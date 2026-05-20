Mark Rutte asegura que la retirada de EE.UU. en Europa será gradual y estructurada

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que la retirada de tropas estadounidenses en Europa se hará de forma "gradual y estructurada". Así, asegura que la decisión de EE.UU. de retirar 5.000 soldados de Alemania y cancelar el despliegue de otros 4.000 en Polonia, no tendrá impacto en la capacidad de defenderse de la Alianza Atlántica.

"Se trata de rotaciones que no tienen impacto en los planes de defensa", ha dicho en rueda de prensa en la sede de la OTAN en Bruselas, previa a la reunión de los ministros aliados de Exteriores del jueves y viernes en Helsingborg, Suecia. Además, ha precisado que EE.UU. seguirá presente con sus fuerzas militares en Europa, garantizando no solo la defensa con capacidades nucleares, sino también convencionales.

"Sabemos que se producirán ajustes. Estados Unidos tiene que orientarse más hacia, por ejemplo, Asia. Esto se llevará a cabo con el tiempo, de forma estructurada", ha declarado. Y ha hecho referencia a las declaraciones de J.D. Vance, que afirmó que no se retiraba totalmente de Europa, sino que reasigna tropas para priorizar la seguridad de Washington y alentar que los europeos tomen más responsabilidad en su defensa.

Rutte también ha dicho que las negociaciones sobre cuánto contribuiría EE.UU. a la OTAN en el caso de una crisis empezaron hace un año, y asegura que es una respuesta lógica al aumento del gasto de defensa de los aliados europeos y Canadá. "Europa asumirá un papel más importante junto con Canadá, una Europa más fuerte dentro de una OTAN más fuerte, asumiendo una mayor responsabilidad" en lo que se refiere a capacidades convencionales.

La OTAN se prepara ante los drones Rutte ha dicho que es "ridícula" la acusación de Rusia a los países bálticos, asegurando que están permitiendo que los drones ucranianos utilicen su espacio aéreo para atacarles. "Si los drones vienen de Ucrania, no es porque los quiera enviar a Estonia, Letonia o Lituania. Es por el ataque ilegal a gran escala de Rusia", ha señalado. Y ha afirmado que la Alianza ha realizado una respuesta "tranquila, decisiva y proporcionada" frente al dron ucraniano, que fue derribado por un caza de Rumanía en el espacio aéreo de Estonia este martes. Pódcast 'Diario de Ucrania': Estonia, Letonia y Lituania: tres países europeos en la ruta de los drones de la guerra Sara Blanco