El fin de una era en Europa: EE.UU. se repliega mientras Alemania acelera su mayor rearme desde 1945

Con el primer conflicto prolongado de su segunda presidencia, cuando la

lógica podría apuntar a que Estados Unidos necesita más

canal!

con el que se llevaba bien, que defendía a quien es su socio en esta

guerra, Israel, pero con el que

la relación se ha tensado

Vamos a analizar el fondo si la guerra de Irán y la postura relativamente

firme de Europa contra ella ha influido, pero también queremos

entender la importancia

que tiene todo el despliegue militar de Estados Unidos en nuestro continente.

Y para ello nos acompaña Ana Vosper

periodista de Radio y Televisión Española.

Muy buenas tardes, Ana.

Hola, buenas tardes.

Y lo primero que vamos a hacer es irnos al país

señalado, anunciando esa retirada de 5.000 bases, de su base más importante,

precisamente

hoy cuando se cumple un año de MERS como canciller.

del gobierno y de la sociedad?

Beatriz Domínguez, corresponsal de

Radio Nacional de España en Berlín.

Por el momento podemos hablar de cautela,

Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.

Hay bastante

¿Cómo están las cosas?

calma aquí en el gobierno.

¿Qué reacción ha habido

Tanto el canciller Merz como los ministros de Exteriores o de Defensa

dicen que

hay que mantener las formas, la calma, porque esta no es la primera vez que el

presidente estadounidense ha

anuncia algo así. Ya en su primer mandato lo había dicho,

no se cumplió finalmente.

Digamos que lo importante, lo llamativo es

el revulsivo, el por qué, ese supuesto enfado de Trump con su otrora amigo el

canciller

Merz. Pero vamos, lo que dicen aquí el

Ejecutivo sobre todo es que las tropas estadounidenses en Alemania..

son importantes para este país, tanto a nivel de seguridad como económico, por

los empleos que

genera directa e indirectamente.

El gasto también de las familias estadounidenses, no hay que olvidarlo,

pero también es importante

para Estados Unidos la presencia de tropas en este país, ¿no?

ese punto logístico también hacia otros destinos, hacia África, hacia Vente

Próximo

o incluso hacia el flanco oeste de la OTAN en estos tiempos tan convulsos que

vivimos.

Entonces, lo dicho por el momento,

cautela aquí desde el gobierno, también desde la sociedad y el ministro de

Exteriores también decía,

Badeful, que no están en entredicho estas bases.

Las bases siguen aquí y por el momento, bueno, pues esto es un anuncio

de Trump que hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, porque deriva de ese

enfado, pero no tiene por ahora

mayor importancia para el gobierno.

Importancia estratégica de esas bases en el presente, como nos decías, pero

¿cuál es la

importancia histórica de la presencia militar de Estados Unidos y cómo ha

evolucionado hasta hoy?

Claro, viene todo de la Segunda Guerra Mundial, de la victoria aliada a la

división del país en esos tres bloques, ese bloque

occidental, la parte sur y suroeste era estadounidense, de ahí que la mayor

parte de las bases estén todavía

en esas zonas y bueno, pues como República Federal digamos que durante

la Guerra Fría

ha sido una aliada esa República Federal porque estaba a las puertas del

otro bloque, a las puertas de la

República Democrática, entonces ha sido siempre esa aliada a la Guerra Fría con

la presencia de más de 200.000 soldados

en los años 80, por ejemplo, ahora esa presencia es mucho menor, unos 40.000,

aún así es casi la mitad del total de

tropas que hay en Europa, por lo tanto, digamos que esa estrategia, ese punto

estratégico que significa Alemania para Estados Unidos,

sigue muy vigente, por eso que la importancia también de que esas tropas

se mantengan y que ese anuncio de Trump

veremos en qué queda, pero por el momento no parece que haya mucha

preocupación de Alemania según

ese anuncio dado hace unos días.

Pues muchas gracias Beatriz por todo este contexto

Ana, ¿por qué ha empezado Trump por Alemania?

Bueno, la primera explicación es que ha sido..

una reacción abrupta, visceral de Trump y de su ego

herido por unas declaraciones del canciller en las que decía que Irán

tenía mucho más talento,

estaba mucho más curtido en negociar respecto a la guerra actual y

que llevaba las de ganar de momento diplomáticamente y que había, y aquí

está el kit, que había

humillado a los Estados Unidos.

