Perseidas 2026: cuándo y cómo ver la lluvia de estrellas que culminará la histórica jornada del eclipse solar

España vive este miércoles una jornada astronómica histórica, en la que el eclipse solar acapara toda la atención, pero la lluvia de estrellas de las perseidas puede dar la sorpresa. Las conocidas como lágrimas de San Lorenzo, de forma inédita, podrían ser vistas de día, antes del ocaso, al no estar deslumbradas por el Sol.

Además, la luna estará en fase de 'nueva' y el cielo aparecerá completamente oscuro, lo que facilitará la observación, por lo que tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las mejores 'lluvias' de los últimos años.

El pico de esta 'lluvia de estrellas' llega cada año en torno al 12 de agosto, cuando pueden ser visibles entre 50 y 100 meteoros por hora, según datos de la NASA, que ha apuntado que este evento suele convertirse cada año en la mejor lluvia de meteoros por coincidir en el hemisferio norte con el verano y, por lo tanto, los cielos nocturnos suelen estar más despejados.

El mejor momento para observarlas serán las horas entre la medianoche del miércoles 12 y el amanecer del día 13, pero 2026 brindará además y de una forma absolutamente excepcional la posibilidad de ver perseidas durante el tiempo que dure la fase de totalidad del eclipse de Sol.

¿Qué son las perseidas y por qué las llaman lágrimas de San Lorenzo? Las populares perseidas, conocidas también como 'lágrimas de San Lorenzo' por coincidir su máxima actividad con las noches anteriores y posteriores a esa festividad, son en realidad minúsculas partículas procedentes del cometa 109P/Swift-Tuttle que, al colisionar de forma brusca con la atmósfera terrestre, se desintegran y provocan una traza luminosa con apariencia de estrella fugaz y perfectamente visibles desde la Tierra. Aunque le da el nombre, porque el punto del cielo desde el que parecen llegar las perseidas está orientado hacia la constelación de Perseo, esta no tiene nada que ver como fuente de esos meteoros que se comportan en el cielo como verdaderas estrellas fugaces, que entran en la atmósfera a más de 210.000 kilómetros por hora y que alcanzan temperaturas que rondan los 5.000 grados en solo una fracción de segundo. Borobia, el diminuto pueblo de Soria que seguirá mirando al cielo después del eclipse Samuel A. Pilar Desde el portal de divulgación científica Earthsky, especializado en astronomía, sus investigadores han incidido en que no hay ninguna conexión entre la constelación de Perseo, cuyas estrellas se encuentran a muchos años luz de la Tierra, y los meteoros que caracterizan esta lluvia de estrellas, que se sucede a solo unos 100 kilómetros de la Tierra. El 109P/Swift-Tuttle tiene un diámetro de 26 kilómetros, es el mayor objeto que de forma periódica se acerca a la Tierra, completa una órbita alrededor del Sol cada 133 años y cada vez que se acerca a la estrella se calienta y emite chorros de gas y pequeñas rocas, que son las que acaban colisionando con la atmósfera terrestre, aunque solo los restos más grandes generan las trazas luminosas visibles desde la Tierra. "Una noche rara y breve": las sensaciones que nunca olvidaremos del eclipse total del 12 de agosto Álvaro Caballero