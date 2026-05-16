Los falsos médicos en TikTok y sus consejos de salud: ni hojas de níspero contra el cáncer, ni patatas para la fiebre

Tres canales de TikTok que acumulan en total más de 1,5 millones de seguidores están suplantando la imagen de profesionales médicos de Brasil, México y Francia para difundir como "consejos de salud" recomendaciones sin evidencia científica: desde de infusiones de hoja de níspero para prevenir un cáncer a colocar patatas debajo de la cama para quitar la fiebre. Una investigación de VerificaRTVE analiza cómo proliferan este tipo de cuentas y cómo podemos identificarlas.

Los tres perfiles analizados por VerificaRTVE tienen en común la publicación de vídeos generados con inteligencia artificial que suplantan la imagen de tres profesionales médicos titulados que, además, son divulgadores en redes sociales en sus países. Las cuentas con estos médicos editados con IA no avisan en muchas de sus grabaciones de que están creadas de manera artificial y sus seguidores responden a los vídeos como si los protagonizaran médicos reales. Los tres canales se identifican en sus perfiles con imágenes genéricas que no muestran a los médicos suplantados y también utilizan nombres no relacionados con esas identidades.

En VerificaRTVE hemos consultado a TikTok por estos canales que, bajo una apariencia de autoridad médica, buscan generar confianza en la audiencia y difunden vídeos manipulados que promueven remedios milagrosos y curas dudosas. La plataforma, tras la petición de información de VerificaRTVE, ha eliminado las cuentas "por violar sus Normas de la Comunidad, concretamente en lo relativo a Integridad y Autenticidad". Esta red social asegura que elimina el "contenido engañoso" creado con esta tecnología y pide a los usuarios "que etiqueten el contenido realista generado por IA". Sin embargo, es habitual encontrar en TikTok cuentas que difunden videos creados con inteligencia artificial que difunden contenido falso o engañoso: desde falsos remedios a falsas ofertas de empleo.

Este farmacéutico denuncia un canal que le suplanta En España también encontramos ejemplos similares. Es el caso de Álvaro Fernandez (@farmaceuticofernandez en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube), un farmacéutico español que divulga contenido de salud en redes sociales. Desde su perfil en TikTok, este profesional ha denunciado un canal que suplanta su identidad con vídeos creados con IA y también lo ha hecho ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Asegura que el canal ha seguido publicando videos hasta que VerificaRTVE advirtió a TikTok de que se estaba utilizando su imagen sin permiso. La cuenta suplantadora acumula más de 446.000 'me gusta' y tiene más de 38.000 seguidores en TikTok. Sigue el mismo patrón que las anteriormente analizadas: oculta su identidad tras una imagen de perfil de un hombre con bata y fonendoscopio. Los vídeos creados con IA difunden mensajes como "el increíble efecto oculto de dormir sólo cinco horas al día" o "los tres virus más peligrosos que están bajo vigilancia". Al contrario que los anteriores casos analizados, este perfil cataloga sus vídeos como 'generados con IA'.