I Premio a la mejor tesis doctoral convocado por la Cátedra RTVE-US, en colaboración con el CAA y la Cátedra RTVE-UGR

Ya se conocen los resultados de la primera convocatoria del I Premio a la Mejor Tesis Doctoral en el Sector Audiovisual convocado en junio de 2025 y con una periodicidad anual. Dicho premio está promovido por la Cátedra RTVE-US de Contenidos Culturales y Creatividad en el Sector Audiovisual y Digital, en colaboración con el Consejo Audiovisual de Andalucía, y la Cátedra RTVE-UGR en Síntesis Profunda del Habla e IA Conversacional.

Han sido galardonadas dos tesis doctorales defendidas en Sevilla y Huelva

El Jurado del premio estuvo formado por María del Mar Ramírez Alvarado (en representación del Consejo Audiovisual de Andalucía), Manuel Jesús Gómez Zotano y José Francisco Díaz cuesta (en representación de RTVE), Feliz Ortega Mohedano (como representante de la Cátedra RTVE-Universidad de Salamanca) y Teresa Sorolla Romero (como representante de la Cátedra RTVE-Universidad Jaume I de Castello). Mar García Gordillo (Directora de la Cátedra RTVE-US ejerció de Secretaria.

El primer premio, dotado con 2.000 euros, ha sido concedido a Doña María Teresa Donstrup Portilla por su tesis titulada "Ideologías políticas y series de televisión: análisis de contenido y estudio de recepción de la distopía The Purge", dirigida por los profesores de la Universidad de Sevilla Víctor Herández de Santaolalla y Antonio Pineda. El Jurado ha destacado la solidez de su planteamiento general y su riguroso análisis sobre los discursos de odio, aportando una investigación de excelencia de máxima actualidad social y académica y con importantes aportaciones a los estudios de comunicación política y audiovisual.

Por su parte, el segundo premio, con una dotación de 1.000 euros, ha recaído en Don Jaime García Claro por su trabajo "Discartoon: representaciones sociales de las personas con discapacidad en los dibujos animados. Un estudio de caso desde la educomunicación", dirigida por los profesores Roberto Pecino y Octavio Vázquez Aguado. En este caso, el fallo subraya la oportunidad y relevancia social de la temática trabajada, así como la pertinencia de las conclusiones alcanzadas desde una sólida perspectiva metodológica.