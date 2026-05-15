Estados Unidos cancela el despliegue de 4.000 de sus soldados en Polonia
- El Pentágono anunció a principios de mayo la retirada de otros 5.000 soldados en Alemania
- Estados Unidos cuenta con unos 80.000 soldados en Europa
Estados Unidos ha cancelado el despliegue de una de sus brigadas blindadas que se dirigía a Polonia, según ha informado la prensa del país y han confirmado dos funcionarios estadounidenses a Reuters.
Lo hace tan solo dos semanas después de que la Administración de Donald Trump decidiera retirar 5.000 de los 40.000 soldados que tiene en Alemania. También de meses de amenazas a Europa de reducir su presencia militar en el continente y de acusar a países de la UE, entre ellos España, de no invertir lo suficiente en defensa y la OTAN y de no apoyarle en la guerra en Irán.
Preguntado por EFE, el Pentágono, sede del denominado Departamento de Guerra de EE.UU., ha declinado aportar más detalles, mientras que funcionarios estadounidenses han indicado a los medios que la cancelación del despliegue de la Segunda Brigada Blindada de Combate de la Primera División de Caballería forma parte de una reconfiguración más amplia de la presencia militar en Europa. A esto, añaden, que es probable que se tomen medidas adicionales.
Hay unos 80.000 soldados de EE.UU. en el país
A principios de mayo, Trump aseguró que retiraba a más de 5.000 soldados de Alemania en un plazo de entre seis a doce meses, como respuesta a unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, en las que cuestionaba la estrategia de Washington en la guerra de Irán y llegó a afirmar que Teherán estaba "humillando" a Estados Unidos. El mandatario estadounidense afirmó, además, que en el futuro "serían muchos más".
El Pentágono también ha confirmado en varias ocasiones que su objetivo a largo plazo es que los aliados europeos asuman la mayor parte de la carga de la defensa convencional y poder reducir el papel militar de Estados Unidos en el continente.
La salida del contingente de Alemania dejaría las tropas estadounidenses en Europa en unos 80.000 soldados, según los cálculos del Departamento de Guerra, cifra similar al despliegue previo a la contienda de Ucrania que comenzó en febrero de 2022, aunque en el caso de Alemania quedarían por debajo tras la reducción de tropas.
En Europa, la mayor concentración de efectivos de Estados Unidos se encuentra en Alemania, con unos 36.400 militares, seguida por Reino Unido con 10.156. En conjunto, las bases y emplazamientos estadounidenses en Europa se reparten entre 31 bases permanentes y 19 ubicaciones adicionales con acceso del Departamento de Guerra.