Los falsos médicos en TikTok y sus consejos de salud: ni hojas de níspero contra el cáncer, ni patatas para la fiebre
- Suplantan la imagen de médicos reales para difundir consejos de salud sin evidencia científica
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Tres canales de TikTok que acumulan en total más de 1,5 millones de seguidores están suplantando la imagen de profesionales médicos de Brasil, México y Francia para difundir como "consejos de salud" recomendaciones sin evidencia científica: desde de infusiones de hoja de níspero para prevenir un cáncer a colocar patatas debajo de la cama para quitar la fiebre. Una investigación de VerificaRTVE analiza cómo proliferan este tipo de cuentas y cómo podemos identificarlas.
Los tres perfiles analizados por VerificaRTVE tienen en común la publicación de vídeos generados con inteligencia artificial que suplantan la imagen de tres profesionales médicos titulados que, además, son divulgadores en redes sociales en sus países. Las cuentas con estos médicos editados con IA no avisan en muchas de sus grabaciones de que están creadas de manera artificial y sus seguidores responden a los vídeos como si los protagonizaran médicos reales. Los tres canales se identifican en sus perfiles con imágenes genéricas que no muestran a los médicos suplantados y también utilizan nombres no relacionados con esas identidades.
En VerificaRTVE hemos consultado a TikTok por estos canales que, bajo una apariencia de autoridad médica, buscan generar confianza en la audiencia y difunden vídeos manipulados que promueven remedios milagrosos y curas dudosas. La plataforma, tras la petición de información de VerificaRTVE, ha eliminado las cuentas "por violar sus Normas de la Comunidad, concretamente en lo relativo a Integridad y Autenticidad". Esta red social asegura que elimina el "contenido engañoso" creado con esta tecnología y pide a los usuarios "que etiqueten el contenido realista generado por IA". Sin embargo, es habitual encontrar en TikTok cuentas que difunden videos creados con inteligencia artificial que difunden contenido falso o engañoso: desde falsos remedios a falsas ofertas de empleo.
Así suplantan la identidad de médicos divulgadores
La primera cuenta de un falso médico que detectamos acumula más de 700.000 seguidores y ha superado los 4 millones de 'me gusta' con sus vídeos. Todas sus grabaciones tienen el mismo protagonista: un hombre de unos 60 años vestido con diferentes uniformes sanitarios. El perfil no muestra la foto de este supuesto médico, sino una imagen de un bodegón con varios objetos comúnmente utilizados en la elaboración de remedios caseros, hojas y plantas.
En VerificaRTVE hemos analizado cinco vídeos de este canal y hemos comprobado que están generados con inteligencia artificial, ya sea por la voz clonada, por la imagen, o ambas. El falso médico hecho con IA ofrece 'recomendaciones' y 'consejos' como que "dormir con una papa cortada por la mitad debajo de la cama" hace que "la fiebre baje y el malestar disminuya" o que la infusión de hojas de níspero puede "prevenir algunos tipos de cáncer".
Un análisis técnico con la herramienta Hive Moderation determina que el audio está generado con IA con un 99% de fiabilidad en los cinco vídeos analizados.
Las grabaciones reflejan descoordinación entre el movimiento de labios y la voz, un error habitual en los contenidos generados con IA. También muestran otros errores más evidentes, como cuando el protagonista se presenta como el nefrólogo "Fernando Manochy" vistiendo un uniforme con el apellido Giménez bordado en el bolsillo.
Este detalle permite identificar al médico real que ha sido suplantado para crear este perfil falso de TikTok. Con una búsqueda en Google confirmamos que se trata del doctor Rodrigo Giménez, que cuenta con más de 96.400 seguidores en Instagram. Investigamos el perfil de este cirujano plástico y descubrimos que está colegiado en Brasil y que es miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética.
Consejos de salud sin evidencia científica usando la IA
Una ilustración de una mano sosteniendo una figura humana con hojas en las extremidades como foto de perfil y "Bienestar Natural" como nombre de usuario. Esta otra cuenta con más de 800.000 seguidores y más de 6 millones de 'likes' acumulados difunde mensajes como "los increíbles beneficios ocultos de beber cerveza con moderación", "cómo perder peso mientras duermes", o un "té casero" que "ayuda con problemas de estómago" como la gastritis o el Helicobacter pylori.
