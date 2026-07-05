Ascienden a 35 los españoles fallecidos en el doble terremoto en Venezuela

El Ministerio de Exteriores ha elevado este domingo a 35 el número de españoles fallecidos por el doble terremoto de finales de junio en el norte de Venezuela, uno más que el día anterior. El número de desaparecidos se mantiene en 140 y aún hay 11 españoles localizados bajo los escombros.

El Ministerio insiste en que "todas las líneas de emergencia consular están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen".

Por el momento, la sala de crisis del Ministerio ha atendido hasta 1052 llamadas y el Consulado ha atendido 1604 llamadas.