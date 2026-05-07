El fin de una era en Europa: EE.UU. se repliega mientras Alemania acelera su mayor rearme desde 1945
- Washington replegará 5.000 soldados de Alemania cuando se cumplen 81 años del fin de la II Guerra Mundial
- Con EE.UU. mirando hacia Asia, Berlín prepara la mayor inversión en defensa hasta la fecha
Ochenta y un años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la arquitectura de seguridad que Estados Unidos construyó entonces para estabilizar y reconstruir Europa y, después, para la contención de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, ha empezado a transformarse.
El reciente anuncio de Donald Trump de retirar 5.000 soldados estadounidenses de Alemania —y su amenaza de ir "mucho más allá"— ha reabierto el debate sobre quién garantizará la seguridad del viejo continente en los próximos años cuando el presidente norteamericano no ha hecho más que verbalizar una idea que lleva tiempo rondando en Washington: Europa debe asumir el grueso de su defensa mientras EE.UU. concentra sus recursos militares en su objetivo actual, el Indo-Pacífico y la competencia con China.
Hoy, el país mantiene entre 80.000 y 100.000 militares desplegados en Europa —más de 36.000 de ellos en Alemania, su gran centro logístico y operativo al otro lado del Atlántico— en un despliegue que todavía es vital para sus operaciones en Oriente Medio, África o incluso el Ártico.
Pero la retirada anunciada por Trump, si bien ya se esperaba, se ha visto acelerada por otros desencadenantes: el fuerte deterioro de las relaciones entre Washington y varios aliados europeos —especialmente España o Italia— por su escasa implicación en las operaciones de seguridad vinculadas al estrecho de Ormuz en un momento de creciente fricción transatlántica por el reparto de cargas dentro de la OTAN y cuando Alemania— también crítica con la ofensiva estadounidense sobre Teherán— acaba de anunciar el mayor rearme de su historia reciente.
Una coincidencia de hechos que está alterando uno de los pilares fundamentales del equilibrio europeo surgido tras la Segunda Guerra Mundial.
Con el primer conflicto prolongado de su segunda presidencia, cuando la
lógica podría apuntar a que Estados Unidos necesita más
canal!
con el que se llevaba bien, que defendía a quien es su socio en esta
guerra, Israel, pero con el que
la relación se ha tensado
Vamos a analizar el fondo si la guerra de Irán y la postura relativamente
firme de Europa contra ella ha influido, pero también queremos
entender la importancia
que tiene todo el despliegue militar de Estados Unidos en nuestro continente.
Y para ello nos acompaña Ana Vosper
periodista de Radio y Televisión Española.
Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Y lo primero que vamos a hacer es irnos al país
señalado, anunciando esa retirada de 5.000 bases, de su base más importante,
precisamente
hoy cuando se cumple un año de MERS como canciller.
del gobierno y de la sociedad?
Beatriz Domínguez, corresponsal de
Radio Nacional de España en Berlín.
Por el momento podemos hablar de cautela,
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Hay bastante
¿Cómo están las cosas?
calma aquí en el gobierno.
¿Qué reacción ha habido
Tanto el canciller Merz como los ministros de Exteriores o de Defensa
dicen que
hay que mantener las formas, la calma, porque esta no es la primera vez que el
presidente estadounidense ha
anuncia algo así. Ya en su primer mandato lo había dicho,
no se cumplió finalmente.
Digamos que lo importante, lo llamativo es
el revulsivo, el por qué, ese supuesto enfado de Trump con su otrora amigo el
canciller
Merz. Pero vamos, lo que dicen aquí el
Ejecutivo sobre todo es que las tropas estadounidenses en Alemania..
son importantes para este país, tanto a nivel de seguridad como económico, por
los empleos que
genera directa e indirectamente.
El gasto también de las familias estadounidenses, no hay que olvidarlo,
pero también es importante
para Estados Unidos la presencia de tropas en este país, ¿no?
ese punto logístico también hacia otros destinos, hacia África, hacia Vente
Próximo
o incluso hacia el flanco oeste de la OTAN en estos tiempos tan convulsos que
vivimos.