Hay que recordar que después de un primer momento

que además en España lo recordamos especialmente, el canciller Mertz en la

Casa

Blanca con donald trump fue absolutamente amable y a lo mejor cayó

demasiado

cuando tenía que haber defendido a algún socio europeo.

Después de eso,

sin embargo, el ministro de Defensa ha dicho que esta guerra no va con

nosotros, no es nuestra guerra

y MERS ha marcado muchas distancias.

Dicho esto, hay..

otra razón o parte de esto es otra razón la Guerra de irán el efecto que

está teniendo en

el gobierno Trump y en Donald Trump particularmente, es que las tropas de

la OTAN han

pasado de ser algo para la defensa de Europa y los intereses de Estados

Unidos, como decía la corresponsal,

a ser un arma de Trump para, entre comillas, chantajear políticamente a

los europeos. Estados Unidos tiene desplegados en el

extranjero muchísimos militares, 237.000.

¿Por qué tiene?

tantos? La respuesta breve es Segunda Guerra

Mundial y Guerra Fría, que

también lo apuntaba Beatriz.

Es decir, vienen las tropas de Estados Unidos a echar..

al ejército alemán, al ejército nazi.

Con eso luego se encadena la Guerra

fría se quedan las tropas y crecen las bases las bases militares de los

Estados Unidos para hacer frente a la Unión Soviética, a la expansión del

comunismo

en el continente europeo y luego al final de los 90 con el desmoronamiento

de la Unión Soviética, se van retirando.

Pero hace cuatro años, con la invasión

rusa de Ucrania, han vuelto a aumentar un poco.

Y efectivamente, tú lo decías,

esos más de 237.000 militares

estadounidenses en todo el mundo qué casualidad que con diferencia los dos

países con

mayor presencia son Japón y Alemania, los grandes perdedores de la Segunda

Guerra

Mundial y decir que en alemania están más

de la mitad de todos los militares estadounidenses que tenemos en Europa

La presencia militar de Estados Unidos en Europa ha ido cambiando mucho desde

la Guerra Fría, pero ¿cuál es la radiografía actual?

Bueno, pues nos lo va a contar ya Laura Gómez.

Laura, muy buenas

tardes. Bueno, como comentabais, las tropas

estadounidenses han estado desplegadas en Europa desde el final de la Segunda

Guerra Mundial.

Desde entonces, la cifra de efectivos ha ido

variando. Alcanzó su máximo en la década de los

50 con unos 475.000 militares en servicio

activo y esa cifra se fue reduciendo tras la disolución de la Unión

Soviética en 1991

Así que, ¿cuántos militares estadounidenses activos hay ahora en

Europa y en qué países están?

Según cifras de diciembre de 2025, en Europa hay unos 68 mil militares

estadounidenses activos destinados de forma permanente.

Esta cifra no incluye fuerzas rotatorias

que se envían en misiones de despliegue o refuerzo y ejercicios militares, así

que la cifra total es de alrededor

de 85.000 militares estadounidenses.

Por países, Alemania es el que más

tiene, con unos 36.400 militares activos, seguida de Italia, Reino Unido

y en cuarta posición estaría España.

En nuestro país hay más de 3.800

militares estadounidenses.

También hay en otros países de Europa, como en Turquía Polonia Grecia o

Bélgica y como curiosidad en Groenlandia, territorio por el que

Trump ha mostrado un gran interés, hay unos 200

militares estadounidenses además hay más de 40 bases militares por todo

el continente en las que Estados Unidos tiene algún control operativo o hay

presencia estadounidense

y van desde Groenlandia hasta Turquía.

La mayoría de ellas están en Europa Central, pero

principalmente en Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia.

En España están en las

instalaciones navales y aéreas de Rota, en Cádiz y en Morón de la Frontera, en

Sevilla

En ese mapa, gracias Laura, que acabamos de ver, es verdad que había

dos caseos ahí blancos, no pintados, llamativos, que son

Irlanda y Francia. Esto es llamativo.

La República de Irlanda, porque

es constitucionalmente un país neutral.

Hay un matiz y es que los Estados Unidos, sus aviones militares, hacen

escala en el

aeropuerto de shannon en el oeste de la isla a veces repostan ahí con lo cual

no está

muy claro si eso respeta la neutralidad.

