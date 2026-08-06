Eclipse solar 2026: así afectará a los animales el eclipse
- La oscuridad total afectará al comportamiento de los animales
- Aquí la Tierra prepara un programa especial por el eclipse solar
El 12 de agosto viviremos una experiencia única en nuestro país. Tan solo hemos tenido que esperar algo más de un siglo para que se repitiese este fenómeno. Por eso, ver el eclipse solar total se está convirtiendo en todo un hito. En Aquí la Tierra nos estamos preparando a fondo para disfrutar de la experiencia completa, y ese día os acompañaremos desde diferentes puntos de nuestro país con un programa especial.
Los animales sufrirán este fenómeno
Juanjo Prados, reportero de Aquí la Tierra, ha visitado el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Cantabria, para ver cómo afectará el eclipse solar a las diferentes especies de animales. Al ser un eclipse solar total, habrá un momento de oscuridad absoluta, lo que provocará cambios en el comportamiento de los animales. Uno de los mejores sitios para ver estos cambios será el parque cantábrico ya que cuenta con 750 hectáreas y más de 120 especies en un entorno seminatural.
Activando modo defensivo
Los elefantes son los mamíferos terrestres más grande y son extremadamente inteligentes, por eso, ante la falta de luz del eclipse, los elefantes tenderán a proteger a sus crías formando un círculo a su alrededor. Son los animales más asustadizos ante lo desconocido, y el próximo 12 de agosto podremos ver su reacción ante algo inusual.
Otro animal que buscará protegerse será la jirafa. La falta de luz les genera ansiedad y estrés ,y eso provoca un instinto de protección que los llevará a comportarse siguiendo sus patrones nocturnos, buscando protegerse de posibles depredadores como lo harían habitualmente al caer la noche.
A la caza
Si esos animales buscando protegerse de los depredadores, al otro lado de la ecuación estarán las razas cazadoras como los tigres. Con la llegada de la “seminoche” los tigres activarán su modo caza. Así pues, durante el breve tiempo en el que dura la totalidad, se sienten estimulados para activarse, como sucede normalmente en las horas nocturnas.
Programación especial del 12 de agosto
Aquí la Tierra emitirá un programa especial con motivo del eclipse solar total que viviremos el próximo 12 de agosto en nuestro país. Jacob Petrus, Marc Santandreu y todo un equipo completo de reporteros retransmitirá cómo se vive el gran evento desde diferentes puntos de la España. Si no quieres perderte ni un solo detalle de ese día, no puedes faltar al especial terrícola.
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