Entonces, lo dicho por el momento,
cautela aquí desde el gobierno, también desde la sociedad y el ministro de
Exteriores también decía,
Badeful, que no están en entredicho estas bases.
Las bases siguen aquí y por el momento, bueno, pues esto es un anuncio
de Trump que hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, porque deriva de ese
enfado, pero no tiene por ahora
mayor importancia para el gobierno.
Importancia estratégica de esas bases en el presente, como nos decías, pero
¿cuál es la
importancia histórica de la presencia militar de Estados Unidos y cómo ha
evolucionado hasta hoy?
Claro, viene todo de la Segunda Guerra Mundial, de la victoria aliada a la
división del país en esos tres bloques, ese bloque
occidental, la parte sur y suroeste era estadounidense, de ahí que la mayor
parte de las bases estén todavía
en esas zonas y bueno, pues como República Federal digamos que durante
la Guerra Fría
ha sido una aliada esa República Federal porque estaba a las puertas del
otro bloque, a las puertas de la
República Democrática, entonces ha sido siempre esa aliada a la Guerra Fría con
la presencia de más de 200.000 soldados
en los años 80, por ejemplo, ahora esa presencia es mucho menor, unos 40.000,
aún así es casi la mitad del total de
tropas que hay en Europa, por lo tanto, digamos que esa estrategia, ese punto
estratégico que significa Alemania para Estados Unidos,
sigue muy vigente, por eso que la importancia también de que esas tropas
se mantengan y que ese anuncio de Trump
veremos en qué queda, pero por el momento no parece que haya mucha
preocupación de Alemania según
ese anuncio dado hace unos días.
Pues muchas gracias Beatriz por todo este contexto
Ana, ¿por qué ha empezado Trump por Alemania?
Bueno, la primera explicación es que ha sido..
una reacción abrupta, visceral de Trump y de su ego
herido por unas declaraciones del canciller en las que decía que Irán
tenía mucho más talento,
estaba mucho más curtido en negociar respecto a la guerra actual y
que llevaba las de ganar de momento diplomáticamente y que había, y aquí
está el kit, que había
humillado a los Estados Unidos.
Hay que recordar que después de un primer momento
que además en España lo recordamos especialmente, el canciller Mertz en la
Casa
Blanca con donald trump fue absolutamente amable y a lo mejor cayó
demasiado
cuando tenía que haber defendido a algún socio europeo.
Después de eso,
sin embargo, el ministro de Defensa ha dicho que esta guerra no va con
nosotros, no es nuestra guerra
y MERS ha marcado muchas distancias.
Dicho esto, hay..
otra razón o parte de esto es otra razón la Guerra de irán el efecto que
está teniendo en
el gobierno Trump y en Donald Trump particularmente, es que las tropas de
la OTAN han
pasado de ser algo para la defensa de Europa y los intereses de Estados
Unidos, como decía la corresponsal,
a ser un arma de Trump para, entre comillas, chantajear políticamente a
los europeos. Estados Unidos tiene desplegados en el
extranjero muchísimos militares, 237.000.
¿Por qué tiene?
tantos? La respuesta breve es Segunda Guerra
Mundial y Guerra Fría, que
también lo apuntaba Beatriz.
Es decir, vienen las tropas de Estados Unidos a echar..
al ejército alemán, al ejército nazi.
Con eso luego se encadena la Guerra
fría se quedan las tropas y crecen las bases las bases militares de los
Estados Unidos para hacer frente a la Unión Soviética, a la expansión del
comunismo
en el continente europeo y luego al final de los 90 con el desmoronamiento
de la Unión Soviética, se van retirando.
Pero hace cuatro años, con la invasión
rusa de Ucrania, han vuelto a aumentar un poco.
Y efectivamente, tú lo decías,
esos más de 237.000 militares
estadounidenses en todo el mundo qué casualidad que con diferencia los dos
países con
mayor presencia son Japón y Alemania, los grandes perdedores de la Segunda
Guerra
Mundial y decir que en alemania están más
de la mitad de todos los militares estadounidenses que tenemos en Europa
La presencia militar de Estados Unidos en Europa ha ido cambiando mucho desde
la Guerra Fría, pero ¿cuál es la radiografía actual?