Pero una, la República de Irlanda es neutral.

En el caso

de Francia hubo tropas hasta 1967 que entonces..

el general de Gaulle, que era el presidente, que era muy reticente, muy

reticente,

a la influencia de los Estados Unidos-Europa y al mismo tiempo muy

defensor de la

independencia de Francia, salió de la estructura militar de la OTAN y

desmanteló todas las bases, la presencia militar de Estados Unidos.

En 2009 el

presidente Sarkozy volvió a meter a Francia en la

estructura militar de la OTAN, pero sigue siendo un país libre de bases de

Estados Unidos. Todas estas bases, instalaciones,

tropas, ¿para qué son?

¿Son para defender los..

intereses de Europa o los de Estados Unidos?

En primera instancia, lo

que decíamos históricamente con liberar Europa de la ocupación

nazi y luego luchar contra la Unión Soviética, contra la expansión del

comunismo, eran para la

defensa de europa que pasa a todas luces la presencia de las bases

de Estados Unidos parece un poco desproporcionada.

Europa se ha convertido, los Estados Unidos

no sólo son una gran potencia militar, sino que lo son global, con intereses

militares

en todo el mundo. Entonces, Europa es, por así decirlo,

una base permanente,

desde la que tienen mejor acceso, sobre todo, a Oriente Próximo y a

África. Entonces, por ejemplo, en todos los

conflictos de Oriente Próximo vemos que cuando rescatan a

algún soldado que ha sido cautivo y lo han liberado, cuando hay enfermos

heridos graves, vuelan directamente de Irak, de donde estén,

vuelan a la base alemana, volvemos a Alemania, de Rammstein, y de ahí van a

un

super centro hospitalario que hay muy cerca y que es el mayor centro

hospitalario que hay

estadounidense que tienen fuera de los Estados Unidos.

Es decir, para la seguridad europea, sí

Para los intereses internacionales, militares mundiales de los Estados

Unidos,

también y diría que sobre todo como saben hay dos bases en nuestro país

últimamente tan señalado por Donald Trump.

La última actualización del Convenio de Cooperación para la Defensa entre

España y

Estados Unidos que regula el uso de las bases se firmó en 2025, es decir, con

Trump en la Casa Blanca

Es este que les enseñamos y se acordó por ocho años más.

La retirada o cierre está prevista en el artículo 69 y dice lo siguiente

En caso de terminación del convenio se establece el plazo de un año a partir

de la fecha en que dicha terminación surta efecto para que Estados Unidos

retire su personal y sus propiedades muebles

situadas en España.

Un año, pero el tema está en el presente

En las bases de Morón y Rota hay casi 4.000 soldados estadounidenses.

Hemos hablado, Laura lo ha hecho, quien acaban de ver

ustedes aquí en el plató del 24 horas con el alcalde de rota Javier Ruiz

Arana y así nos ha descrito la percepción que tiene

en el momento actual.

Actualmente,

con la presencia de los cinco destructores, con la esperada llegada

de un sexto, pues estamos hablando de que se ha recuperado mucho la actividad

y se ha ampliado el número de efectivos.

Evidentemente, sería una mala noticia

el hecho de que se retiraran tropas de aquí, porque al final, pues lógicamente

repercute en la economía local

Algo que también, por otro lado, por lo que deducimos y por lo que nos llega,

parece

improbable. Hombre, la preocupación existe en el

punto de que al final las decisiones de Trump parece que se

mueven un poco por impulso en algunas ocasiones.

Entonces, el decir que no se está preocupado sería un poco

friabilizar con las circunstancias que se están dando y con lo que estamos

viendo en el contexto

internacional. Esto es la importancia para la zona,

pero vamos a analizar la importancia de estas bases para España y para Europa

Y para ello nos acompaña José Ignacio Dominguez, teniente coronel retirado

del Ejército del Aire.

Muy buenas tardes. Buenas

tardes. Eso que decía, ¿cuál es la importancia

de las bases de Morón y Rota para Europa, para el continente?

Pues muy escasa, pero hay que matizar, ¿no?

No es lo mismo Rota que Morón.

En primer lugar hay que aclarar que estas bases no son de utilización

conjunta sobre el papel, sí,

para

todo el mundo, son de utilización conjunta.

