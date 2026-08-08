Canciones para escuchar el eclipse: del corazón roto de Bonnie Tyler al fin del mundo con Iron Maiden

El 12 de agosto acontecerá el famoso eclipse solar que ha llevado a tantos españoles a organizar sus vacaciones sólo para disfrutar de esos dos minutos de anómala oscuridad. También habrá científicos registrando los cambios de "humor" de los animales, que igual se desconciertan con este fenómeno astronómico. Y no olvidemos nosotros de pertrecharnos de gafas especiales para este acontecimiento, que ya tardamos si no lo hemos hecho ya. Muchos ayuntamientos las reparten gratis, por cierto.

Mientras llega ese ansiado momento del verano de 2026 (y de la industria turística), podemos ir dándole un poco de mística al ambiente con algunas canciones que han abordado estas interposiciones entre astros. Así, vamos con una pequeña lista con obras que puedan eclipsar estos días de tórrida espera en donde, sobre todo, observaremos también cómo los escritores de canciones dan un recurrente simbolismo al asunto: eso es, para cantar sobre desamor. Aunque también sirve para la ceguera o la venganza de la naturaleza.

Bonnie Tyler - 'Total Eclipse Of The Heart' No podíamos comenzar con otra elección. Bonnie Tyler, la estrella de la voz rasgada, se apagó inesperadamente este pasado julio a los 75 años. Esta balada del año 83, una canción que, desbancando a Billie Jean de Michael Jackson, fue número uno en el Reino Unido (ella era de Gales), en Estados Unidos y muchos más países, y sigue aún hoy, más de cuatro décadas después, resonando en el imaginario popular con toda su garra y épica desoladora. Compuesta por Jim Steinman, la muy melodramática letra retrata la enajenación desesperada de una persona tras la pérdida de su pareja, con el corazón en un "eclipse total", sumido en una oscuridad absoluta.

Pink Floyd - 'Eclipse' Hay que subir el tono astronómico y quién mejor que los 'elevados' Pink Floyd, que con este 'Eclipse' cerraron su influyentísimo The Dark Side of the Moon del 73 (el propio título del álbum también nos va de perlas para este recopilatorio). Sin ser uno de sus grandes éxitos, esta canción es un hermoso folk cósmico, una coda cortísima e ideal para el disco, con una letra poética sobre la armonía que hay en el mundo y, sobre todo en nuestro interior, con su parte oscura al entrometerse la luna (nuestros demonios) y que, a su vez, esta no tiene un lado oscuro, sino que es toda oscura no lo olvidemos, pues a la Luna quien la ilumina es el Sol. Refutación a su mismo título, vaya. Con Roger Waters a los mandos de la nave compositiva.

Soundgarden - 'Black Hole Sun' El probable mayor hit de Soundgarden, la banda de Seattle liderada por el añorado Chris Cornell con ese arpegio con chorus del guitarrista de ascendencia india Kim Thayil. En su legendario videoclip, vemos al cantante con camiseta de Punisher junto a su grupo en lo alto de una colina mientras acontece el Black Hole Sun y vemos a los miembros de una comunidad de adosados supuestamente idílica, con ecos de la serie Twin Peaks, o sea, en donde nada es lo que parece, aquí en términos de ser envidiables o felicidad por mucho que sonrían fuerte, mientras poco a poco el cielo se ennegrece y se traga al vecindario grotesco.

Margarita Lecuona - 'Eclipse' Versionado por Natalia Lafourcade o por el maestro de la bossa nova Gilberto Gil, hablamos de un clásico bolero de la compositora cubana Margarita Lecuona grabado junto a Los Macorinos en 1943. Sobrina del célebre pianista Ernesto Lecuona, la artista vivió en La Habana, en Argentina y falleció en Estados Unidos en 1981. La letra vuelve a jugar con el desamor: "Eclipse de luna en el cielo. Ausencia de luz en el mar. Sufriendo de amargo desvelo. Mirando la noche me puse a pensar. Pensaba que ya no me amabas con una desesperación. En algo que siempre eclipsaba la luz de tu amor. Eclipse de luna en el cielo. Ausencia de luz en el mar. Tan sola con mi desconsuelo. Mirando la noche me puse a llorar. Eclipse de amor en tus labios…".

Joaquín Sabina - 'Eclipse de Mar' De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente, en esta canción compuesta al alimón junto a Aute, el cantautor de Ubeda despliega desenvoltura poética e ironía sobre una base algo anticuada en lo sonoro para volver a la imagen del eclipse como de un apagón del mar amoroso que embargaba a esta pareja y que, tras el final del cuento, los periódicos, los medios de comunicación, los programas de televisión, hablaban de la Bolsa, de la derrota del Atleti, de las nieves en París, pero nada decían "de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz tiritando en la cinta del contestador, de la manchas que deja el olvido a través del colchón". De lo importante.

Iron Maiden - 'Total Eclipse' Un poco de heavy metal una vez al año no hace daño. O una vez al siglo, como este eclipse solar. Los Maiden imaginaron aquí una visión apocalíptica en la que la naturaleza ajusta cuentas con la arrogancia humana en una especie de colapso climático vengativo. Esta canción no fue incluida en su clásico The Number of the Beast, pero luego Steve Harris, el bajista y compositor, se arrepintió y en la edición del 40 aniversario la incorporó sustituyéndola por otra. "Simplemente nos equivocamos", se justificó. Recordemos que este fue el primer disco cantado por Bruce Dickinson, el tercero de los Maiden, y que los aupó al éxito internacional.

Händel - 'Sansón (Oratorio)' "¡Eclipse total! ¡Ni sol ni luna! Todo es oscuridad en pleno fulgor del mediodía. ¡Oh, gloriosa luz! Ningún rayo reconfortante alegra mis ojos con la bienvenida del día. ¿Por qué, privado así por tu supremo decreto? El sol, la luna y las estrellas han quedado en tinieblas para mí". Estas ilustres líneas pertenecen al aria para tenor '¡Eclipse total!', del oratorio de Händel Sansón (1743), basado en un poema de John Milton. La pieza pone voz al lamento del héroe ciego Sansón, que expresa la inmensa negrura que supone haber perdido la vista. Como le pasó al propio compositor alemán, nacionalizado británico, una de las figuras más emblemáticas del barroco.

Duki - 'eCLIPSE sOLAR' De Händel a Duki, del canto de un tenor al autotune del trap, varios siglos de música pasan volando y aparece la estrella argentina curtida en las batallas de El Quinto Escalón para volver al eclipse como forma de apagón para el corazón. "Con vos no hay un día que sea normal. Sin vos ya no hay luz, sos mi eclipse solar". La canción forma parte de la mixtape que lanzó después de haber llenado el Santiago Bernabéu en junio de 2024 y es muy Rojuu, que tiene una canción también llamada Eclipse, junto a Steve Lean, y que es también sobre la misma temática doliente.