Del telescopio de Yebes a la vista desde el cielo: por qué seguir el eclipse solar en RTVE si no vas a verlo en persona

El 12 de agosto de 2026 quedará marcado en la historia de la astronomía española. El primer eclipse solar total visible en la península en más de un siglo movilizará a millones de personas, pero no todos podrán o querrán salir a la calle a buscar un hueco en la franja de totalidad. Para garantizar que nadie se pierda este fenómeno único, RTVE ha preparado un despliegue técnico y humano sin precedentes. No importa dónde estés ni el tiempo que haga: la radiotelevisión pública llevará este fenómeno hasta el último rincón.

Porque podrás elegir entre varias señales para verlo La experiencia personalizada es una de las grandes apuestas de la cobertura. A través de RTVE Play y de la portada interactiva de RTVE.es, la audiencia no estará atada a una única realización. Se habilitará un reproductor multicámara en directo con múltiples señales alternativas simultáneas. ““ Los usuarios podrán elegir entre la emisión generalista, comentada por periodistas y científicos; las señales limpias en ultra alta definición dedicadas en exclusiva a la imagen del sol; o las señales en vivo emitidas desde los principales puntos de observación distribuidos por la geografía española, permitiendo al espectador construir su propio viaje astronómico.

Porque podrás vivirlo aunque las nubes te arruinen el eclipse en tu localidad El gran temor de cualquier evento astronómico es la meteorología. Una simple masa de nubes bajas o una tormenta de verano pueden arruinar años de planificación. RTVE contará con una red estratégica de unidades móviles a lo largo de toda la franja de totalidad, desde la costa cantábrica hasta el Mediterráneo, pasando por la meseta norte y Aragón. ““ Si el cielo se cubre en tu ciudad o municipio, la señal en directo garantizará la visibilidad continua del "anillo de diamante" y la corona solar, independientemente de los caprichos del tiempo en tu ventana. ¿Podrás ver el eclipse o te lo taparán las nubes? Mapas con la previsión de Aemet y la nubosidad histórica Javier Galán

Porque podrás verlo como nunca gracias a los telescopios de Yebes Para quienes buscan una visión científica de máxima precisión, RTVE se ha aliado con el histórico Observatorio Astronómico de Yebes (Guadalajara). A través de sus avanzados radiotelescopios e instrumental de alta resolución equipados con filtros solares de grado profesional, la señal de la televisión pública ofrecerá planos de extremo detalle. Los espectadores podrán contemplar en tiempo real las protuberancias solares, la estructura fina de la cromosfera y los detalles de la corona solar durante los minutos mágicos de la totalidad, ofreciendo una perspectiva imposible de alcanzar a simple vista o con gafas protectoras convencionales.

Porque también podrás vivir el eclipse desde el aire La gran novedad tecnológica de este despliegue estará en el cielo. Para superar cualquier barrera atmosférica y ofrecer una perspectiva cenital impresionante, RTVE incorporará imágenes captadas desde un vuelo especial de la compañía Iberia, el IB1473. Una GoPro situada en la parte derecha de la aeronave obtendrá tomas aéreas que acercarán al público un espectáculo único que pocos han visto: el avance a más de 2.000 kilómetros por hora de la gigantesca cono de sombra de la Luna "barriendo" el paisaje peninsular y el relieve geográfico, mostrando cómo la noche artificial alcanza pueblos, montañas y costas en pleno atardecer. RTVE persigue el eclipse solar desde el aire a más de 10.000 metros de altura Marta Rey Maté

Porque podrás seguir lo que ocurre aunque no estés frente a la televisión Si el eclipse te sorprende trabajando, viajando o al aire libre lejos de un televisor, RNE desplegará una programación radiofónica especial para narrar el fenómeno con el rigor y la cercanía del sonido en directo. A través de Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior, los oyentes podrán conectar con el ambiente festivo en los puntos de observación, seguir la narración minuciosa del avance de la sombra y escuchar las reacciones de los científicos y del público en el instante preciso de la totalidad.

Porque el minuto a minuto te contará todo lo que vaya sucediendo Desde primeras horas de la jornada, la redacción de RTVE Noticias mantendrá activo un minuto a minuto con la última hora en directo sobre el evento. Esta cobertura escrita y multimedia ofrecerá actualizaciones constantes sobre el estado del tráfico en las zonas de mayor afluencia, los partes meteorológicos actualizados de la Aemet y las mejores imágenes que vaya dejando el día. Además, el equipo digital rastreará el impacto en redes sociales, verificará datos de la mano de VerificaRTVE y seleccionará los vídeos más virales que compartan los ciudadanos a lo largo de la tarde. El efecto Purkinje: por qué hay científicos que animan a vestir de rojo o verde durante el eclipse solar 2026 Carla Alonso*

Porque podrás entender lo que estás viendo Ver un eclipse es emocionante, pero entender la ciencia que hay detrás multiplica la experiencia. Durante toda la retransmisión especial en La 1, Canal 24 horas y plataformas digitales, un equipo compuesto por astrónomos, astrofísicos y divulgadores científicos acompañará la emisión para explicar de forma sencilla y didáctica qué está ocurriendo en cada fase. Los expertos analizarán conceptos como las conocidas como perlas de Baily, el efecto Purkinje, la física de la corona solar, la bajada repentina de las temperaturas o el comportamiento anómalo que experimentan los animales y la naturaleza durante los minutos de oscuridad. De Halley a Einstein: la ciencia de los eclipses que iluminó la física moderna Samuel A. Pilar

Porque será accesible también para personas ciegas Fiel a su compromiso como servicio público, RTVE ha preparado una retransmisión pionera plenamente inclusiva. El eclipse no será solo para quien pueda verlo: las personas con discapacidad visual podrán sentir el fenómeno a través de servicios de audiodescripción detallada en directo. La radiotelevisión pública contará además con interpretación en Lengua de Signos Española (LSE) y subtitulado en tiempo real en todos sus canales principales.

Porque también podrás participar y compartir tu eclipse Para potenciar la participación activa de los espectadores, RTVE abre sus canales digitales para que la ciudadanía sea parte de esta histórica cobertura. A través de las redes sociales, con el hashtag oficial #EclipseRTVE, el público podrá enviar sus fotografías, vídeos y testimonios. Las mejores imágenes enviadas por el público desde sus pueblos, terrazas o puntos de encuentro astronómicos serán mostradas en pantalla durante el programa especial, creando un gran mosaico colaborativo de cómo se ha vivido el fenómeno en toda España. ““