Bueno, pues nos lo va a contar ya Laura Gómez.
Laura, muy buenas
tardes. Bueno, como comentabais, las tropas
estadounidenses han estado desplegadas en Europa desde el final de la Segunda
Guerra Mundial.
Desde entonces, la cifra de efectivos ha ido
variando. Alcanzó su máximo en la década de los
50 con unos 475.000 militares en servicio
activo y esa cifra se fue reduciendo tras la disolución de la Unión
Soviética en 1991
Así que, ¿cuántos militares estadounidenses activos hay ahora en
Europa y en qué países están?
Según cifras de diciembre de 2025, en Europa hay unos 68 mil militares
estadounidenses activos destinados de forma permanente.
Esta cifra no incluye fuerzas rotatorias
que se envían en misiones de despliegue o refuerzo y ejercicios militares, así
que la cifra total es de alrededor
de 85.000 militares estadounidenses.
Por países, Alemania es el que más
tiene, con unos 36.400 militares activos, seguida de Italia, Reino Unido
y en cuarta posición estaría España.
En nuestro país hay más de 3.800
militares estadounidenses.
También hay en otros países de Europa, como en Turquía Polonia Grecia o
Bélgica y como curiosidad en Groenlandia, territorio por el que
Trump ha mostrado un gran interés, hay unos 200
militares estadounidenses además hay más de 40 bases militares por todo
el continente en las que Estados Unidos tiene algún control operativo o hay
presencia estadounidense
y van desde Groenlandia hasta Turquía.
La mayoría de ellas están en Europa Central, pero
principalmente en Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia.
En España están en las
instalaciones navales y aéreas de Rota, en Cádiz y en Morón de la Frontera, en
Sevilla
En ese mapa, gracias Laura, que acabamos de ver, es verdad que había
dos caseos ahí blancos, no pintados, llamativos, que son
Irlanda y Francia. Esto es llamativo.
La República de Irlanda, porque
es constitucionalmente un país neutral.
Hay un matiz y es que los Estados Unidos, sus aviones militares, hacen
escala en el
aeropuerto de shannon en el oeste de la isla a veces repostan ahí con lo cual
no está
muy claro si eso respeta la neutralidad.
Pero una, la República de Irlanda es neutral.
En el caso
de Francia hubo tropas hasta 1967 que entonces..
el general de Gaulle, que era el presidente, que era muy reticente, muy
reticente,
a la influencia de los Estados Unidos-Europa y al mismo tiempo muy
defensor de la
independencia de Francia, salió de la estructura militar de la OTAN y
desmanteló todas las bases, la presencia militar de Estados Unidos.
En 2009 el
presidente Sarkozy volvió a meter a Francia en la
estructura militar de la OTAN, pero sigue siendo un país libre de bases de
Estados Unidos. Todas estas bases, instalaciones,
tropas, ¿para qué son?
¿Son para defender los..
intereses de Europa o los de Estados Unidos?
En primera instancia, lo
que decíamos históricamente con liberar Europa de la ocupación
nazi y luego luchar contra la Unión Soviética, contra la expansión del
comunismo, eran para la
defensa de europa que pasa a todas luces la presencia de las bases
de Estados Unidos parece un poco desproporcionada.
Europa se ha convertido, los Estados Unidos
no sólo son una gran potencia militar, sino que lo son global, con intereses
militares
en todo el mundo. Entonces, Europa es, por así decirlo,
una base permanente,
desde la que tienen mejor acceso, sobre todo, a Oriente Próximo y a
África. Entonces, por ejemplo, en todos los
conflictos de Oriente Próximo vemos que cuando rescatan a
algún soldado que ha sido cautivo y lo han liberado, cuando hay enfermos
heridos graves, vuelan directamente de Irak, de donde estén,
vuelan a la base alemana, volvemos a Alemania, de Rammstein, y de ahí van a
un
super centro hospitalario que hay muy cerca y que es el mayor centro
hospitalario que hay
estadounidense que tienen fuera de los Estados Unidos.
Es decir, para la seguridad europea, sí
Para los intereses internacionales, militares mundiales de los Estados
Unidos,
también y diría que sobre todo como saben hay dos bases en nuestro país
últimamente tan señalado por Donald Trump.
