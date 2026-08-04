¡Todo preparado en Yebes para el eclipse solar del 12 de agosto!
- RTVE prepara una cobertura especial y un amplio despliegue para el eclipse total del 12 de agosto
- Aquí la Tierra tendrá un programa especial para contar todos los detalles del evento
El Observatorio de Yebes es el centro de seguimiento oficial del Eclipse Total Solar y se ha preparado a conciencia para el gran evento. El observatorio cuenta con instalaciones clave para la astronomía en España, y, por eso, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha considerado que no hay un lugar mejor.
La joya de la corona
El verdadero tesoro del Observatorio de Yebes es un radiotelescopio de 40 metros. A diferencia de los telescopios convencionales, este instrumento observa el universo a través de ondas de radio, lo que permite a los científicos estudiar desde el entorno de los agujeros negros en galaxias lejanas hasta los átomos y moléculas que flotan en el espacio entre estrellas.
¿Qué sucede con el Sol?
El Sol también emite señales de radio, y en el observatorio lo usan como una especie de guía. Básicamente, lo usan para comprobar que todo funciona bien y que las señales más leves que vienen de otros rincones del espacio se reciben con precisión. Todo esto lo manejan desde una sala de control donde también controlan otro telescopio un poco más pequeño, de 13 metros, que siempre está listo para entrar en acción.
Listos para el gran eclipse
Para ver el Sol de cerca, tienen un telescopio solar que tiene una cámara que lo graba todo en tiempo real. Lo curioso es que no usan filtros de colores, sino luz blanca, lo que permite ver perfectamente las manchas solares y, por supuesto, ver cómo el Sol se va escondiendo por completo cuando llegue el eclipse.
Si ese día no quieres perderte ningún detalle del gran momento, no tienes de qué preocuparte porque el Observatorio de Yebes compartirá la señal con Televisión Española para que todos los terrícolas podamos disfrutar de ello en el programa especial de Aquí la Tierra.
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