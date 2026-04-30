Congreso Internacional 'Galatea despierta' en la Universidad Jaume I

Galatea despierta es el título del congreso internacional sobre cuerpos femeninos, artificiales y metamórficos en el audiovisual contemporáneo. Organizado por la Universitat Jaume I, el evento pretende abordar "la reacción del audiovisual contemporáneo a esa tradición mítica, artística, literaria y visual en el que arte y ciencia se alían para dar lugar a una inquietante tecnología de lo bello, a través de personajes femeninos metamórficos (...) y Galateas rebeldes que no solamente cobran vida desde la motricidad de su cuerpo, sino también desde su autoconciencia y subjetividad", según informa la propia Universidad. El congreso Galatea despierta se celebrará los próximos 6, 7 y 8 de mayo en la Universidad Jaume I. Según recuerdan los organizadores del evento, durante el primer año tras el lanzamiento de Alexa, Google hizo público que medio millón de usuarios le habían declarado que la amaban, e incluso algunos le propusieron matrimonio (Wosk, 2024).

Recordamos que la Corporación RTVE y la Universidad Jaume I trabajan juntos en la Cátedra de cultura audiovisual y Alfabetización Mediática.