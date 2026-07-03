Delcy Rodríguez eleva la cifra de muertos por los terremotos a 2.595 y niega que el Gobierno tardara en intervenir
- El nuevo parte de heridos asciende a 12.400 y ha recalcado que 189 edificios colapsaron por completo
- Además, ha anunciado la creación de un fondo de 200 millones de dólares junto al Fondo Monetario Internacional
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dado el nuevo parte de muertos y heridos ocho días después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el país. Asciende a 2.595 fallecidos (300 más que el anterior) y 12.400 heridos.
Lo ha dicho en una rueda de prensa con medios internacionales en la que ha defendido que la respuesta a la catástrofe del Gobierno fue inmediata, pese a que los periodistas presentes le han trasladado testimonios locales que denuncian que se sintieron solos hasta que llegó la ayuda internacional.
Entre distintos datos, ha confirmado que 189 edificios se desplomaron por completo el día del doblete sísmico, con 855 afectados en total. Además, ha anunciado la creación de un fondo de 200 millones de dólares junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender a las necesidades generadas por la tragedia, como la construcción de nuevas viviendas, que ha señalado que se harán en "zonas seguras", evitando aquellas que se consideren de riesgo sísmico.
En este sentido, Rodríguez ha asegurado al inicio de su intervención que "la reconstrucción no estará guiada por la improvisación, sino por la ciencia".
"Una escala que nunca imaginamos"
Gran parte de la intervención inicial de la presidenta encargada, que ha comparecido junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, la ha utilizado para defender la gestión de su administración ante una "tragedia natural de una escala que nunca imaginamos". Pese a ello, Rodríguez ha asegurado que estaban preparados porque incluso meses atrás se realizó un simulacro en el estado de La Guaira, el más afectado por el evento sísmico del 24 de junio.
Tras el doble terremoto, "inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto", ha defendido la dirigente venezolana, que ha recalcado, antes incluso de las preguntas, que no esperaron "uno, dos ni tres días para activar la búsqueda de víctimas". No obstante, ha reconocido que, ante la emergencia, los propios vecinos fueron rescatistas voluntarios.
Ahí entra un factor de discordia, puesto que Delcy Rodríguez también defiende que tuvieron que emplear las fuerzas de seguridad para repeler a grupos de personas que en medio de la emergencia querían, según su versión, "causar caos y dificultar las labores de rescate" en vez de ayudar. "Es miserable y desalmado", ha aseverado. Por ello, cree que las críticas vienen de "laboratorios y matrices creadas para politizar la situación humanitaria", algo que, una vez más, ha calificado de miserable.
Según los datos defendidos por la presidenta encargada, se desplegaron 4.000 funcionarios civiles y militares en las primeras 24 horas, 11.000 en 48 horas y actualmente hay 19.000, justificando, eso sí, que "hay zonas muy remotas que sí precisaron dos días para acceder a ellas porque no había vías de acceso".
Ante la insistencia de los periodistas (de todos los presentes solo cinco han podido hacer un turno de preguntas) sobre las quejas de la ciudadanía, Delcy Rodríguez ha justificado que "no hay forma de que no sientan dolor", dando a entender que habla la pena por la pérdida y no la denuncia real de lo que ocurrió, y que en estos momentos ella no quiere manipular de ningún tipo, solo "trabajar sin descanso y cuidar vidas".
Conversaciones con EE.UU. para la ayuda económica
Antes de hablar del nuevo fondo para la reconstrucción de infraestructuras, la mandataria ha querido recalcar la ayuda que ha recibido, señalando que recibió llamadas de 72 jefes de Estado y Gobierno en las primeras 24 horas, y ella les pidió "rescatistas especializados para poder salvar vidas".
Solo ha nombrado de forma concreta al presidente estadounidense Donald Trump, a su secretario de Estado Marco Rubio y al primer ministro de El Salvador, Nayib Bukele. También ha hecho alusión, aunque sin decir sus nombres, a los dirigentes de México, Brasil, España, Catar, Italia y Portugal. Un total de 147 países se han solidarizado y también artistas como Bad Bunny, ha enfatizado, así como la solidaridad vista en la Copa del Mundo de fútbol.
Delcy Rodríguez ha avanzado que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el FMI para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción de infraestructura afectada en el país suramericano.
A su vez, ha estado en contacto con el Banco Interamericano y el Banco Mundial, que "ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación", además de "líneas de crédito" para Venezuela. Según la líder chavista, ha creado un fondo inicial con el equivalente a 200 millones de dólares y una cuenta en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para "la donación en dinero internacional" que será destinada para viviendas y que tendrá "todos los mecanismos de auditoría".
Además, ha informado de la reciente llegada de un grupo "muy especializado y profesional" de Israel para la recuperación de infraestructura y de "determinación de la situación" de las construcciones que no colapsaron completamente, pero que sufrieron daños.
Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (Rapida) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).