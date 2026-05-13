Ucrania denuncia seis muertos por ataques rusos y Eslovaquia cierra su paso fronterizo por seguridad

Rusia ha lanzado una ofensiva masiva por toda Ucrania durante las últimas horas, apuntando sobre todo a las regiones más cercanas al flanco este de la OTAN, según ha denunciado su presidente, Volodímir Zelenski. En este marco, Hungría ha condenado "profundamente" ataques contra regiones de población étnicamente húngara en el oeste de Ucrania y Eslovaquia ha cerrado los pasos fronterizos con su vecino ucraniano este miércoles.

Para Zelenski, "no se puede llamar coincidencia que uno de los ataques masivos rusos más prolongados" sea paralelo a la visita a China del mandatario estadounidense, Donald Trump, "de la que se esperan muchas cosas". "En este difícil momento geopolítico, Rusia está claramente tratando de perturbar la atmósfera política general y atraer la atención hacia su maldad", ha sostenido.

Esta ofensiva del Ejército de Putin, asevera el líder ucraniano, "ha sido deliberada" contra estas zonas más fronterizas a la OTAN, entre las que se encuentran áreas del oeste como Volinia y Ivano-Frankovsk. Pero puntualiza que también se han registrado impactos en "muchas de nuestras otras regiones", ya sea Dnipro, Odesa o Járkov.

Ha trasladado que "el ataque continúa, con drones adicionales ingresando al espacio aéreo de nuestro país" y ha hecho un balance de "decenas de personas heridas, incluidos niños", además de las seis personas asesinadas. "Mis condolencias a sus familias y seres queridos", ha expresado, y ha apuntado la posibilidad de que los rusos lancen misiles durante la jornada, como había advertido previamente la inteligencia militar ucraniana (GUR).

"Nuestros guerreros están defendiendo Ucrania, pero el objetivo evidente de Rusia es sobrecargar los sistemas de defensa aérea e infligir la mayor cantidad de dolor y sufrimiento posible precisamente en estos días", ha expresado el líder ucraniano, que ha pedido más presión sobre el Kremlin "para que este terror llegue a su fin".

En un balance actualizado hasta las 18:30, la fuerza aérea ucraniana ha trasladado que Rusia ha lanzado 892 drones contra el país, incluyendo los ataques nocturnos. Además, sostiene que el ejército agresor ha utilizado el territorio de Bielorrusia y Moldavia para lanzar drones hacia Ucrania.

En esta recopilación de daños, la empresa estatal ucraniana de petróleo y gas Naftogaz denuncia que los ataques rusos han afectado a dos de sus instalaciones en la región nororiental de Járkov y en la región norte de Zhytomyr.

La infraestructura ferroviaria de Ucrania ha sido alcanzada 23 veces durante el bombardeo, dañando trenes, depósitos ferroviarios y puentes, según un asesor presidencial, aunque el tráfico se mantuvo.

Eslovaquia cierra los pasos fronterizos Un país que bordea la frontera suroeste de Ucrania como Eslovaquia ha decidido cerrar los pasos fronterizos con su vecino por motivos de seguridad y hasta nuevo aviso, ha informado la Administración Financiera de este país. Al norte de Eslovaquia está Hungría, cuya ministra de Asuntos Exteriores, Anita Orban, ha condenado "profundamente" en un vídeo publicado en Facebook este miércoles ataques con drones rusos contra regiones de población étnicamente magiar al oeste de Ucrania. Además, ha convocado al embajador de Rusia en Budapest. También se ha conocido que Polonia ha desplegado cazas como medida preventiva debido a los ataques aéreos rusos contra Ucrania, en base a información difundida por el ejército de este país.

Reunión de los aliados del este y norte de la OTAN En paralelo a la ofensiva, aliados de la OTAN en Europa del Este y en los países nórdicos han suscrito un documento en el que subrayan la necesidad urgente "de seguir fortaleciendo la defensa aérea y antimisiles de la OTAN" ante las "reiteradas" violaciones del espacio aéreo del flanco oriental de la organización. La reunión ha tenido lugar en Bucarest y ha sido organizada por los presidentes de Rumanía y Polonia, Nicusor Dan y Karol Nawrocki. Tras el encuentro se ha emitido una declaración conjunta en la que también se pide una mayor cooperación para aumentar la capacidad de la industria de defensa. "Condenamos las acciones altamente confrontativas de Rusia contra aliados y socios, incluidos sabotajes, ciberataques y una amplia gama de ataques híbridos y actividades desestabilizadoras", señala la declaración. Rumanía, Polonia y los Estados bálticos han visto repetidamente vulnerado su espacio aéreo por drones rusos, mientras que Rusia ha negado atacar a estados miembros de la organización. En la declaración se indica que hay que "seguir ampliando la base industrial de defensa transatlántica, incluso mediante una mayor capacidad de producción, cadenas de suministro más resilientes y una contratación multinacional eficaz... es esencial para afrontar los desafíos de seguridad actuales".

Rutte urge alcanzar una 'OTAN 3.0' La cita, que se ha celebrado antes de la cumbre anual de la OTAN en Ankara en julio, ha contado también con Zelenski; el secretario general de la organización, Mark Rutte, y Thomas DiNanno, de Seguridad Nacional. La reunión ha tenido como objetivo encontrar formas de reparar una creciente brecha entre el presidente Trump y Europa respecto a la crisis de Irán. Mark Rutte ha urgido en Bucarest a los aliados europeos a acelerar la transición hacia la llamada 'OTAN 3.0', una nueva etapa estratégica que exige elevar el gasto militar hasta el 5 % del PIB y transformar la industria militar de drones. Los países de la OTAN aprueban una histórica ampliación del gasto militar al 5% con flexibilidad para España hasta el 2,1% ADRIÁN ROMERO / UXÍA PÉREZ En el marco de una reunión con los líderes del flanco oriental y nórdico de la OTAN, ha subrayado que la seguridad transatlántica ante la amenaza rusa requiere que Europa asuma una mayor responsabilidad en su propia defensa convencional. Según el presidente de Ucrania, que ha agradecido a Estados Unidos y a la Unión Europea su ayuda ante Rusia, "hay que demostrar que la OTAN es fuerte y no se desintegrará". Además, "no temamos hablar de una UE que puede confiar en sus propias fuerzas para la defensa", ha asegurado durante su intervención en Bucarest. Yulia Sokolovska, embajadora de Ucrania en España: "Ahora podemos incluso proteger a Europa" Lucía Rodil Ucrania no es miembro de la OTAN, pero ha recibido un importante apoyo militar y financiero de la alianza de 32 países mientras intenta rechazar la invasión rusa a gran escala iniciada en febrero de 2022.