Pero en la realidad los ejércitos operan de forma absolutamente distinta

y sin coordinación alguna

no hay coordinación.

Lo único conjunto que hay es el uso de la pista de aterrizaje

tanto en Rota como en Morón.

Y luego, en la torre de control, también hay controladores americanos

y españoles. Pero, ya le digo, cada ejército hace la

Guerra por su cuenta

nunca

mejor dicho. Sí, perdón, continúe.

No, quería matizar porque es distinto, Rota de Morón.

Morón tuvo mucha importancia durante la Guerra Fría porque

ahí estaban los aviones Cisterna que abastecían en vuelo a los B-52

que sobrevolaban el Mediterráneo con cuatro bombas nucleares.

España era el único país

que permitía esto, porque repostaban en vuelo por la noche, atravesaban todo el

la guerra fría, en todo el norte de España, dos B-52 con dos aviones de

norte de España

se ha hecho?

cisterna que despegaban de Zaragoza y luego repostaban en Almería a la

luego repostaban en Almería a la vuelta, ahí se produjo el accidente de

vuelta.

Ahí se produjo el accidente de Palomares

Palomares a raíz del

A raíz del accidente de Palomares prácticamente se cerró la base de

Morón.

Pero ya en la Guerra Fría la base de Morón se utilizaba en defensa exclusiva

de los

norteamericanos. Allí a España no le influía en nada en

la defensa.

Y ya cuando se cerró definitivamente, pues

se ha sido utilizando por el ejército del aire.

Ahora hay nuevamente aviones cisterna, pero

estos aviones lo que hacen es reabastecer en vuelo a los aviones que

vienen de la costa este de Estados Unidos que van a Oriente

Medio, definiendo intereses exclusivos de Estados Unidos que no son ni de

Europa ni

de la OTAN, ni de España.

Y luego rota ya, si me deja terminar, explico..

en cuanto a Rota, también es un eufemismo cuando dicen que el escudo

antimisiles

de la OTAN está en rota.

No es un escudo antimisiles.

Como ha dicho el alcalde, son cinco de

escudo

utilizan en defensa de los intereses de Estados Unidos, que son contrarios a

los españoles

y a los de la Unión Europea en Oriente Medio.

Ahora mismo estos destructores que están lanzando misiles Tomahawk o han

estado lanzando sobre Irán,

quiere decir que

no son intereses españoles, no contribuyen nada a la defensa.

Por tanto, el que sean un escudo antimisiles

ya le digo que es un eufemismo.

Tiene antimisiles, tiene misiles Tomahawk

antiaéreos, pero realmente no serían muy eficaces contra un misil

tienen

ultrasonico

viene a más de 20 veces la velocidad del sonido, cuantos misiles que tienen

estos destructores no superan los 3, MAC, 3 veces la velocidad del sonido.

Quiere decir que no contribuyen

en absoluto. Teniente Coronel, ¿hay alguna

alternativa con las garantías que necesita Estados Unidos a las bases en

nuestro

país? ¿Sabe que siempre que sale este asunto

de si se llevan las bases, hay quien habla de Marruecos?

¿Es Marruecos una alternativa realista?

Es una amenaza muy curiosa porque los primeros

interesados en mantener las bases son ellos, los Estados Unidos.

Cuando se cerraron Zaragoza

y Torrejón, con motivo del referéndum de la OTAN, que exigía reducir la

presencia..

de Estados Unidos en España, se cerraron las bases de Torrejón y de

Zaragoza

Se resistieron enormemente, y no es que lo diga yo, porque los que negociaron

esta retirada están vivos y lo

pueden confirmar. Se fueron forzados

Y ahora ellos amenazan con irse.

Si ellos son los principales y prácticamente únicos beneficiarios,

beneficiarios,

aparte del señor

de Estados Unidos. La riqueza que generan en Rota, que

valoran en 600 millones

que practican los

que aporta la base de Rota

alternativa sería, como dicen, irse a Marruecos.

Efectivamente, eso es con lo que amenazan

pero es una amenaza, es un farol.

Es un farol porque ellos, si no los echamos, no se van a ir nunca.

Eso está clarísimo

Nada, le iba a despedir, porque voy un poco apretado

de tiempo. Muchísimas gracias José Ignacio

Domínguez, gracias por su participación

España entre los apuntados por Trump y también Italia, lo que era una relación

privilegiada

con Giorgia Meloni últimamente no está muy bien.

