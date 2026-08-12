El bulo del triple asesinato en una familia tras la aguadilla de un niño a otro en Manarola (Italia)
- Los Carabinieri del municipio niegan a VerificaRTVE que este suceso haya ocurrido
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
Nos habéis consultado en nuestro canal de WhatsApp por una noticia publicada en redes sociales y páginas web que habla de la muerte de dos niños y de un adulto de la misma familia tras la aguadilla de un menor a otro en la localidad italiana de Manarola. Es falso. La comisaría de los Carabinieri de Riomaggiore, municipio al que pertenece dicha localidad, asegura a VerificaRTVE que allí no ha ocurrido este suceso.
Una publicación web del 7 de agosto titula: "Una tragedia en la piscina acaba con dos niños y un padre muertos". El texto asegura que ocurrió en Manarola, en una fecha sin determinar, cuando un niño ahogó a otro jugando en una piscina y tras la intervención de los respectivos padres, murieron los dos niños y uno de los adultos, a manos del otro.
El medio donde se difunde este contenido por primera vez no aporta fuentes, pero asegura al hacer el relato que se trata de "informaciones confirmadas hasta el momento". En los días siguientes, entre el día 7 y el 11 de agosto, otras páginas web y perfiles en redes sociales han compartido este contenido con titulares similares.
No ha ocurrido un triple asesinato en Manarola
Es falso que en la localidad italiana de Manarola se haya producido este suceso. En VerificaRTVE hemos consultado a la Policía italiana sobre la existencia de esta triple muerte en Manarola. En concreto, a la comisaría de los Carabinieri de Riomaggiore, municipio al que pertenece Manarola, comisaría que a su vez está integrada en la Legione Carabinieri de Liguria. En una consulta telefónica y por escrito, la respuesta es que no les consta "información de esta índole" y que "la información parece ser falsa".
En medios de comunicación italianos no aparece ningún resultado sobre un suceso con tres muertos en la localidad de Manarola. Varios usuarios de redes sociales advierten también en los comentarios a las publicaciones que no existen noticias al respecto en medios de Italia. Recientemente se ha publicado una información de una persona ahogada en la costa de Manarola al caer de una barca, como han publicado varios medios (1, 2, 3), pero no guarda relación con la tragedia que relatan los mensajes de redes y las publicaciones web.
Otros medios españoles han desmentido también este triple crimen en Italia. El Ayuntamiento de Regiomaggiore ha asegurado al verificador Maldita que los contenidos difundidos "no tienen fundamentos". También la cadena Telecinco cita a la "policía italiana", que desmiente que haya ocurrido este suceso en el país en los últimos días.