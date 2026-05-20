Mark Rutte asegura que la retirada de EE.UU. en Europa será gradual y estructurada
- Rutte califica de "ridícula" la acusación de Rusia a los países bálticos de ceder su espacio a Ucrania
- Afirma que la respuesta de la OTAN en la crisis de los drones es "tranquila, decisiva y proporcionada"
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que la retirada de tropas estadounidenses en Europa se hará de forma "gradual y estructurada". Así, asegura que la decisión de EE.UU. de retirar 5.000 soldados de Alemania y cancelar el despliegue de otros 4.000 en Polonia, no tendrá impacto en la capacidad de defenderse de la Alianza Atlántica.
"Se trata de rotaciones que no tienen impacto en los planes de defensa", ha dicho en rueda de prensa en la sede de la OTAN en Bruselas, previa a la reunión de los ministros aliados de Exteriores del jueves y viernes en Helsingborg, Suecia. Además, ha precisado que EE.UU. seguirá presente con sus fuerzas militares en Europa, garantizando no solo la defensa con capacidades nucleares, sino también convencionales.
"Sabemos que se producirán ajustes. Estados Unidos tiene que orientarse más hacia, por ejemplo, Asia. Esto se llevará a cabo con el tiempo, de forma estructurada", ha declarado. Y ha hecho referencia a las declaraciones de J.D. Vance, que afirmó que no se retiraba totalmente de Europa, sino que reasigna tropas para priorizar la seguridad de Washington y alentar que los europeos tomen más responsabilidad en su defensa.
Rutte también ha dicho que las negociaciones sobre cuánto contribuiría EE.UU. a la OTAN en el caso de una crisis empezaron hace un año, y asegura que es una respuesta lógica al aumento del gasto de defensa de los aliados europeos y Canadá. "Europa asumirá un papel más importante junto con Canadá, una Europa más fuerte dentro de una OTAN más fuerte, asumiendo una mayor responsabilidad" en lo que se refiere a capacidades convencionales.
La OTAN se prepara ante los drones
Rutte ha dicho que es "ridícula" la acusación de Rusia a los países bálticos, asegurando que están permitiendo que los drones ucranianos utilicen su espacio aéreo para atacarles. "Si los drones vienen de Ucrania, no es porque los quiera enviar a Estonia, Letonia o Lituania. Es por el ataque ilegal a gran escala de Rusia", ha señalado.
Y ha afirmado que la Alianza ha realizado una respuesta "tranquila, decisiva y proporcionada" frente al dron ucraniano, que fue derribado por un caza de Rumanía en el espacio aéreo de Estonia este martes.
El estrecho de Ormuz
Por otra parte, Rutte ha subrayado que los aliados europeos y Canadá “han escuchado la llamada a la acción” hecha por EE.UU. para devolver la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueada por la guerra en Irán. Ha puesto de relieve los compromisos bilaterales que están avanzando países como Francia, el Reino Unido o Bélgica, que “están acercando bazas militares esenciales al lugar de las operaciones”.
Diferentes países se han mostrado dispuestos a apoyar el desminado o el acompañamiento de barcos mercantes a través de Ormuz cuando se detengan las hostilidades, pero no hay una petición a la OTAN como organización de implicarse en una operación para garantizar la navegabilidad del estrecho. "La situación es dinámica, sigue desarrollándose", ha reconocido el secretario general.
Rutte ha dicho que los aliados europeos están “invirtiendo masivamente” en defensa, tras el acuerdo en la cumbre de La Haya el año pasado para llegar a una inversión militar del 5 % del PIB en diez años. Ha confiado en que en la próxima cumbre, en julio en Ankara, se confirmen los pasos que los aliados están dando en ese camino.