En VerificaRTVE hemos analizado estos vídeos, algunos de ellos no están etiquetados como "contenido generado con IA". Además de detectar asincronía entre el movimiento de labios con la voz y movimientos robóticos en bucle, las herramientas del Proyecto Iveres y Hive Moderation coinciden en que el material difundido por esta cuenta está creado de manera artificial con una confianza en su predicción que supera el 80% en la mayoría de los casos.
Recurrimos a la herramienta de reconocimiento facial FaceCheck.Id para identificar a la víctima de la suplantación: un médico de rehabilitación en México con mucha presencia en redes sociales. Tiene un millón de seguidores en Instagram y más de 800.000 en Tik Tok.
Siguiendo el mismo patrón, esta otra cuenta de TikTok con más de 300.000 seguidores y cerca de 3 millones de ‘me gusta’ en sus vídeos suplanta a un profesional médico y oculta esa identidad en su perfil al mostrar como imagen un logotipo con frutas y el nombre "Healthy" (saludable en inglés). Difunde recomendaciones como "tomar kiwi para dormir mejor" o una "receta natural para el dolor de muelas" basada en un enjuague de agua caliente, sal y peróxido de hidrógeno, asegurando que con esta solución "el dolor desaparecerá al instante".
En este caso, el vídeo sí aparece etiquetado como generado con IA y las herramientas de detección ratifican que la grabación no es real, como muestra la imagen inferior. Además, todas las publicaciones analizadas presentan indicios de generación con esta tecnología, como la voz con tono robótico, la falta de sincronización labial y unos movimientos corporales poco naturales y en bucle.
A través de una búsqueda inversa de imagen, llegamos a una web francesa de tabaquismo que muestra un vídeo de TikTok del médico real que ha sido suplantado: un cardiólogo francés. Su perfil en la red social china alcanza el millón y medio de seguidores. Cruzamos los datos del nombre de la cuenta en TikTok y su especialidad y damos con su perfil de Instagram, que contiene su nombre real. A continuación, buscamos en la web del Ministerio de Sanidad de Francia su nombre y la palabra clave ‘cardiólogo’ y damos con su número de colegiado, confirmando que se trata de un médico titulado cuya imagen fue robada.
Este farmacéutico denuncia un canal que le suplanta
En España también encontramos ejemplos similares. Es el caso de Álvaro Fernandez (@farmaceuticofernandez en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube), un farmacéutico español que divulga contenido de salud en redes sociales. Desde su perfil en TikTok, este profesional ha denunciado un canal que suplanta su identidad con vídeos creados con IA y también lo ha hecho ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Asegura que el canal ha seguido publicando videos hasta que VerificaRTVE advirtió a TikTok de que se estaba utilizando su imagen sin permiso.
La cuenta suplantadora acumula más de 446.000 'me gusta' y tiene más de 38.000 seguidores en TikTok. Sigue el mismo patrón que las anteriormente analizadas: oculta su identidad tras una imagen de perfil de un hombre con bata y fonendoscopio. Los vídeos creados con IA difunden mensajes como "el increíble efecto oculto de dormir sólo cinco horas al día" o "los tres virus más peligrosos que están bajo vigilancia". Al contrario que los anteriores casos analizados, este perfil cataloga sus vídeos como 'generados con IA'.
Falsos médicos detectados en canales de YouTube
Una investigación realizada por Verificat ha alertado sobre la proliferación de canales de falsos médicos en YouTube que difunden desinformación sanitaria, especialmente dirigida a personas mayores. Tras analizar casi un millar de vídeos y catorce canales en esta plataforma, la investigación detectó un patrón común en el que avatares con apariencia de expertos recomiendan hábitos supuestamente milagrosos o preventivos sin indicar que se trata de contenido fabricado.
Aunque plataformas como YouTube exigen etiquetas de contenido sintético para este tipo de creaciones realistas, la investigación subraya que una gran parte de los vídeos analizados no cuenta con esta advertencia obligatoria. Así, señala este artículo, dejan al usuario desprotegido ante recomendaciones que contradicen las pautas de instituciones sanitarias oficiales.
*Patricia Donohoe es alumna del máster de Reporterismo Internacional de la Universidad de Alcalá de Henares. Este artículo ha sido revisado por Estefanía de Antonio y Blanca Bayo, responsables de VerificaRTVE.