Así es el duro entrenamiento que siguen los astronautas
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A nueve días del evento del año para Aquí la Tierra, el eclipse solar total que veremos desde diferentes puntos de España, el programa se prepara para la gran cita. En esta ocasión, ofrecen algunos consejos para que los terrícolas puedan disfrutar al máximo de la bonita experiencia. Y, por si fuera poco, Nadia Kolotushkina nos adentra en la historia de Pablo Álvarez, un astronauta que nos descubre qué hay que estudiar para llegar a ser astronauta.
¿Qué hay que saber para ser astronauta?
Pablo Álvarez ha explicado durante su entrevista que el camino para convertirse en astronauta es sumamente variado y exigente, y abarca tanto aspectos físicos como teóricos.
Para ello uno de los imprescindibles es saber pilotar un avión. Desde hace un tiempo, también es posible presentarse al proceso si eres científico o ingeniero, y después formarse como piloto.
En la parte física, el entrenamiento incluye el pilotaje de aviones, pruebas en centrifugadoras, entrenamientos de supervivencia, buceo y preparación específica para realizar actividades extravehiculares. En la formación mental, los astronautas deben asistir a clases teóricas de biología, geología, mecánica orbital y astronomía. Además, Pablo ha recordado que entre sus nuevas competencias está el ruso, un idioma que era imprescindible en su trabajo.
Piruetas como entrenamiento
Pablo ha enseñado sus cualidades pilotando un avión pequeño, que él mismo ha descrito como el “Fórmula 1 de los aviones”, para realizar maniobras de alta complejidad. Entre las maniobras que hemos podido ver estaban algunas en las que el avión entraba en “pérdida”, es decir, cayendo sin control y girando. Álvarez ha explicado que durante el vuelo se pueden alcanzar aceleraciones de casi 7G. El astronauta ha comentado que, para una persona de 90 kg, esto supone sentir una presión equivalente a 630 kg sobre el cuerpo.
¿Y el eclipse?
Pablo tiene marcado en su calendario el 12 de agosto de 2026, cuando tendrá lugar el eclipse solar total en España. Ha comentado durante su entrevista que le apetece mucho vivir esta experiencia y ver cómo se detienen la naturaleza durante el fenómeno. Él, como el programa, lleva la cuenta atrás del gran evento y ya está buscando el mejor lugar para verlo.
Uno de los lugares que cuenta con una categoría de excepción es el Castillo de Onda, en Castellón, el único castillo de España que estará como punto oficial para visualizar el eclipse en su plenitud. Allí ha estado Raúl Portero para contarnos qué podemos esperar de esas vistas el próximo miércoles 12 de agosto.
Por último, Anas Hajaj nos da las claves para ver el eclipse solar desde la capital de Madrid. Algunos de los lugares que menciona nuestro compañero son el Templo de Debod o el Cerro del Tío Pío, en Vallecas.