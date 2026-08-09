Predicción del tiempo de la Aemet para el 12 de agosto, día del eclipse: nubes en el área cantábrica y Andalucía oriental
- La Agencia Estatal de Meteorología actualiza cada día la previsión del tiempo para el próximo miércoles
- A la hora del eclipse, los termómetros habrán descendido entre dos y cinco grados respecto a los valores máximos
El eclipse total de sol centrará todas las miradas el próximo miércoles, 12 de agosto. La sombra de la luna entrará en España por Galicia a partir de las 19:30 horas. La Agencia Estatal de Meteorología publica cada día una actualización de la previsión del tiempo. Hay que tener en cuenta que si en el cielo hay nubes bajas y densas, no se podrá ver ni el disco solar ni la corona. Solo se notará un oscurecimiento abrupto y grisáceo. Las nubes medias funcionan como un filtro difuso y permiten intuir la silueta del sol, pero apagan el brillo de la corona. Un escenario con nubes altas y finas es menos dañino ya que dejan distinguir el sol y la corona solar, aunque ligeramente atenuado.
La Aemet advierte de que la nubosidad prevista por la tarde en el norte y el tercio este peninsular puede interferir en la visualización del eclipse. La previsión para el 12 de agosto es que haya una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se esperan cielos nubosos en el área cantábrica y en zonas del litoral gallego y de Alborán, según la previsión de la Aemet.
Sin embargo, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en las montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, donde podrían interferir en la visualización del eclipse. Esta nubosidad podría dejar alguna tormenta o chubasco aislado de escasa intensidad en áreas de montaña, con mayor probabilidad en los Pirineos orientales y los Sistemas Béticos orientales.
¿Qué tiempo hará justo a la hora del eclipse?
Al final de la tarde, en torno a la hora del eclipse, se esperan cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y, con mayor incertidumbre, en los litorales de Galicia y Alborán. También se desarrollarán nubes de evolución en el tercio oriental, las montañas del norte y zonas de Andalucía oriental, donde penetrará nubosidad alta procedente de África.
La Aemet ha precisado que las nubes altas permitirán en la mayoría de los casos la observación del eclipse y que la nubosidad que pueda interferir se situará al oeste y ligeramente al norte de la zona de observación debido a la baja elevación del sol en ese momento. En Canarias, habrá intervalos de nubes bajas en la vertiente norte de las islas de mayor relieve y cielos despejados en el resto.
Las temperaturas bajarán en el momento del eclipse
En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán entre ligera y moderadamente en la mayor parte del país, salvo en el Estrecho, donde descenderán ligeramente. Se superarán los 35 grados en gran parte de los interiores de la Península y Baleares, con máximas de entre 34 y 38 grados en el interior de Galicia y Castilla y León, y de entre 36 y 40 grados en el resto. En el nordeste y el sur se alcanzarán o superarán los 40 grados, especialmente en los valles del Guadalquivir y del Ebro.
A la hora del eclipse, los termómetros habrán descendido en general entre dos y cinco grados respecto a los valores máximos. La visibilidad podría verse reducida además por calima ligera en el mar de Alborán, el extremo sur de Andalucía, Lanzarote y Fuerteventura.
Respecto al viento, soplará flojo en general en la Península y Baleares, con intervalos moderados en el Estrecho y en los litorales de Galicia y del sudeste. En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.
Asimismo, los días previos al eclipse el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) presentará una tendencia al alza en el norte de la Península. Entre los días 10 y 11, numerosas zonas del tercio nordeste peninsular, el interior de Galicia y el área cantábrica pasarán de niveles moderado o alto a muy alto o extremo, manteniéndose en esos niveles el día 12.
Eclipse solar 2026: otras noticias relacionadas
Por qué la Luna tapa al Sol, se hará de noche o influye en la salud: preguntas curiosas del eclipse total
El efecto Purkinje: por qué hay científicos que animan a vestir de rojo o verde durante el eclipse solar 2026
Eclipse solar 2026: así afectará a los animales el eclipse
Gafas gratis para el eclipse solar del 12 de agosto: dónde conseguirlas y cómo saber si son seguras