Trabajo flexible, sin horarios, 500 euros al día: la estafa de estos anuncios de empleo en TikTok

En TikTok se difunden vídeos con anuncios de trabajo que prometen hacerte ganar hasta 570 euros al día desde casa empaquetando productos con flexibilidad horaria y sin necesidad de experiencia previa. Son falsos. La Guardia Civil e INCIBE confirman a VerificaRTVE que son ofertas laborales fraudulentas que utilizan números de teléfono españoles en WhatsApp para estafar a sus víctimas. Hemos investigado 15 anuncios que promocionan trabajo falsamente empaquetando artículos como gomas del pelo, bisutería o calcetines desde casa en horario flexible. Te contamos lo que hemos averiguado.

"Hola, ¿te gustaría tener algo que hacer en tus ratos libres? Actualmente, estoy buscando personas que vivan en España para un trabajo flexible y sin restricciones de horario", escuchamos en un video de 20 segundos difundido en TikTok que muestra a una mujer empaquetando gomas para el pelo. Este anuncio con formato de vídeo corto promete en el subtítulo un "trabajo desde casa" con "salario diario de 400 a 570; pago diario; sin límite de edad; subsidios". Al terminar, la grabación da paso un formulario en el que al darle "más información", nos remite a una cuenta de WhatsApp con número de teléfono español.

Tanto INCIBE como la Guardia Civil confirman a VerificaRTVE que estos anuncios son "estafas" con las que los ciberdelincuentes buscan quedarse con datos bancarios y personales de las víctimas o con su dinero. "Lo que hacen es solicitar primero un pequeño Bizum o un pequeño importe, pero después ya no solamente es eso, porque tú te das cuenta. Si te siguen pidiendo dinero, tú frenas", nos explica Eugenia Caballero, técnico de Incidencia y Respuesta del INCIBE. "Normalmente, lo que intentan es recopilar datos bancarios, que es el problema más grave que nos estamos encontrando", subraya. Los ciberdelincuentes pueden utilizar luego esos datos bancarios y personales para realizar "pagos a través de pasarelas de pago" o para "otras estafas".

Desde la Guardia Civil, un capitán de la Cibercomandancia en León explica a VerificaRTVE que estos anuncios falsos en TikTok pueden encuadrarse en "un fraude piramidal con varias personas". "Utilizan siempre el mismo gancho: un vídeo corto" desde el que redirigen a la víctima de la ciberestafa a un número de "WhatsApp o Telegram", asegura este investigador del Instituto Armado.

Hemos preguntado a la red social y TikTok asegura que ya ha "eliminado" los anuncios que le hemos remitido y que lo ha hecho por infringir sus Políticas de Publicidad contra las estafas en el ámbito laboral. La plataforma recuerda en un email que, de acuerdo con el artículo 39.3 de la Ley de Servicios Digitales, "cuando un anuncio es ilegal o infringe" los "términos y políticas" de la red social, TikTok está obligada a "eliminar el vídeo y el nombre del anunciante" de su Biblioteca de Anuncios.

15 anuncios distintos con ofertas falsas y un mismo patrón En VerificaRTVE hemos identificado 15 vídeos distintos de falsas ofertas laborales que siguen el mismo patrón: muestran planos cerrados de personas empaquetando productos desde casa, utilizan letras coloridas y poco elaboradas que dicen: "Buscamos personas con tiempo libre", "trabaja desde casa". Algunos vídeos usan voces con acentos de España y otros de Latinoamérica. Estos anuncios publicados en TikTok no permiten la opción de guardar, descargar ni compartir el vídeo. Los perfiles de WhatsApp a los que nos redirigen los anuncios que hemos investigado pertenecen a la versión Business de la aplicación y corresponden a números de teléfono españoles. Todos muestran fotos de mujeres que, en realidad, son falsas. Ya sea porque son imágenes de archivo de bancos como Freepik o porque directamente son fotos hechas con inteligencia artificial. Fotos de perfil tomadas de Freepik que utilizan las cuentas de WhatsApp. VerificaRTVE Estos perfiles de WhatsApp con fotos de mujer falsas se definen en su biografía con cargos genéricos como "responsable de talento humano", "gerente de contrataciones" o "gerente de reclutamiento". Además, se clasifican como cuentas business encuadradas en la categoría de "arte y entretenimiento". La herramienta de verificación de Google SynthID confirma que la fotografía de perfil de una de las cuentas está hecha con IA VerificaRTVE Las cuentas de TikTok que hemos detectado que publican estos anuncios falsos también utilizan fotografías de perfil generadas con la IA de Google, como se puede observar en la imagen superior. Varios de los perfiles de WhatsApp tienen mensajes predeterminados que hacen que al entrar en ese chat la víctima tenga el siguiente mensaje preparado para enviar: "Hola me gustaría saber más sobre este trabajo a tiempo parcial".

Videos y audios generados con inteligencia artificial En VerificaRTVE grabamos desde el móvil 15 anuncios que hemos detectado en TikTok y que por su configuración la plataforma no permite descargar ni obtener su enlace web. Estos vídeos los analizamos con herramientas de identificación de IA que confirman el uso de voces e imágenes sintéticas. Una de las grabaciones muestra a una mujer que enseña con sus manos una pulsera de perlas. En el fondo se observa una bandera de España. En el audio suena la voz de una mujer con acento latinoamericano que enumera los beneficios del empleo. Analizamos este video con Hive Moderation y la herramienta confirma que está hecho con IA con un 99,9% de probabilidad. La grabación muestra indicios visibles de estar generada de manera artificial por la calidad y porque la voz no se sincroniza con el movimiento de los labios. La herramienta encuentra indicios que señalan que el vídeo estaría generado con la plataforma Hunyuan Video. Análisis de Hive Moderation que confirma el uso de voz generada con IA hasta en un 99% de probabilidad VerificaRTVE Otro de los vídeos muestra a una mujer empaquetando calcetines, pero tanto el audio como la imagen están generados con inteligencia artificial. La grabación, reproducida a velocidad acelerada, refleja errores gráficos característicos del empleo de la IA como la distorsión en una cajonera. También hay errores en el audio, como la referencia a unos "ingresos diarios de 200, 500 ‘liales’", mientras se ve el símbolo del euro. Las herramientas InVID WeVerify y Hive confirman que la voz del vídeo está clonada con IA, como muestra la imagen inferior. Análisis de las herramientas InVID We Verify y Hive Moderation que muestran más de 99% de certeza de ser una voz clonada con IA VerificaRTVE