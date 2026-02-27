I Premio a la mejor tesis doctoral convocado por la Cátedra RTVE-US, en colaboración con el CAA y la Cátedra RTVE-UGR
Ya se conocen los resultados de la primera convocatoria del I Premio a la Mejor Tesis Doctoral en el Sector Audiovisual convocado en junio de 2025 y con una periodicidad anual. Dicho premio está promovido por la Cátedra RTVE-US de Contenidos Culturales y Creatividad en el Sector Audiovisual y Digital, en colaboración con el Consejo Audiovisual de Andalucía, y la Cátedra RTVE-UGR en Síntesis Profunda del Habla e IA Conversacional.
Han sido galardonadas dos tesis doctorales defendidas en Sevilla y Huelva
El Jurado del premio estuvo formado por María del Mar Ramírez Alvarado (en representación del Consejo Audiovisual de Andalucía), Manuel Jesús Gómez Zotano y José Francisco Díaz cuesta (en representación de RTVE), Feliz Ortega Mohedano (como representante de la Cátedra RTVE-Universidad de Salamanca) y Teresa Sorolla Romero (como representante de la Cátedra RTVE-Universidad Jaume I de Castello). Mar García Gordillo (Directora de la Cátedra RTVE-US ejerció de Secretaria.
El primer premio, dotado con 2.000 euros, ha sido concedido a Doña María Teresa Donstrup Portilla por su tesis titulada "Ideologías políticas y series de televisión: análisis de contenido y estudio de recepción de la distopía The Purge", dirigida por los profesores de la Universidad de Sevilla Víctor Herández de Santaolalla y Antonio Pineda. El Jurado ha destacado la solidez de su planteamiento general y su riguroso análisis sobre los discursos de odio, aportando una investigación de excelencia de máxima actualidad social y académica y con importantes aportaciones a los estudios de comunicación política y audiovisual.
Por su parte, el segundo premio, con una dotación de 1.000 euros, ha recaído en Don Jaime García Claro por su trabajo "Discartoon: representaciones sociales de las personas con discapacidad en los dibujos animados. Un estudio de caso desde la educomunicación", dirigida por los profesores Roberto Pecino y Octavio Vázquez Aguado. En este caso, el fallo subraya la oportunidad y relevancia social de la temática trabajada, así como la pertinencia de las conclusiones alcanzadas desde una sólida perspectiva metodológica.
Estos galardones suponen impulsar la investigación científica en materia audiovisual
Con la entrega de estos galardones, la Cátedra RTVE-US reafirma su compromiso con el impulso a la investigación de alto nivel y la transferencia de conocimiento avanzado en los estudios de comunicación. Estos premios no solo incentivan la carrera de nuevos investigadores, sino que subrayan la importancia de analizar críticamente los contenidos audiovisuales y digitales en la sociedad contemporánea, así como la producción de nuevos formatos de mayor impacto comunicativo.
El acto de entrega del Premio tendrá lugar el próximo 6 de marzo a las 12:00 horas en la Sede del Consejo Audiovisual de Andalucía y al mismo acudirán, entre otros, Domi del Postigo, Presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía y Carmen Vargas, Rectora de la Universidad de Sevilla. Este acto es la culminación del proceso iniciado tras la reunión del Jurado el pasado 3 de diciembre de 2025, donde se otorgaron los galardones que reconocen las investigaciones doctorales más destacadas por su rigor y actualidad social.