La última actualización del Convenio de Cooperación para la Defensa entre
España y
Estados Unidos que regula el uso de las bases se firmó en 2025, es decir, con
Trump en la Casa Blanca
Es este que les enseñamos y se acordó por ocho años más.
La retirada o cierre está prevista en el artículo 69 y dice lo siguiente
En caso de terminación del convenio se establece el plazo de un año a partir
de la fecha en que dicha terminación surta efecto para que Estados Unidos
retire su personal y sus propiedades muebles
situadas en España.
Un año, pero el tema está en el presente
En las bases de Morón y Rota hay casi 4.000 soldados estadounidenses.
Hemos hablado, Laura lo ha hecho, quien acaban de ver
ustedes aquí en el plató del 24 horas con el alcalde de rota Javier Ruiz
Arana y así nos ha descrito la percepción que tiene
en el momento actual.
Actualmente,
con la presencia de los cinco destructores, con la esperada llegada
de un sexto, pues estamos hablando de que se ha recuperado mucho la actividad
y se ha ampliado el número de efectivos.
Evidentemente, sería una mala noticia
el hecho de que se retiraran tropas de aquí, porque al final, pues lógicamente
repercute en la economía local
Algo que también, por otro lado, por lo que deducimos y por lo que nos llega,
parece
improbable. Hombre, la preocupación existe en el
punto de que al final las decisiones de Trump parece que se
mueven un poco por impulso en algunas ocasiones.
Entonces, el decir que no se está preocupado sería un poco
friabilizar con las circunstancias que se están dando y con lo que estamos
viendo en el contexto
internacional. Esto es la importancia para la zona,
pero vamos a analizar la importancia de estas bases para España y para Europa
Y para ello nos acompaña José Ignacio Dominguez, teniente coronel retirado
del Ejército del Aire.
Muy buenas tardes. Buenas
tardes. Eso que decía, ¿cuál es la importancia
de las bases de Morón y Rota para Europa, para el continente?
Pues muy escasa, pero hay que matizar, ¿no?
No es lo mismo Rota que Morón.
En primer lugar hay que aclarar que estas bases no son de utilización
conjunta sobre el papel, sí,
para
todo el mundo, son de utilización conjunta.
Pero en la realidad los ejércitos operan de forma absolutamente distinta
y sin coordinación alguna
no hay coordinación.
Lo único conjunto que hay es el uso de la pista de aterrizaje
tanto en Rota como en Morón.
Y luego, en la torre de control, también hay controladores americanos
y españoles. Pero, ya le digo, cada ejército hace la
Guerra por su cuenta
nunca
mejor dicho. Sí, perdón, continúe.
No, quería matizar porque es distinto, Rota de Morón.
Morón tuvo mucha importancia durante la Guerra Fría porque
ahí estaban los aviones Cisterna que abastecían en vuelo a los B-52
que sobrevolaban el Mediterráneo con cuatro bombas nucleares.
España era el único país
que permitía esto, porque repostaban en vuelo por la noche, atravesaban todo el
la guerra fría, en todo el norte de España, dos B-52 con dos aviones de
norte de España
se ha hecho?
cisterna que despegaban de Zaragoza y luego repostaban en Almería a la
luego repostaban en Almería a la vuelta, ahí se produjo el accidente de
vuelta.
Ahí se produjo el accidente de Palomares
Palomares a raíz del
A raíz del accidente de Palomares prácticamente se cerró la base de
Morón.
Pero ya en la Guerra Fría la base de Morón se utilizaba en defensa exclusiva
de los
norteamericanos. Allí a España no le influía en nada en
la defensa.
Y ya cuando se cerró definitivamente, pues
se ha sido utilizando por el ejército del aire.
Ahora hay nuevamente aviones cisterna, pero
estos aviones lo que hacen es reabastecer en vuelo a los aviones que
vienen de la costa este de Estados Unidos que van a Oriente
Medio, definiendo intereses exclusivos de Estados Unidos que no son ni de
Europa ni
de la OTAN, ni de España.
Y luego rota ya, si me deja terminar, explico..
en cuanto a Rota, también es un eufemismo cuando dicen que el escudo
antimisiles
de la OTAN está en rota.
