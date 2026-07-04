Ascienden a 34 los españoles muertos en Venezuela y otros 140 están desaparecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado el número de españoles fallecidos tras el doble terremoto en Venezuela a 34, mientras que otros 140 están desaparecidos y hay 11 localizados bajo los escombros, que son quienes centran ahora los esfuerzos de los equipos de rescate.

Fuentes del Ministerio insisten en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Mientras, el balance provisional de fallecidos por los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud del pasado 24 de junio se sitúa en 2.645 y hay 12.666 heridos, según el gobierno de Delcy Rodríguez a fecha del viernes.Además, hay 15.050 personas sin hogar.

La ONU estima además que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos. El equipo de rescatistas internacionales supera los 3.000, según cifras de la ONU, aunque ya han comenzado a abandonar las zonas afectadas a medida que disminuye la probabilidad de encontrar personas con vida.