Ascienden a 34 los españoles muertos en Venezuela y otros 140 están desaparecidos
- Hay 11 españoles locaizados bajo los escombros pero las probabilidades de encontrar supervivientes son muy bajas
- El balance provisional de los personas fallecidas en el doble terremoto asciende a 2.645
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado el número de españoles fallecidos tras el doble terremoto en Venezuela a 34, mientras que otros 140 están desaparecidos y hay 11 localizados bajo los escombros, que son quienes centran ahora los esfuerzos de los equipos de rescate.
Fuentes del Ministerio insisten en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.
Mientras, el balance provisional de fallecidos por los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud del pasado 24 de junio se sitúa en 2.645 y hay 12.666 heridos, según el gobierno de Delcy Rodríguez a fecha del viernes.Además, hay 15.050 personas sin hogar.
La ONU estima además que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos. El equipo de rescatistas internacionales supera los 3.000, según cifras de la ONU, aunque ya han comenzado a abandonar las zonas afectadas a medida que disminuye la probabilidad de encontrar personas con vida.
Ayuda procedente de España
Por parte de España, entidades e instituciones públicas y privadas se han volcado para ayudar a los damnificados por los terremotos. Hasta el momento se han recaudado más de 10 millones de euros, se han fletado varios aviones con ayuda humanitaria y continúa con la recogida de material de primera necesidad.
La cantante española Rosalía realizó, por su parte, una importante donación económica a Unicef para apoyar a la infancia afectada por los terremotos, según anunció la agencia de la ONU en sus redes.
Y este sábado, los cuarenta efectivos del equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) han regresado a la capital española tras haber participado durante diez días en las labores de rescate.