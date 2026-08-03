Así es el duro entrenamiento que siguen los astronautas

A nueve días del evento del año para Aquí la Tierra, el eclipse solar total que veremos desde diferentes puntos de España, el programa se prepara para la gran cita. En esta ocasión, ofrecen algunos consejos para que los terrícolas puedan disfrutar al máximo de la bonita experiencia. Y, por si fuera poco, Nadia Kolotushkina nos adentra en la historia de Pablo Álvarez, un astronauta que nos descubre qué hay que estudiar para llegar a ser astronauta.

¿Qué hay que saber para ser astronauta? Pablo Álvarez ha explicado durante su entrevista que el camino para convertirse en astronauta es sumamente variado y exigente, y abarca tanto aspectos físicos como teóricos. Para ello uno de los imprescindibles es saber pilotar un avión. Desde hace un tiempo, también es posible presentarse al proceso si eres científico o ingeniero, y después formarse como piloto. En la parte física, el entrenamiento incluye el pilotaje de aviones, pruebas en centrifugadoras, entrenamientos de supervivencia, buceo y preparación específica para realizar actividades extravehiculares. En la formación mental, los astronautas deben asistir a clases teóricas de biología, geología, mecánica orbital y astronomía. Además, Pablo ha recordado que entre sus nuevas competencias está el ruso, un idioma que era imprescindible en su trabajo.

Piruetas como entrenamiento Pablo ha enseñado sus cualidades pilotando un avión pequeño, que él mismo ha descrito como el “Fórmula 1 de los aviones”, para realizar maniobras de alta complejidad. Entre las maniobras que hemos podido ver estaban algunas en las que el avión entraba en “pérdida”, es decir, cayendo sin control y girando. Álvarez ha explicado que durante el vuelo se pueden alcanzar aceleraciones de casi 7G. El astronauta ha comentado que, para una persona de 90 kg, esto supone sentir una presión equivalente a 630 kg sobre el cuerpo. Aquí la Tierra Pablo Álvarez, un astronauta que conquista el cielo Ver ahora