VerificaRTVE recibe la Medalla de Oro 2026 de Cruz Roja por su compromiso con la información veraz

La Reina Letizia ha entregado este jueves en Pamplona las Medallas de Oro 2026 de Cruz Roja. Unos reconocimientos con los que la organización distingue el compromiso social, la solidaridad y la contribución de personas y entidades a la construcción de una sociedad más justa y empática. Entre los galardonados de esta edición se encuentra RTVE, reconocida por el proyecto VerificaRTVE, por su labor frente a la desinformación.

La periodista Estefanía de Antonio, responsable de la unidad de verificación de RTVE, ha recogido la medalla durante el acto celebrado en el Museo Universidad de Navarra con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Cruz Roja ha querido destacar así el trabajo de VerificaRTVE y de Maldita.es en defensa de una información rigurosa y contrastada. Según ha explicado la organización, el reconocimiento responde a una labor que “resulta crítica en la lucha contra la desinformación y representa el compromiso con el derecho de las personas a contar con una información veraz que, entre otras cosas, les facilite el ejercicio de todos los demás derechos que tienen reconocidos”.

Durante su intervención, la Reina Letizia ha puesto en valor la labor de Cruz Roja y de las personas y entidades premiadas y ha asegurado que “quienes hacéis el bien sois legión”. Además, ha destacado la importancia de la “información rigurosa y responsable” entre los ámbitos reconocidos en esta edición.