Así que vamos a conectar con Roma, Begoña, Alegría.

¿Cuál ha sido la respuesta a este

futurible escenario de momento del gobierno italiano?

Sí, es un poco también lo que comentaba Beatriz respecto a Alemania, que hay

mucha prudencia, porque lo que ha dicho Meloni

es vamos a ver qué pasa y en cierto modo es dejar la puerta abierta que una

de las iniciativas que ha anunciado Trump

a Bombo y Platillo la desmienta poco después él mismo, pero sí que reconoce

que se está hablando

mucho últimamente desde Estados Unidos de reducir su presencia en Europa, pero

lo que está claro es

ha dicho así, que es una decisión que no le compete a ella, pero que si se

toma, no está de acuerdo

Y va a ser otro rifirrafe entre estos dos amigos que decíamos, porque es este

el discurso

que estamos manteniendo en este programa quien tiene más que perder

porque es verdad que Italia es el segundo

país europeo con más bases estadounidenses tiene muchos

establecimientos militares pero

digamos que las principales bases son siete y por qué porque es un país

estratégico tiene fijaros cerca de 8.000

kilómetros de costa y esto es un caramelito para los Estados Unidos,

para su flota naval.

Es la frontera sur

controla el Mediterráneo, como decía Ana, todas las operaciones que tengan

que ver con África o con Oriente

Medio tienen que pasar por aquí, efectivamente.

Y luego tiene esas bases tan importantes como la

de Aviano, en el norte, donde hay armamento nuclear.

Si no es la más importante, es una de las más importantes..

que tiene Estados Unidos en Europa, con 3.000 militares suyos, como decía, con

armas nucleares, no

es la única, hay otra en Lombardía, y luego está en la Puglia una base con

esos aviones F-35,

que son los que transportan las cabezas nucleares y de hecho hay muchos pilotos

italianos que van a prepararse para

pilotarlos a los Estados Unidos.

Tenemos también otras bases importantísimas como la de

Sigonela que es una base aeronaval y que ha sido objeto de disputa en los

últimos días

entre el gobierno italiano y el gobierno estadounidense porque, como

sabéis, no se le permitió aterrizar a unos

aviones de Estados Unidos porque no cumplían el reglamento, los acuerdos

entre los dos países y el gobierno

de Italia dijo que no podían aterrizar aquí a repostar si iban a atacar a Irán

porque es

una misión estrictamente defensiva.

Así que, como decimos, hay muchas diferencias entre..

Meloni y Trump a cuenta de las bases, pero veremos en qué queda esto, como

decía ella, todavía no se sabe

realmente qué va a pasar.

Muchas gracias, Begoña.

Bueno, la relación de Trump y Meloni se ha deteriorado especialmente,

en el último mes, pero quizás es demasiado estratégica por todo esto que

estamos analizando para Trump como para perderla y

también políticamente.

Sí, vemos que en esta amenaza de Trump y en el

anuncio de la retirada de Alemania hay una parte que podemos achacar al

carácter de Donald

Trump, pero también hay una parte de estrategia y los Estados Unidos, el

pero también hay una parte de estrategia.

Y los Estados Unidos, el gobierno Trump lo ha dejado claro en la nueva

gobierno Trump lo ha dejado claro, en la nueva

estrategia de defensa que se publicó en el mes de enero.

de Donald Trump?

Y es que su prioridad en defensa es China y la región del Indo-Pacífico.

Y el resto

empezando por Europa, lo dicen negro sobre blanco en papel, tenemos que

espabilarnos,

tenemos que asumir más responsabilidades, ellos dicen

literalmente, seguirán,

prestando apoyo a Europa, pero Europa tiene que asumir más

Con ello podríamos deducir que a lo mejor retiran el número de militares,

pero evidentemente..

como decía el almirante era no el teniente coronel el teniente coronel de

teniente coronel, pueden retirar un número de militares, pero las bases que

son importantes

para ellos, difícilmente.

Así que podríamos decir que hay una estrategia de fondo

de la Casa Blanca para lo que está haciendo, a pesar de que Trump tiene

prontos y los vivimos y

los contamos a diario.

Pues muchas gracias, Ana, vos una tarde más aquí en el Canal 24 Horas.

Ana

De nada