Cómo moverse en coche para ver el eclipse solar de 2026 y evitar atascos: claves y consejos

La cuenta atrás para el eclipse solar total del 12 de agosto ha comenzado. Con las gafas ya en la mochila -imprescindible que estén certificadas con la norma ISO 12312-2-, tocará llegar al sitio desde el que se vivirá este acontecimiento.

La DGT prevé entre 400.000 y 1,5 millones de viajes adicionales solo hacia las zonas de totalidad (aquellas en las que se podrá ver al 100% el eclipse) y, por eso, desplegará un dispositivo especial de vigilancia e informará en directo para evitar sobresaltos. Estas son sus recomendaciones:

Planear la salida con tiempo suficiente Sin duda, serán muchos los que salgan a la búsqueda del mejor sitio para ver el momento en el que la Luna y el Sol quedarán frente a frente. Si bien este instante puede presenciarse desde todo el país, se verá en su totalidad en 36 provincias situadas en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valencia y Baleares. Por eso, antes de subirse al coche, la DGT recomienda evitar trayectos si el lugar donde nos encontramos permite disfrutar del fenómeno. Pero si no queda otra que desplazarse, se aconseja "organizar el viaje con tiempo y evitar dirigirse a los espacios de observación a última hora" y consultar el estado de las carreteras a través de los canales oficiales. Y si es posible, usar el transporte público. El 12 de agosto, Renfe reforzará sus servicios de media distancia de manera especial en Galicia, Asturias, Santander, País Vasco y el norte de Castilla y León. Además, en los principales núcleos urbanos se intensificarán los servicios de Cercanías con mayor afluencia de pasajeros. ¿Podrás ver el eclipse o te lo taparán las nubes? Mapas con la previsión de Aemet y la nubosidad histórica

Precaución con el regreso "simultáneo" Si el 12 de agosto hay que tener cuidado con la llegada, marcharse exigirá no bajar la guardia. La DGT teme un "regreso simultáneo" cuando acabe la fase de totalidad del eclipse, lo que puede generar un "momento crítico" con importantes atascos, sobre todo en carreteras secundarias. Por eso, se recomienda quedarse un tiempo en el lugar de observación antes de subirse de nuevo al coche. Una salida por turnos evitará retenciones y un exceso de vehículos en las carreteras próximas.

Más vigilancia en carreteras La DGT aplicará "un plan específico" para garantizar la seguridad vial, ya que considera el eclipse como un Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT). Ese día se combinarán prevención, observación sobre el terreno e información continua. Así, la DGT seguirá al detalle la circulación desde el aire y los Centros de Gestión de Tráfico. La Guardia Civil vigilará los principales itinerarios hasta los más de 360 puntos de observación para "canalizar" los desplazamientos, evitar que se aparque en arcenes o accesos que entrañen peligro, ordenar el tráfico y facilitar el paso a los servicios de emergencia. Conforme avancen el día y la afluencia de automóviles, se aplicarán medidas "puntuales" para regular la circulación, limitar el acceso a determinados emplazamientos, establecer desvíos alternativos o controlar el aforo porque es difícil saber de antemano cuántos visitantes recibirá cada lugar. Gafas, telescopios o un agujero en una cartulina: cómo ver el eclipse de manera segura Álvaro Caballero

Las gafas de eclipse no son para conducir Ese día, los paneles de mensajes variables en carreteras y autovías informarán en tiempo real de accidentes, restricciones o recomendaciones a aquellos a los que este momento histórico sorprenda al volante. "Con eclipse no detenerse en el arcén", "con eclipse encender luces de cruce", "no conduzca con gafas de eclipse", "con eclipse atención peatones", "mantener atención a la carretera" o "conduciendo ni fotos ni videos" serán algunos de los mensajes que podrán leerse mientras se circula.

Extremar la atención al volante: adiós al móvil La belleza del momento, sin duda, merecerá todo nuestro interés. Pero, si nos sorprende al volante y detenerse es imposible o peligroso, no se debe manipular el teléfono móvil ni ningún otro dispositivo. Si queremos tomar fotos, debemos parar en un sitio adecuado, nada de frenar en seco o en un lugar inseguro para nosotros u otros conductores. También se recomienda aumentar la distancia de seguridad, moderar la velocidad a las condiciones de circulación y no mirar directamente al Sol. Se debe evitar el uso de gafas específicas para observar el eclipse mientras se conduce. El parasol del vehículo ayudará a prevenir deslumbramientos. Para disfrutar de este instante, la DGT recuerda que es "necesario" abandonar por completo la carretera y aparcar solo en los lugares en los que esté permitido o se hayan habilitado para ese día. ¿Desde dónde ver el eclipse? Mapa y buscador con los puntos de observación oficiales

Escuchar las indicaciones de los agentes Por el momento, no se ha dispuesto ninguna medida de restricción al tráfico, aunque si es necesario se adoptarán "actuaciones puntuales de ordenación y regulación" en los puntos de observación para mantener tanto la seguridad como un tráfico fluido. Las comunidades autónomas de Cataluña, Navarra y País Vasco han restringido la circulación de camiones y otros vehículos pesados durante el horario del eclipse.

Consultar el estado de las carreteras y el tiempo antes de salir La DGT actualizará la información sobre el estado de la circulación de manera permanente a través de los siguientes canales oficiales. En su web , estará disponible el mapa del tráfico e incidencias que permitirá consultar la situación en ese momento, cámaras, meteorología y restricción.

, estará disponible el mapa del tráfico e incidencias que permitirá consultar la situación en ese momento, cámaras, y restricción. A través de redes sociales como X en @DGTes y @informaciónDGT.

como X en @DGTes y @informaciónDGT. Información accesible para los proveedores de información de tráfico en el Punto de Acceso Nacional de información de tráfico.

para los proveedores de información de tráfico en el Punto de Acceso Nacional de información de tráfico. También se actualizará a través de los paneles de mensaje en carretera, los boletines de radio y el teléfono 011. En resumen, la DGT recomienda: Evitar desplazamientos innecesarios.

Planear el viaje con suficiente antelación.

Elegir un lugar adecuado para observar el eclipse.

Se prohíbe totalmente parar el vehículo en arcenes o calzadas.

Extremar la atención al volante: poner luces de cruce si fuese necesario.

Prestar especial atención a usuarios vulnerables.

Planificar el regreso.

Respetar las medidas especiales de circulación.

Consultar información oficial antes y durante el viaje.

Atender a los mensajes que la DGT proyectará en los paneles de las carreteras. El 'Trío Ibérico' de eclipses: ¿se alinea la economía con los astros? CARMEN MORALES PUISEGUR