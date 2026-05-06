RTVE y la Universitat Jaume I renuevan la cátedra 'Cultura audiovisual y Alfabetización mediática'

RTVE y la Universitat Jaume I (UJI) han renovado el convenio de colaboración para la continuidad de la Cátedra RTVE-UJI ‘Cultura audiovisual y Alfabetización mediática’. El secretario general de la Corporación, Alfonso Morales, y la rectora de la Universitat Jaume I y presidenta de CRUE Universidades Españolas, Eva Alcón, se han reunido en las instalaciones de Prado del Rey de RTVE para ratificar la continuidad de la Cátedra.

En la reunión han estado presentes por parte de RTVE, el subdirector general del Centro de Innovación y Observación del Conocimiento, Esteban Mayoral; la directora de programación de RTVE Play, Gema Sánchez; y Ana María Centeno, responsable de la coordinación y gestión de proyectos del Centro de Innovación y Observación del Conocimiento de RTVE. Por parte de la UJI, ha estado también presente el subdirector de la Cátedra RTVE-UJI, Javier Marzal.

Alfonso Morales ha agradecido la visita y que la de UJI sea una de las 11 cátedras que RTVE tiene con las universidades públicas españolas. Además, ha resaltado que “este espacio compartido entre RTVE y la UJI tiene un valor real para promover la formación y la investigación en la alfabetización mediática y la cultura audiovisual, pero también simbólico: genera confianza en las instituciones y en su colaboración”.

Por su parte, la rectora de la UJI, Eva Alcón, ha agradecido a RTVE la colaboración con la Cátedra y ha destacado que “en un contexto de desinformación masiva y fake news, la alfabetización mediática no es solo una habilidad académica, sino una herramienta de salud democrática para construir una ciudadanía crítica”.

Alfonso Morales y Eva Alcón

La Cátedra ‘Cultura audiovisual y Alfabetización mediática’ Creada en 2022 y dirigida por la profesora titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I, Teresa Sorolla, la Cátedra ‘Cultura audiovisual y Alfabetización mediática’ de la UJI es una de las 11 cátedras con universidades públicas con que cuenta RTVE. Su principal objetivo es realizar actividades de investigación, formación y transferencia, para el estudio crítico y el desarrollo de contenidos audiovisuales que tengan una aplicación directa en el campo de la alfabetización mediática. Se trata, en definitiva, de profundizar en el estudio de la cultura audiovisual para el desarrollo de investigaciones aplicadas y para la generación de recursos didácticos con el fin de difundir y promover esta alfabetización mediática a través de la Corporación RTVE y de los medios de comunicación públicos. En este sentido, desde la Cátedra se fomenta el debate y la participación de los colectivos implicados en el campo de la alfabetización mediática: investigadores, docentes y estudiantes universitarios, estudiantes y profesores de los niveles educativos no universitarios, administraciones educativas y profesionales de los medios de comunicación. También se producen contenidos audiovisuales bajo el formato de vídeo-ensayos y vídeocápsulas, y materiales escritos sobre cultura audiovisual, que tienen una aplicación directa en el campo de la alfabetización mediática, además de cursos a distancia de formación del profesorado a través de la Corporación RTVE y de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana.