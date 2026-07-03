Delcy Rodríguez eleva la cifra de muertos por los terremotos a 2.595 y niega que el Gobierno tardara en intervenir

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dado el nuevo parte de muertos y heridos ocho días después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el país. Asciende a 2.595 fallecidos (300 más que el anterior) y 12.400 heridos.

Lo ha dicho en una rueda de prensa con medios internacionales en la que ha defendido que la respuesta a la catástrofe del Gobierno fue inmediata, pese a que los periodistas presentes le han trasladado testimonios locales que denuncian que se sintieron solos hasta que llegó la ayuda internacional.

Entre distintos datos, ha confirmado que 189 edificios se desplomaron por completo el día del doblete sísmico, con 855 afectados en total. Además, ha anunciado la creación de un fondo de 200 millones de dólares junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender a las necesidades generadas por la tragedia, como la construcción de nuevas viviendas, que ha señalado que se harán en "zonas seguras", evitando aquellas que se consideren de riesgo sísmico.

En este sentido, Rodríguez ha asegurado al inicio de su intervención que "la reconstrucción no estará guiada por la improvisación, sino por la ciencia".

"Una escala que nunca imaginamos" Gran parte de la intervención inicial de la presidenta encargada, que ha comparecido junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, la ha utilizado para defender la gestión de su administración ante una "tragedia natural de una escala que nunca imaginamos". Pese a ello, Rodríguez ha asegurado que estaban preparados porque incluso meses atrás se realizó un simulacro en el estado de La Guaira, el más afectado por el evento sísmico del 24 de junio. Tras el doble terremoto, "inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto", ha defendido la dirigente venezolana, que ha recalcado, antes incluso de las preguntas, que no esperaron "uno, dos ni tres días para activar la búsqueda de víctimas". No obstante, ha reconocido que, ante la emergencia, los propios vecinos fueron rescatistas voluntarios. Ahí entra un factor de discordia, puesto que Delcy Rodríguez también defiende que tuvieron que emplear las fuerzas de seguridad para repeler a grupos de personas que en medio de la emergencia querían, según su versión, "causar caos y dificultar las labores de rescate" en vez de ayudar. "Es miserable y desalmado", ha aseverado. Por ello, cree que las críticas vienen de "laboratorios y matrices creadas para politizar la situación humanitaria", algo que, una vez más, ha calificado de miserable. Los españoles supervivientes de los terremotos en Venezuela: "Acabé sepultado bajo mi casa y me rescató un vecino" Susana Samhan Según los datos defendidos por la presidenta encargada, se desplegaron 4.000 funcionarios civiles y militares en las primeras 24 horas, 11.000 en 48 horas y actualmente hay 19.000, justificando, eso sí, que "hay zonas muy remotas que sí precisaron dos días para acceder a ellas porque no había vías de acceso". Ante la insistencia de los periodistas (de todos los presentes solo cinco han podido hacer un turno de preguntas) sobre las quejas de la ciudadanía, Delcy Rodríguez ha justificado que "no hay forma de que no sientan dolor", dando a entender que habla la pena por la pérdida y no la denuncia real de lo que ocurrió, y que en estos momentos ella no quiere manipular de ningún tipo, solo "trabajar sin descanso y cuidar vidas". 03.24 min El malestar crece en Venezuela cinco días después de los seísmos