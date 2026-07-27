Paco, Sofía y Eduardo no existen: los falsos influencers que venden libros con sus remedios en Instagram
- No son macetas hechas por un joven con síndrome de Down, son vídeos creados con IA
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Paco, Sofía y Eduardo son tres influencers de Instagram que están vendiendo libros electrónicos con sus "remedios". Pero no existen. Están generados con Inteligencia Artificial aunque no adviertan a los internautas de que son personajes ficticios. En VerificaRTVE te explicamos cómo actúan estos falsos influencers con cientos de miles de seguidores.
Con más de 240.000 seguidores en Instagram, el perfil Sofía Salud en Casa se presenta como si fuera una mujer real: "Hola a todos. ¿Qué tal? Quería pasarme por aquí para daros las gracias de corazón". Para agradecer el apoyo que dice haber "recibido" durante "meses", afirma que deja su libro "sólo durante 48 horas" en oferta "al 50%". Es falso. Sofía no existe, es un personaje creado con inteligencia artificial. Tampoco es real el descuento que anuncia porque su web mantiene siempre el mismo precio para su libro: 12,99 euros.
Las herramientas de detección de inteligencia artificial Hive, TruthScan y Google SynthID confirman que las fotos, los vídeos y la voz de 'Sofía Salud en Casa' son creaciones artificiales. Ninguno de los vídeos que publica el perfil de Instagram avisa a los internautas de que está generado con inteligencia artificial. Los comentarios denotan que algunos usuarios creen que ella existe y que incluso llegan a probar sus recomendaciones de "medicina natural".
Esta falsa influencer de Instagram comparte "remedios" y recomendaciones sin respaldo científico como la práctica de ponerse rodajas de cebollas en la planta del pie "para eliminar toxinas" y reducir la inflamación. También recomienda ponerse aceite de ricino en el ombligo antes de dormir o colocarse jengibre machado en el pie para aliviar del dolor de rodilla y de espalda.
Piña contra verrugas: el remedio de un falso influencer con 200.000 seguidores
Sofía Salud en Casa no está sola divulgando en Instagram consejos sin respaldo científico. Le acompaña Eduardo Holístico Vida, un falso influencer con más de 200.000 seguidores que también defiende que hay ponerse cebolla en la planta del pie por la noche para mejorar la salud.
Eduardo se presenta con un vídeo similar al de Sofía, con un descuento en su libro solo "durante 48 horas", y recomienda prácticas como frotarse la piel con piña para eliminar las verrugas. Coincide con Sofía en consejos como este para lograr un vientre plano que ilustra con la misma recreación de fondo y también por exhibir un banderín de España en la mayoría de los clips.
Los falsos influencers Sofía y Eduardo han publicado más de 50 vídeos y enlazan sus perfiles de Instagram con dos páginas en las que venden sus libros de "remedios" por 12,99 euros. En el apartado de Contacto, las dos páginas publican la misma dirección postal en Sevilla y la misma dirección de correo electrónico.
Paco del Campo, el falso abuelo con un millón de seguidores
Instagram también acoge el perfil de Paco del Campo, otro falso influencer que supera el millón de seguidores con los 25 vídeos publicados en esta popular red social. Las herramientas de detección de contenido creado con IA Hive, TruthScan y Google SynthID confirman que todos sus vídeos están generados de manera artificial. También están creadas con IA las fotos de Paco que aparecen en su tienda online para vender su libro por 12,95 euros.
El perfil se comporta en Instagram como si fuera un hombre de edad avanzada que ha decidido compartir los "remedios" de su madre y de su abuela. De hecho, aparece charlando con su "hija" sobre el éxito de su libro y la ilusión que le hace que haya tenido tan buena acogida. En sus vídeos habla, entre otras cosas, sobre las propiedades de los aguacates, con un mensaje idéntico al que difunden los falsos influencers Sofía y Eduardo.
Meta elimina los perfiles de dos falsos influencers pero mantiene el de Paco del Campo
Hemos preguntado a Meta por estos tres perfiles que utilizan la inteligencia artificial para engañar a los internautas con el objetivo de vender libros desde Instagram, teniendo en cuenta que la Ley de Servicios Digitales obliga a las redes a actuar cuando tienen constancia de contenidos ilícitos. Un portavoz de la matriz de Instagram nos ha respondido que la compañía ha "actuado" contra los perfiles que "infringen" las políticas de Meta.
En VerificaRTVE hemos comprobado que Meta ha procedido a anular los perfiles de los falsos influencers Sofía Salud en Casa y Eduardo Holístico Vida, pero mantiene el de Paco del Campo, que supera el millón de seguidores utilizando la IA sin etiquetar su contenido y haciendo creer a los internautas que es un hombre real. El portavoz de Meta ha subrayado que su compañía no permite "cuentas que utilicen prácticas engañosas para confundir a las personas ni que realicen afirmaciones engañosas sobre salud". Cuando le hemos preguntado por qué Meta no actúa en relación con el perfil de Paco del Campo, la compañía no ha respondido.
Miguel Ángel Lurueña, doctor en Tecnología de los Alimentos y divulgador científico, ha alertado en el diario El País sobre la reciente proliferación de perfiles de falsos influencers creados con IA, entre ellos los de Paco, Sofía y Eduardo, que están difundiendo en redes sociales consejos de salud y alimentación sin respaldo científico.
En VerificaRTVE te hemos alertado sobre el creciente uso de la inteligencia artificial en redes para vender productos con personajes ficticios. Te avisamos sobre estas falsas influencers que vendían desde TikTok y también sobre unos falsos médicos que compartían consejos sin respaldo científico. Las redes han sido el escenario elegido por perfiles ya cerrados como este que difundía vídeos generados con IA de un joven con síndrome de Down para vender macetas.