No es un escudo antimisiles.
Como ha dicho el alcalde, son cinco de
escudo
utilizan en defensa de los intereses de Estados Unidos, que son contrarios a
los españoles
y a los de la Unión Europea en Oriente Medio.
Ahora mismo estos destructores que están lanzando misiles Tomahawk o han
estado lanzando sobre Irán,
quiere decir que
no son intereses españoles, no contribuyen nada a la defensa.
Por tanto, el que sean un escudo antimisiles
ya le digo que es un eufemismo.
Tiene antimisiles, tiene misiles Tomahawk
antiaéreos, pero realmente no serían muy eficaces contra un misil
tienen
ultrasonico
viene a más de 20 veces la velocidad del sonido, cuantos misiles que tienen
estos destructores no superan los 3, MAC, 3 veces la velocidad del sonido.
Quiere decir que no contribuyen
en absoluto. Teniente Coronel, ¿hay alguna
alternativa con las garantías que necesita Estados Unidos a las bases en
nuestro
país? ¿Sabe que siempre que sale este asunto
de si se llevan las bases, hay quien habla de Marruecos?
¿Es Marruecos una alternativa realista?
Es una amenaza muy curiosa porque los primeros
interesados en mantener las bases son ellos, los Estados Unidos.
Cuando se cerraron Zaragoza
y Torrejón, con motivo del referéndum de la OTAN, que exigía reducir la
presencia..
de Estados Unidos en España, se cerraron las bases de Torrejón y de
Zaragoza
Se resistieron enormemente, y no es que lo diga yo, porque los que negociaron
esta retirada están vivos y lo
pueden confirmar. Se fueron forzados
Y ahora ellos amenazan con irse.
Si ellos son los principales y prácticamente únicos beneficiarios,
beneficiarios,
aparte del señor
de Estados Unidos. La riqueza que generan en Rota, que
valoran en 600 millones
que practican los
que aporta la base de Rota
alternativa sería, como dicen, irse a Marruecos.
Efectivamente, eso es con lo que amenazan
pero es una amenaza, es un farol.
Es un farol porque ellos, si no los echamos, no se van a ir nunca.
Eso está clarísimo
Nada, le iba a despedir, porque voy un poco apretado
de tiempo. Muchísimas gracias José Ignacio
Domínguez, gracias por su participación
España entre los apuntados por Trump y también Italia, lo que era una relación
privilegiada
con Giorgia Meloni últimamente no está muy bien.
Así que vamos a conectar con Roma, Begoña, Alegría.
¿Cuál ha sido la respuesta a este
futurible escenario de momento del gobierno italiano?
Sí, es un poco también lo que comentaba Beatriz respecto a Alemania, que hay
mucha prudencia, porque lo que ha dicho Meloni
es vamos a ver qué pasa y en cierto modo es dejar la puerta abierta que una
de las iniciativas que ha anunciado Trump
a Bombo y Platillo la desmienta poco después él mismo, pero sí que reconoce
que se está hablando
mucho últimamente desde Estados Unidos de reducir su presencia en Europa, pero
lo que está claro es
ha dicho así, que es una decisión que no le compete a ella, pero que si se
toma, no está de acuerdo
Y va a ser otro rifirrafe entre estos dos amigos que decíamos, porque es este
el discurso
que estamos manteniendo en este programa quien tiene más que perder
porque es verdad que Italia es el segundo
país europeo con más bases estadounidenses tiene muchos
establecimientos militares pero
digamos que las principales bases son siete y por qué porque es un país
estratégico tiene fijaros cerca de 8.000
kilómetros de costa y esto es un caramelito para los Estados Unidos,
para su flota naval.
Es la frontera sur
controla el Mediterráneo, como decía Ana, todas las operaciones que tengan
que ver con África o con Oriente
Medio tienen que pasar por aquí, efectivamente.
Y luego tiene esas bases tan importantes como la
de Aviano, en el norte, donde hay armamento nuclear.
