Tres muertos en un tiroteo, entre ellos un menor, y un herido grave en Isla Cristina, Huelva
- El suceso se ha producido cuando dos encapuchados en una motocicleta han abierto fuego
- Ha ocurrido en la barriada de El Rocío y los autores se han dado a la fuga
RTVE.es / AGENCIAS
Un tiroteo registrado en la noche de este domingo en la localidad de Isla Cristina, Huelva, se ha saldado con al menos tres personas muertas, una de ellas menor de edad, y un herido grave.
El suceso se ha producido en la barriada de El Rocío cuando dos encapuchados en una motocicleta han abierto fuego contra una mujer, su hijo, menor de edad, y la madre de la misma y se han dado a la fuga.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, así como tratar de identificar a los presuntos culpables.