El bulo del triple asesinato en una familia tras la aguadilla de un niño a otro en Manarola (Italia)

Nos habéis consultado en nuestro canal de WhatsApp por una noticia publicada en redes sociales y páginas web que habla de la muerte de dos niños y de un adulto de la misma familia tras la aguadilla de un menor a otro en la localidad italiana de Manarola. Es falso. La comisaría de los Carabinieri de Riomaggiore, municipio al que pertenece dicha localidad, asegura a VerificaRTVE que allí no ha ocurrido este suceso.

Una publicación web del 7 de agosto titula: "Una tragedia en la piscina acaba con dos niños y un padre muertos". El texto asegura que ocurrió en Manarola, en una fecha sin determinar, cuando un niño ahogó a otro jugando en una piscina y tras la intervención de los respectivos padres, murieron los dos niños y uno de los adultos, a manos del otro.

El medio donde se difunde este contenido por primera vez no aporta fuentes, pero asegura al hacer el relato que se trata de "informaciones confirmadas hasta el momento". En los días siguientes, entre el día 7 y el 11 de agosto, otras páginas web y perfiles en redes sociales han compartido este contenido con titulares similares.