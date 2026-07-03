Exteriores confirma que hay 32 españoles muertos y 142 desaparecidos por los terremotos de Venezuela

El número de ciudadanos españoles fallecidos a causa del doble terremoto en Venezuela ha ascendido a 32, ha confirmado el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Asimismo, el balance provisional de afectados de nacionalidad española incluye a 142 personas que permanecen desaparecidas y a otras 11 que se encuentran actualmente atrapadas bajo los escombros provocados por el seísmo y que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

Fuentes del Ministerio han insistido en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en las redes sociales de Exteriores y de la Embajada en Caracas, "están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen".