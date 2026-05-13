RTVE prepara una cobertura especial y un amplio despliegue para el eclipse total del 12 de agosto

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha presentado este miércoles el Observatorio de Yebes, el mayor y más importante observatorio astronómico del Instituto Geográfico Nacional, como centro de seguimiento oficial del Eclipse Total Solar del próximo 12 de agosto, el primero de los tres grandes acontecimientos extraordinarios que constituyen el denominado Trío de Eclipses. En el encuentro ha participado, en representación de RTVE, el director y presentador de ‘Aquí la Tierra’, Jacob Petrus, quien ha avanzado algunas de los contenidos especiales que se preparan para esta cita astronómica excepcional.

RTVE retransmitirá en directo el eclipse del 12 de agosto, mostrando el sentir de las ciudades y pueblos de España cuyos habitantes y visitantes tendrán el privilegio de contemplar este espectáculo astronómico, tanto en la zona de totalidad como en el resto del país, donde también podrá observarse este fenómeno. Con un amplio despliegue informativo y técnico, la cobertura incluirá retransmisiones en directo, ediciones especiales, reportajes y conexiones desde distintos puntos de observación.

Los Telediarios, el Canal 24 horas y RNE dedicarán una programación especial al eclipse, con información continua, análisis y divulgación científica. RTVE Noticias realizará un seguimiento al minuto en web y redes sociales, con directos e información en tiempo real sobre el eclipse. Toda la programación podrá seguirse también en RTVE Play y RNE Audio, con acceso a emisiones en directo, contenidos bajo demanda y cobertura multiplataforma durante toda la jornada. Entre los contenidos concretos, ‘Informe Semanal’ emitirá el 15 de agosto un reportaje especial dedicado al eclipse y a su impacto científico y social, y ‘Las tardes de RNE’ se desplazará a Yebes para emitir un especial desde allí.

Presentación institucional en el Observatorio de Yebes ©Amapola Creativa JOSE LUIS DE LARA JOSE LUIS DE LARA

‘Aquí la Tierra’, en cuenta atrás hacia el eclipse

El equipo de ‘Aquí la Tierra’ se desplegará por distintos puntos del territorio para explicar, con un lenguaje accesible y divulgativo, las claves científicas y técnicas del eclipse.

Desde enero de 2026, ‘Aquí la Tierra’ viene realizando una cuenta atrás especial hacia el eclipse total del 12 de agosto. El programa emite cada día 12 de mes contenidos dedicados a este acontecimiento astronómico, con visitas a observatorios, entrevistas con científicos y expertos, información sobre el impacto turístico del eclipse y propuestas de localizaciones idóneas para su observación.

La Península Ibérica será el único lugar poblado del mundo donde podrá disfrutarse el eclipse total de sol, el primero de estas características que se puede ver en nuestro país desde hace más de 100 años (en 1912). Forma parte del Trío de Eclipses que tendrá lugar entre 2026 y 2028 en nuestro país. RTVE se volcará para acercarlo a todos los ciudadanos con el mayor despliegue informativo y divulgativo.