Si no es la más importante, es una de las más importantes..
que tiene Estados Unidos en Europa, con 3.000 militares suyos, como decía, con
armas nucleares, no
es la única, hay otra en Lombardía, y luego está en la Puglia una base con
esos aviones F-35,
que son los que transportan las cabezas nucleares y de hecho hay muchos pilotos
italianos que van a prepararse para
pilotarlos a los Estados Unidos.
Tenemos también otras bases importantísimas como la de
Sigonela que es una base aeronaval y que ha sido objeto de disputa en los
últimos días
entre el gobierno italiano y el gobierno estadounidense porque, como
sabéis, no se le permitió aterrizar a unos
aviones de Estados Unidos porque no cumplían el reglamento, los acuerdos
entre los dos países y el gobierno
de Italia dijo que no podían aterrizar aquí a repostar si iban a atacar a Irán
porque es
una misión estrictamente defensiva.
Así que, como decimos, hay muchas diferencias entre..
Meloni y Trump a cuenta de las bases, pero veremos en qué queda esto, como
decía ella, todavía no se sabe
realmente qué va a pasar.
Muchas gracias, Begoña.
Bueno, la relación de Trump y Meloni se ha deteriorado especialmente,
en el último mes, pero quizás es demasiado estratégica por todo esto que
estamos analizando para Trump como para perderla y
también políticamente.
Sí, vemos que en esta amenaza de Trump y en el
anuncio de la retirada de Alemania hay una parte que podemos achacar al
carácter de Donald
Trump, pero también hay una parte de estrategia y los Estados Unidos, el
pero también hay una parte de estrategia.
Y los Estados Unidos, el gobierno Trump lo ha dejado claro en la nueva
gobierno Trump lo ha dejado claro, en la nueva
estrategia de defensa que se publicó en el mes de enero.
de Donald Trump?
Y es que su prioridad en defensa es China y la región del Indo-Pacífico.
Y el resto
empezando por Europa, lo dicen negro sobre blanco en papel, tenemos que
espabilarnos,
tenemos que asumir más responsabilidades, ellos dicen
literalmente, seguirán,
prestando apoyo a Europa, pero Europa tiene que asumir más
Con ello podríamos deducir que a lo mejor retiran el número de militares,
pero evidentemente..
como decía el almirante era no el teniente coronel el teniente coronel de
teniente coronel, pueden retirar un número de militares, pero las bases que
son importantes
para ellos, difícilmente.
Así que podríamos decir que hay una estrategia de fondo
de la Casa Blanca para lo que está haciendo, a pesar de que Trump tiene
prontos y los vivimos y
los contamos a diario.
Pues muchas gracias, Ana, vos una tarde más aquí en el Canal 24 Horas.
Ana
De nada
Ucrania: un despliegue extra puntual
Así, la retirada de tropas de EE.UU. devuelve su presencia militar en Europa a niveles previos, similares a la invasión rusa de Ucrania en 2022. Antes del estallido de la guerra, Estados Unidos mantenía alrededor de 64.000 soldados en el continente, una cifra muy inferior a la de la Guerra Fría, cuando llegó a tener más de 400.000 efectivos. Una caída que se produjo de forma gradual durante tres décadas: tras la desaparición de la Unión Soviética, Washington consideró que el riesgo de una guerra convencional en Europa había desaparecido y comenzó a cerrar bases, reducir contingentes y trasladar recursos hacia Oriente Medio y Asia.
Pero la invasión ordenada por Vladimir Putin en febrero alteró completamente esa tendencia. La administración Biden desplegó entonces 20.000 soldados adicionales para reforzar el flanco oriental de la OTAN, tranquilizando así a los aliados europeos más expuestos a Rusia, especialmente Polonia, Rumanía y los países bálticos. La presencia militar estadounidense aumentó hasta los 75.000 o incluso los 105.000 efectivos, dependiendo de rotaciones y ejercicios militares.
Sin embargo, detrás de esas cifras hay otro cambio más allá del puramente numérico: Estados Unidos reforzaba su despliegue en suelo europeo, pero su presencia permanente quedaría muy lejos de la que fue años atrás. El mensaje del Pentágono no dejaba lugar a dudas: Washington cooperaría para disuadir a Moscú, pero no se comprometía a largo plazo con un nuevo modelo de defensa europea centrado, otra vez, en su poderío militar.
