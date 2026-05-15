Estados Unidos cancela el despliegue de 4.000 de sus soldados en Polonia

Estados Unidos ha cancelado el despliegue de una de sus brigadas blindadas que se dirigía a Polonia, según ha informado la prensa del país y han confirmado dos funcionarios estadounidenses a Reuters.

Lo hace tan solo dos semanas después de que la Administración de Donald Trump decidiera retirar 5.000 de los 40.000 soldados que tiene en Alemania. También de meses de amenazas a Europa de reducir su presencia militar en el continente y de acusar a países de la UE, entre ellos España, de no invertir lo suficiente en defensa y la OTAN y de no apoyarle en la guerra en Irán.

Preguntado por EFE, el Pentágono, sede del denominado Departamento de Guerra de EE.UU., ha declinado aportar más detalles, mientras que funcionarios estadounidenses han indicado a los medios que la cancelación del despliegue de la Segunda Brigada Blindada de Combate de la Primera División de Caballería forma parte de una reconfiguración más amplia de la presencia militar en Europa. A esto, añaden, que es probable que se tomen medidas adicionales.