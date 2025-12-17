Premios a la excelencia académica de la Escuela Superior de Telecomunicaciones (ETSIT) - Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha entregado los premios a la excelencia académica del curso 2024-2025. El subdirector del Centro de Innovación y Observación del Conocimiento de RTVE, Esteban Mayoral, ha entregado el diploma al mejor expediente académico en el itinerario de Sistemas Audiovisuales del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación al alumno Gonzalo Mantiñán Suárez. En la entrega le ha acompañado el ingeniero David Jiménez, nuevo responsable de la Cátedra RTVE-UPM.

La ceremonia ha incluido un homenaje al catedrático José Manuel Menéndez, fundador de la Cátedra RTVE-UPM, centrada en el desarrollo de nuevos formatos de señal de audio y vídeo y su transporte. El ex rector de la UPM, Guillermo Cisneros, ha recordado la figura profesional y humana de Menéndez, a quien no quiso referirse en pasado sino en presente. "Su trabajo es pionero y vanguardista en multitud de áreas y vemos la proyección de ello en las clases con sus estudiantes, en los trabajos de fin de titulación y en sus doctorandos", manifestó Cisneros.