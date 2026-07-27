Paco, Sofía y Eduardo no existen: los falsos influencers que venden libros con sus remedios en Instagram

Paco, Sofía y Eduardo son tres influencers de Instagram que están vendiendo libros electrónicos con sus "remedios". Pero no existen. Están generados con Inteligencia Artificial aunque no adviertan a los internautas de que son personajes ficticios. En VerificaRTVE te explicamos cómo actúan estos falsos influencers con cientos de miles de seguidores.

Con más de 240.000 seguidores en Instagram, el perfil Sofía Salud en Casa se presenta como si fuera una mujer real: "Hola a todos. ¿Qué tal? Quería pasarme por aquí para daros las gracias de corazón". Para agradecer el apoyo que dice haber "recibido" durante "meses", afirma que deja su libro "sólo durante 48 horas" en oferta "al 50%". Es falso. Sofía no existe, es un personaje creado con inteligencia artificial. Tampoco es real el descuento que anuncia porque su web mantiene siempre el mismo precio para su libro: 12,99 euros.

Hive, TruthScan y Google SynthID detectan que las fotos y vídeos de este perfil están hechos con IA VerificaRTVE

Las herramientas de detección de inteligencia artificial Hive, TruthScan y Google SynthID confirman que las fotos, los vídeos y la voz de 'Sofía Salud en Casa' son creaciones artificiales. Ninguno de los vídeos que publica el perfil de Instagram avisa a los internautas de que está generado con inteligencia artificial. Los comentarios denotan que algunos usuarios creen que ella existe y que incluso llegan a probar sus recomendaciones de "medicina natural".

Esta falsa influencer de Instagram comparte "remedios" y recomendaciones sin respaldo científico como la práctica de ponerse rodajas de cebollas en la planta del pie "para eliminar toxinas" y reducir la inflamación. También recomienda ponerse aceite de ricino en el ombligo antes de dormir o colocarse jengibre machado en el pie para aliviar del dolor de rodilla y de espalda.

Paco del Campo, el falso abuelo con un millón de seguidores Instagram también acoge el perfil de Paco del Campo, otro falso influencer que supera el millón de seguidores con los 25 vídeos publicados en esta popular red social. Las herramientas de detección de contenido creado con IA Hive, TruthScan y Google SynthID confirman que todos sus vídeos están generados de manera artificial. También están creadas con IA las fotos de Paco que aparecen en su tienda online para vender su libro por 12,95 euros. Paco del Campo, el falso influencer con más de un millón de seguidores en Instagram VerificaRTVE El perfil se comporta en Instagram como si fuera un hombre de edad avanzada que ha decidido compartir los "remedios" de su madre y de su abuela. De hecho, aparece charlando con su "hija" sobre el éxito de su libro y la ilusión que le hace que haya tenido tan buena acogida. En sus vídeos habla, entre otras cosas, sobre las propiedades de los aguacates, con un mensaje idéntico al que difunden los falsos influencers Sofía y Eduardo.