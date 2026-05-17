Al menos tres muertos en Moscú en el ataque ucraniano con drones más potente de toda la guerra

Ha sido el ataque más potente efectuado hasta la fecha por el Ejército de Ucrania contra la ciudad y la región de Moscú. Se han identificado hasta 80 drones, de los que 64 han sido derribados, según ha explicado el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobianin. Al menos tres personas han perdido la vida. "Una mujer ha muerto después de que un dron impactara contra una vivienda particular en el distrito de Starbeievo, en Jimki. Otra persona ha quedado atrapada bajo los escombros. Equipos de rescate y respuesta están trabajando en el lugar", ha informado el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, en sus redes sociales.

Además, en la población de Pogorelki, en Mitishchi, otro dron ha impactado contra una vivienda en construcción y ha matado a dos personas. Vorobiov ha matizado que cuatro personas han resultado heridas en la ciudad de Istra, donde otro de los drones ha dañado un edificio de apartamentos y seis casas particulares. Las operaciones en los cuatro aeropuertos de Moscú han sufrido interrupciones intermitentes desde el sábado por la noche, pero se han reanudado tras decenas de cancelaciones y retrasos de vuelos.

Ataque dirigido a una refinería El ataque a la ciudad de Moscú ha ido dirigido contra una refinería y se ha saldado con 12 empleados heridos, en su mayoría trabajadores de la construcción, por el impacto de al menos un dron contra un puesto de control de entrada de la instalación. La refinería, propiedad de Gazprom Neft, tiene una capacidad de procesamiento de aproximadamente 245.000 barriles diarios y es uno de los principales proveedores de combustible para la región metropolitana de Moscú. Otras cuatro personas han resultado heridas en un ataque con drones en Istra, un edificio de apartamentos en Dedovsk y seis viviendas particulares en la población de Agrogorodok han sufrido daños. Ucrania y Rusia intercambian 205 prisioneros de guerra de cada bando como parte de la tregua del Día de la Victoria En toda Rusia, las defensas aéreas derribaron 556 drones ucranianos durante la noche, según ha informado el Ministerio de Defensa. Esta cifra es una de las más altas registradas desde que el Kremlin inició la guerra contra su vecino en 2022. Según el Estado Mayor ucraniano, Rusia ha lanzado 287 drones contra Ucrania desde la noche del sábado. Hay constancia de ataques durante la noche en las regiones de Dnipropetrovsk, Járkov y Jersón, que han proseguido durante primera hora de este domingo. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que los ataques rusos de esta semana contra el país han dejado al menos 52 muertos y 346 heridos por el lanzamiento de 3.170 drones de ataque, más de 1.300 bombas guiadas y 74 misiles de diversos tipos, la mayoría de ellos balísticos.