Ascienden a 35 los españoles fallecidos en el doble terremoto en Venezuela
- Exteriores recuerda que todas las líneas de emergencia consular están abiertas
- Los fallecidos en los terremotos son casi 3.000 y hay más de 16.500 heridos
El Ministerio de Exteriores ha elevado este domingo a 35 el número de españoles fallecidos por el doble terremoto de finales de junio en el norte de Venezuela, uno más que el día anterior. El número de desaparecidos se mantiene en 140 y aún hay 11 españoles localizados bajo los escombros.
El Ministerio insiste en que "todas las líneas de emergencia consular están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen".
Por el momento, la sala de crisis del Ministerio ha atendido hasta 1052 llamadas y el Consulado ha atendido 1604 llamadas.
Casi 3.000 fallecidos en total y más de 16.500 heridos
El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a casi 3.000 los fallecidos y a más de 16.500 los heridos. El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 2.954 los muertos y 16.592 los heridos como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher ocurridos el 24 de junio, que han dejado además importantes daños sobre más de 800 edificios, 190 de ellos hundidos.
Las víctimas incluyen, además, 16.309 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 83.793 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.480 toneladas de alimentos y 78.400 bolsas de comida.