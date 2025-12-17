Enlaces accesibilidad
Premios a la excelencia académica de la Escuela Superior de Telecomunicaciones (ETSIT) - Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

En la ceremonia de entrega de un diploma en la ETSIT-UPM, se observa a tres personas en el escenario. El diploma, con el logo de la institución, es entregado a un estudiante destacado, con una audiencia presente.
Esteban Mayoral entrega diploma en la Escuela Superior de Telecomunicaciones UPM Equipo de Impulsa Visión RTVE
Equipo de Impulsa Visión RTVE

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha entregado los premios a la excelencia académica del curso 2024-2025. El subdirector del Centro de Innovación y Observación del Conocimiento de RTVE, Esteban Mayoral, ha entregado el diploma al mejor expediente académico en el itinerario de Sistemas Audiovisuales del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación al alumno Gonzalo Mantiñán Suárez. En la entrega le ha acompañado el ingeniero David Jiménez, nuevo responsable de la Cátedra RTVE-UPM.

La ceremonia ha incluido un homenaje al catedrático José Manuel Menéndez, fundador de la Cátedra RTVE-UPM, centrada en el desarrollo de nuevos formatos de señal de audio y vídeo y su transporte. El ex rector de la UPM, Guillermo Cisneros, ha recordado la figura profesional y humana de Menéndez, a quien no quiso referirse en pasado sino en presente. "Su trabajo es pionero y vanguardista en multitud de áreas y vemos la proyección de ello en las clases con sus estudiantes, en los trabajos de fin de titulación y en sus doctorandos", manifestó Cisneros.

RTVE

