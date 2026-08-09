Predicción del tiempo de la Aemet para el 12 de agosto, día del eclipse: nubes en el área cantábrica y Andalucía oriental

El eclipse total de sol centrará todas las miradas el próximo miércoles, 12 de agosto. La sombra de la luna entrará en España por Galicia a partir de las 19:30 horas. La Agencia Estatal de Meteorología publica cada día una actualización de la previsión del tiempo. Hay que tener en cuenta que si en el cielo hay nubes bajas y densas, no se podrá ver ni el disco solar ni la corona. Solo se notará un oscurecimiento abrupto y grisáceo. Las nubes medias funcionan como un filtro difuso y permiten intuir la silueta del sol, pero apagan el brillo de la corona. Un escenario con nubes altas y finas es menos dañino ya que dejan distinguir el sol y la corona solar, aunque ligeramente atenuado.

La Aemet advierte de que la nubosidad prevista por la tarde en el norte y el tercio este peninsular puede interferir en la visualización del eclipse. La previsión para el 12 de agosto es que haya una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se esperan cielos nubosos en el área cantábrica y en zonas del litoral gallego y de Alborán, según la previsión de la Aemet.

Sin embargo, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en las montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, donde podrían interferir en la visualización del eclipse. Esta nubosidad podría dejar alguna tormenta o chubasco aislado de escasa intensidad en áreas de montaña, con mayor probabilidad en los Pirineos orientales y los Sistemas Béticos orientales.

¿Qué tiempo hará justo a la hora del eclipse? Al final de la tarde, en torno a la hora del eclipse, se esperan cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y, con mayor incertidumbre, en los litorales de Galicia y Alborán. También se desarrollarán nubes de evolución en el tercio oriental, las montañas del norte y zonas de Andalucía oriental, donde penetrará nubosidad alta procedente de África. El efecto Purkinje: por qué hay científicos que animan a vestir de rojo o verde durante el eclipse solar 2026 Carla Alonso* La Aemet ha precisado que las nubes altas permitirán en la mayoría de los casos la observación del eclipse y que la nubosidad que pueda interferir se situará al oeste y ligeramente al norte de la zona de observación debido a la baja elevación del sol en ese momento. En Canarias, habrá intervalos de nubes bajas en la vertiente norte de las islas de mayor relieve y cielos despejados en el resto.