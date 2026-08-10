El negocio del eclipse en la España vaciada: mucho más que hoteles a precio de oro

El eclipse del próximo 12 de agosto durará menos de dos minutos, pero su impacto económico se puede medir en millones de euros. En Soria, una de las provincias privilegiadas por la franja de totalidad, el fenómeno astronómico ha desencadenado una carrera para convertir este acontecimiento irrepetible en una oportunidad de negocio que va mucho más allá de llenar hoteles.

Comercios, campings, restaurantes, productos típicos, pequeños alojamientos rurales y administraciones públicas también intentan aprovechar una cita que va a situar durante unas horas a la provincia menos poblada de España en el centro del mapa mundial. El objetivo es convertir la excepcional visibilidad que tendrá Soria en una puerta de entrada a un turismo de mayor recorrido.

Las cifras ayudan a entender esta aspiración. Un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) estima que el eclipse movilizará en toda España alrededor de 360 millones de euros en gasto turístico durante una semana, con un impacto económico total de 421 millones y miles de empleos asociados, especialmente en el alojamiento de corta duración.

El Gobierno calcula que entre uno y seis millones de personas adicionales se desplazarán hasta la franja de totalidad, donde ya se concentran alrededor de 16 millones de residentes y veraneantes. En total, entre 17 y 22 millones de personas podrían contemplar el eclipse desde esas zonas del territorio español. Un incremento que repercutirá con fuerza en su ecosistema turístico. Los datos del Ministerio de Economía relativos a la demanda hotelera apuntan a un incremento del 17,8% de las reservas en comparación a agosto de 2025.

En este sentido, Soria cuenta con varios ases en la manga. A su ubicación privilegiada para observar el eclipse se suma un cielo con escasa contaminación lumínica y la certificación de Reserva Starlight para toda la provincia —estas reservas son espacios protegidos cuya certificación reconoce el compromiso de preservar la calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas, atendiendo a sus valores astronómicos, científicos, paisajísticos y culturales—.

La demanda turística refleja ese interés creciente. La plataforma de reservas Booking.com ha detectado un incremento del 522% en las búsquedas internacionales de alojamiento para Soria durante la noche del 12 al 13 de agosto, el mayor registrado entre las provincias españolas. La previsión es que la provincia roce el lleno en unas fechas que coinciden, además, con el puente de agosto.

Cartel para promocionar el eclipse en la ciudad de Soria. S.A.P.

Hoteles llenos y precios disparados La primera consecuencia de esa presión turística se ha dejado notar en los precios. La noche del 12 al 13 de agosto concentra las mayores subidas, con tarifas que en algunos establecimientos multiplican por varias veces las de un fin de semana normal. El fenómeno se extiende más allá de la capital y afecta a buena parte de los municipios situados dentro de la franja de totalidad, donde la escasez de plazas ha disparado el precio medio por habitación. Carlos, propietario de Dauria Suites, un hotel de cuatro estrellas situado en el centro de la ciudad, resume con ironía el ambiente que vive estos días el sector hotelero soriano: "Somos la capital del frío y de la avaricia". Su establecimiento ha vendido las habitaciones para la noche del eclipse por entre 250 y 260 euros, aproximadamente el doble de lo habitual. Aunque asegura que otros hoteles han llegado a pedir entre 700 y 900 euros. "Hay que aprovechar la situación, por supuesto, pero no tanto", sostiene. Carlos teme que los precios más elevados terminen perjudicando la imagen de la provincia entre quienes llegan atraídos por el fenómeno astronómico: "Con los precios que va a pagar la mayoría de la gente, se van a ir cabreados de Soria, con la opinión de que se han aprovechado de ellos". Aunque la ocupación se mantiene en máximos. Dauria Suites está completo durante toda la semana, con buena parte de las reservas procedentes del extranjero. Algunas se hicieron con meses de antelación, desde países como China, Países Bajos, Francia o Estados Unidos. Muy cerca de allí, en el hotel Alfonso VIII, Zacarías confirma que su ocupación también roza el 100%, aunque matiza que no todo responde al eclipse. "Hay un poco de todo. Mucha gente tiene cogida toda la semana pero no es por el eclipse, es por vacaciones. Iban a venir independientemente del eclipse", explica. También recuerda que agosto es temporada alta y apunta a que el verdadero incremento de visitantes podría concentrarse en torno al fenómeno: "Yo creo que el día antes y el día después del eclipse es cuando más cantidad de gente va a venir". Entre los clientes internacionales menciona, por ejemplo, a un grupo procedente de Dinamarca que lleva dos años con la reserva hecha. Zacarías considera que el eclipse puede servir para dar un impulso, aunque no cree que sea suficiente por sí solo para transformar el turismo de la provincia: "Creo que necesitamos cosas más importantes y a más largo plazo, pero bueno, por poco que sea, siempre servirá para sumar". ¿Es tu mejor oportunidad para ver un eclipse solar? Estos son todos los de tu vida Jaime Gutiérrez

Un negocio que va más allá de las habitaciones Pero el negocio del eclipse no termina en los hoteles. La llegada de visitantes puede beneficiar a buena parte del tejido económico soriano. Las estimaciones apuntan a incrementos de ingresos de entre el 25% y el 35% durante la semana del eclipse para sectores como la hostelería, la restauración, el transporte o las actividades culturales. El informe de AFI señala además que el 88% de los ingresos previstos procederán de turistas internacionales, cuyo gasto medio es superior al del visitante nacional. El turismo rural aparece como uno de los grandes beneficiados. Según el mismo estudio, el eclipse atraerá unos 327.000 viajeros adicionales a municipios rurales. Para el 73% de los potenciales visitantes, el fenómeno supone además una buena excusa para descubrir destinos rurales que probablemente nunca habrían elegido en otras circunstancias. En Soria, empresas y administraciones han tratado de convertir esa llegada de visitantes en consumo repartido por la ciudad. El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio han puesto en marcha la campaña "Eclipse Total, Comercio Vital", que utiliza un "pasaporte estelar" para incentivar las compras en distintos establecimientos. Quienes completan el recorrido pueden obtener unas gafas homologadas para observar el eclipse y participar en el sorteo de tarjetas regalo. La mecánica de los eclipses: cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean Samuel A. Pilar La estrategia pretende que el visitante no se limite a dormir en la provincia y observar el eclipse, sino que consuma en sus comercios, restaurantes y empresas y descubra otros atractivos del territorio. Aunque, de momento, las expectativas no parecen haberse trasladado con la misma intensidad a todos los negocios. David, propietario de Wonderland, un establecimiento dedicado a la venta de dulces y productos típicos en una céntrica calle de la capital soriana, asegura que el comercio todavía no ha percibido una afluencia acorde con la expectación generada. "Se preveía que iba a venir mucho turismo internacional y, de momento, no se está viendo movimiento", explica. Cuenta que el Ayuntamiento de Soria ha promocionado el eclipse en lugares como Times Square en Nueva York o Callao en Madrid, pero "quizá hasta ahora no se hayan cumplido las expectativas". Su percepción, asegura, coincide con la de otros negocios cercanos al suyo, aunque todos confían en que la situación cambie a medida que se acerque el 12 de agosto. Chocolate soriano, lanzado con motivo del eclipse. S.A.P.