Europa, aún clave para EE.UU.
No obstante, Alemania continúa siendo el principal centro militar estadounidense en Europa: es su plataforma logística para operaciones en Oriente Medio, África, Asia Central, Irak o Afganistán y, más recientemente, para las operaciones vinculadas al conflicto con Irán.
En el país no solo mantiene desplegados a decenas de miles de soldados. También dispone de instalaciones críticas para la proyección de su poder global: la base aérea de Ramstein, el cuartel general del Comando Europeo de Estados Unidos (EUCOM), el Comando para África (AFRICOM) y el hospital militar de Landstuhl, el mayor centro médico militar estadounidense fuera de Estados Unidos. Además, alberga enormes centros logísticos y de entrenamiento utilizados por el ejército norteamericano desde hace décadas.
En Italia mantiene unos 13.000 militares repartidos en siete instalaciones navales y aéreas; y en España alberga cerca de 3.800 efectivos en las bases de Rota y Morón, claves para las operaciones en el Mediterráneo, Oriente Medio o África, y esenciales para la proyección de su Sexta Flota.
Así, el valor de esas bases trasciende Europa, lo que comparte parte de la cúpula militar estadounidense. "Contar con capacidades y municiones en Europa nos permite ayudar al Comando África de Estados Unidos a atacar a terroristas en África, o al Comando Central en operaciones como la campaña contra Irán. Las distancias son menores, es menos costoso y es mucho más fácil proyectar poder", explicó recientemente un alto mando estadounidense ante legisladores en Washington.
Las propias declaraciones de dirigentes republicanos reflejan esa tensión en el seno de Washington. Mientras Trump insiste en que Europa debe dejar de depender de Estados Unidos, otros sectores del Partido Republicano recuerdan que las bases europeas son esenciales para la proyección militar global estadounidense. Sin embargo, esas diferencias, acentuadas por la guerra de Irán, atestiguan una realidad que lleva años fraguándose: la fractura transatlántica es un hecho y se está materializando: Estados Unidos prioriza sus intereses estratégicos globales frente a la cohesión interna de la OTAN.
Asia: el verdadero interés de Washington
Ya en 2011, durante la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos anunció el llamado “pivot to Asia”, el giro hacia Asia-Pacífico con un objetivo claro: China. Una tendencia que se ha mantenido bajo administraciones demócratas y republicanas.
Así, el Pentágono considera hoy el Indo-Pacífico como su principal prioridad estratégica, y el desequilibrio presupuestario refleja esa realidad: mientras la Iniciativa Europea de Disuasión recibió 3.600 millones de dólares en 2024, la Iniciativa de Disuasión del Pacífico consiguió 14.700 millones.
Para Washington, China representa un desafío sistémico mucho mayor que Rusia: una potencia industrial, tecnológica, naval y nuclear capaz de competir globalmente con Estados Unidos, lo que le obliga a redistribuir recursos militares - especialmente capacidades de alta tecnología, submarinos, sistemas antimisiles y activos navales - que no pueden mantenerse simultáneamente, y al mismo nivel, en Europa y Asia.
Por tanto, el repliegue parcial en Europa encaja en esa lógica más amplia: Estados Unidos pretende conservar capacidades estratégicas esenciales en el continente, pero reduciendo progresivamente su peso en la defensa convencional europea, que debe estar en manos de Bruselas.
La guerra de Ucrania solo ralentizó ese proceso, pero fue una respuesta excepcional a la invasión rusa. Ni entonces, ni ahora, logró alterar la dirección estratégica de fondo: EE.UU. no puede sostener simultáneamente una gran presencia militar en Europa, y a la vez en Oriente Medio o el Indo-Pacífico aún a riesgo, tal y como teme parte del establishment militar estadounidense, de que una retirada demasiado rápida del viejo continente debilite la disuasión frente a Rusia y envíe señales de fragilidad a Moscú.
