.

"Está claro: dentro de la OTAN debemos volvernos más europeos para poder seguir siendo transatlánticos. Dicho de otra manera: nosotros, los europeos, debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad", señaló Pistorius en un comunicado distribuido por el canal de WhatsApp del Ministerio de Defensa alemán.

El Pentágono ha informado en la víspera de la retirada de unos 5.000 soldados de Alemania en los próximos seis a doce meses, un anuncio que se produce después de las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la supuesta falta de una estrategia de salida de Washington en su conflicto con Irán y la "humillación" a la que somete, en su opinión, el régimen de Teherán a todo EE.UU..