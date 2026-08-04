¡Todo preparado en Yebes para el eclipse solar del 12 de agosto!

El Observatorio de Yebes es el centro de seguimiento oficial del Eclipse Total Solar y se ha preparado a conciencia para el gran evento. El observatorio cuenta con instalaciones clave para la astronomía en España, y, por eso, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha considerado que no hay un lugar mejor.

La joya de la corona El verdadero tesoro del Observatorio de Yebes es un radiotelescopio de 40 metros. A diferencia de los telescopios convencionales, este instrumento observa el universo a través de ondas de radio, lo que permite a los científicos estudiar desde el entorno de los agujeros negros en galaxias lejanas hasta los átomos y moléculas que flotan en el espacio entre estrellas.

¿Qué sucede con el Sol? El Sol también emite señales de radio, y en el observatorio lo usan como una especie de guía. Básicamente, lo usan para comprobar que todo funciona bien y que las señales más leves que vienen de otros rincones del espacio se reciben con precisión. Todo esto lo manejan desde una sala de control donde también controlan otro telescopio un poco más pequeño, de 13 metros, que siempre está listo para entrar en acción. Aquí la Tierra Eclipse solar 2026: así se prepara el Observatorio de Yebes Ver ahora