RTVE Instituto y la Universidad de Sevilla celebran la graduación de la III edición del Máster de Periodismo 360º

El Salón de Grados de la Facultad de Comunicación de Sevilla ha acogido este miércoles, 6 de mayo, la graduación de la tercera edición del Máster de Periodismo 360 º. La formación, promovida por RTVE Instituto a través del Proyecto Haz y la Universidad de Sevilla (US), comenzó el 22 de septiembre de 2025 y ha durado nueve meses (400 horas lectivas). Las clases han combinado el formato online, a través de la plataforma de Haz, y el presencial, en la sede del Centro Territorial de RTVE Andalucía en Sevilla. El máster ha culminado con la entrega de diplomas y becas al alumnado.

La apertura de la graduación ha estado a cargo de la directora general de Comunicación de la Universidad de Sevilla, Marta Pulido, ha señalado que el máster “ha servido para reforzar la necesaria conexión entre la universidad y la industria de la comunicación”. Asimismo, ha resaltado las capacitaciones de la formación ya que el alumnado ha podido “explorar nuevas formas de atraer audiencias y contar historias, desarrollar una red profesional con competencias digitales avanzadas y aprender nuevas técnicas en la producción de noticias a través de experiencias personales de los profesionales de la televisión”.

La subdirectora de RTVE Instituto, Teresa Sánchez, quien ha destacado que “este acto de clausura abre una nueva etapa profesional: la de ejercer el periodismo con rigor, criterio y compromiso con la sociedad”. Por otro lado, ha animado al alumnado a desempeñar esta profesión “con ambición, pero también con humildad. Preguntad, escuchad, contrastad y no os conforméis con la primera respuesta”. “No perdáis nunca la curiosidad, ni la valentía de preguntar, ni las ganas de contar lo que de verdad importa”, ha añadido.

Por otro lado, el director del Centro Territorial de RTVE en Andalucía, Diego José Garcés, ha recalcado la importancia de periodistas “libres, honestos y empáticos” en un contexto marcado por la inmediatez y la sobreinformación. “Cuando todo es urgente y todo el mundo habla a la vez, se hace más necesaria la pausa y sobre todo el análisis y la reflexión”, ha afirmado. Además, ha puesto en valor la capilaridad de RTVE y su función como servicio público para informar en todo el territorio español. “La razón de ser de RTVE es su amplia red territorial, estamos presentes en todas las provincias, en las islas, en Ceuta y Melilla y ofrecemos el servicio público al que nos debemos por mandato. Tenéis que estar muy orgullosos de formar parte de esta Corporación en el presente y ojalá también en el futuro”, ha expresado dirigiéndose al alumnado.

El máster ha estado dirigido por José Luis Rojas, por parte de la US, quien ha enfatizado las ganas del alumnado durante esta formación, indicando que “les da el plus necesario para abrirse camino en una profesión como esta”. “Se han cumplido los objetivos pese a las dificultades”, ha asegurado.

Durante la clausura y en representación del alumnado de la formación, Isaac Uchuya, ha realizado un balance de un camino intenso de aprendizaje. En su intervención, ha destacado el compañerismo y el esfuerzo colectivo para “conseguir un objetivo común y poder trabajar en el oficio más bonito del mundo”. Asimismo, ha reflexionado sobre el papel de la inteligencia artificial en el periodismo, defendiendo la necesidad de preservar “una mirada crítica y humana”. En este sentido, ha animado a sus compañeros y compañeras a seguir esforzándose para “dejar su huella” en la profesión.

Además, la graduación ha contado con la presencia de la coordinadora de RTVE Territorial, Susana Famoso, y la participación del coordinador del máster por parte de RTVE, Miguel Gil, junto a la responsable de másteres del Proyecto Haz, Azahara Haughey.