EE.UU. da marcha atrás y anuncia el despliegue de 5.000 soldados en Polonia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado marcha atrás este viernes y ha anunciado el despliegue de 5.000 soldados en Polonia, una semana después de haber cancelado el envío de efectivos a ese país y en medio de sus críticas a los aliados europeos por su postura en la guerra contra Irán.

En su red Truth Social, Trump ha asegurado que ha tomado la decisión en honor al presidente polaco, el conservador Karol Nawrocki, quien asumió el cargo en agosto del año pasado y es considerado cercano al mandatario estadounidense. "Basándome en la exitosa elección del actual presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el honor de respaldar, y en nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia", ha indicado el líder republicano.

Trump ha hecho este anuncio tras la decisión de las últimas semanas de reducir los efectivos estadounidenses en bases europeas, en represalia por la negativa de los aliados de la OTAN a involucrarse militarmente en la guerra con Irán y en el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

Se mantiene la retirada de 5.000 efectivos en Alemania La semana pasada, el Pentágono confirmó que había cancelado el despliegue de una brigada blindada de más de 4.000 efectivos que se dirigía a Polonia, como parte de una reconfiguración de su presencia militar en Europa. A principios de mayo, Trump aseguró que retiraba 5.000 soldados de Alemania, el país que más efectivos estadounidenses alberga, en un plazo de entre seis y doce meses, como respuesta a unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, que cuestionaban la estrategia de Washington respecto a Irán. Actualmente, el Ejército estadounidense tiene una gran presencia en Alemania con más de 36.000 soldados en servicio activo distribuidos en varias instalaciones clave del país. El pasado martes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, negó que su país fuera a reducir las tropas en Polonia y afirmó que se trataba de un retraso, que justificó por la necesidad de "redistribuir algunos recursos" para maximizar la seguridad. Alemania, tras la retirada de tropas de EEUU: "Europa debe velar más por su seguridad"