Mientras, Alemania se rearma
Ese vacío es precisamente el que Alemania intenta llenar. La transformación alemana ha sido vertiginosa. Durante décadas, Berlín mantuvo unas fuerzas armadas limitadas, marcadas por la memoria histórica de la Segunda Guerra Mundial y por la dependencia del paraguas militar estadounidense. Pero la invasión rusa de Ucrania cambió completamente esa lógica. El entonces canciller Olaf Scholz habló de una Zeitenwende, un "cambio de era", y desde entonces Alemania ha iniciado un proceso de rearme sin precedentes en la República Federal.
La nueva estrategia militar alemana, presentada este año bajo el título 'Responsabilidad para Europa', identifica a Rusia como la principal amenaza para la seguridad continental y plantea por primera vez la necesidad de que Alemania se convierta en la fuerza convencional más poderosa de Europa antes de 2039.
El plan prevé aumentar el número de soldados activos desde los actuales 185.000 hasta 260.000 militares en la próxima década, además de ampliar la reserva desde unos 60.000 efectivos hasta al menos 200.000 reservistas. En total, Berlín aspira a disponer de unas fuerzas combinadas cercanas al medio millón de efectivos listos para el combate.
Igualmente, quiere consolidarse como el gran centro logístico de la OTAN para cualquier despliegue aliado hacia el este europeo. El despliegue de reservistas militares deja de ser considerado un objetivo secundario y pasa a desempeñar un papel clave en la defensa territorial y en la movilidad de fuerzas aliadas en caso de conflicto con Rusia.
Pero la nueva doctrina alemana adopta también una visión más integrada de la seguridad, centrándose no solo en Europa, sino conectándola con Oriente Medio y el Indo-Pacífico. Berlín quiere reforzar capacidades que reconoce haber descuidado durante años: defensa aérea, drones, guerra electrónica, ataque de largo alcance y protección frente a misiles hipersónicos.
Por último, el rearme alemán tiene una dimensión industrial gigantesca. El gobierno considera que el sector de defensa puede convertirse en uno de los motores económicos del país en un momento en el que el modelo económico alemán atraviesa dificultades por el encarecimiento energético y la crisis del automóvil. Varias fábricas vinculadas históricamente a esta industria ya están siendo adaptadas para producción militar.
Cambios ambiciosos y profundos que se reflejan en el gasto destinado por Berlín. El gobierno de Friedrich Merz pretende alcanzar niveles de inversión equivalentes a la suma del gasto militar de Francia y Reino Unido juntos, algo impensable hace apenas una década.
Europa recela del rearme alemán
Sin embargo, el giro alemán para convertirse en el principal actor industrial militar europeo —papel que hoy ocupa Francia— también amenaza con alterar el equilibrio interno de poder dentro de la Unión Europea. Francia teme perder liderazgo estratégico e industrial frente a su vecino del Este, mientras proyectos conjuntos como el futuro sistema aéreo de combate europeo acumulan retrasos y tensiones políticas.
También Polonia, especialmente desde sectores nacionalistas, observa con enorme recelo el regreso del poder militar alemán. Y en otros países europeos crece la inquietud ante el ascenso electoral de Alternativa para Alemania (AfD), especialmente ante la perspectiva de que una fuerza ultranacionalista pudiera llegar algún día a controlar unas fuerzas armadas mucho más potentes.
En paralelo, subyacen otros problemas de fondo. El sistema de defensa europeo sigue extremadamente fragmentado: mientras Estados Unidos opera con 33 grandes sistemas de armamento; Europa tiene 174, incluidos 12 modelos distintos de carros de combate y 14 tipos diferentes de aviones de combate, lo que dificulta la interoperabilidad y encarece costes. Aunque Bruselas ha incrementado significativamente el gasto militar desde 2022, sigue dependiendo de Washington en capacidades críticas: inteligencia satelital, transporte estratégico, mando y control, defensa antimisiles y, sobre todo, disuasión nuclear. La OTAN continúa siendo, en gran medida, una arquitectura militar construida alrededor del poder estadounidense.
Por eso, detrás de la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania hay algo más profundo que un simple reajuste militar. Lo que empieza a emerger es un nuevo reparto de responsabilidades dentro de Occidente: una Europa obligada a rearmarse porque ya no puede dar por garantizada la protección ilimitada de Estados Unidos, y una Alemania que, ocho décadas después del colapso del Tercer Reich, vuelve a convertirse en pieza central de la defensa europea.