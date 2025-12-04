Cómo producir contenidos audiovisuales para el público infantil. Cátedra RTVE-USAL
Son muchos los factores que hay que tener en cuenta al producir contenidos audiovisuales para el público infantil y juvenil. Varios de los expertos que han participado en las jornadas 'Kids Media Day 2025' de la cátedra RTVE-Universidad de Salamanca sobre Niñ@s jóvenes y Medios han coincidido en la importancia de ofrecer contenidos con valores y en un entorno seguro para los chavales.
La mesa redonda titulada “Emprendimiento y Producción audiovisual orientada al Público Infantil y Juvenil, Oportunidades y tendencias estratégicas”, moderada por la periodista responsable de Innova de RTVE, Marta Fajardo, ha abordado el trabajo del guion y el proceso de construcción de personajes e historias en los contenidos infantiles.
La productora Ejecutiva Contenidos Infantiles y Juveniles en Clan-Rtve, Ana Ruíz, ha resaltado que "hay que crear contenidos de calidad, educativos y seguros, que son premisas necesarias". También ha dicho que toda la producción propia del canal infantil la basan en contenido educativo, como el programa “Aprendemos en Clan”.
El canal Clan, que cumplirá su 20 aniversario este mes de diciembre, acaba de comenzar un nuevo proyecto. Se trata del magacine ‘Team total”, que busca buenos valores en redes sociales con el fin de exponerlos en un entorno seguro para los chavales.
La Cátedra RTVE-USAL sobre infancia se creó en 2021
El director de Operaciones de Big Bang Box, Fernando Alcaraz, autor de series de éxito como 'Momonsters', ha explicado cómo conceptualiza sus proyectos de animación y cómo necesita ser muy preciso en todas las deficiones que realiza, ya que el destinatario final es un público tan sensible como el infantil. Alcaraz señala que "Trabajamos en tres pilares fundamentales: La historia y cómo van a ser nuestros pesonajes, su aspecto, y la narrativa, tres conceptos esenciales en la producción de series para el público preescolar. Alcaraz también ha resaltado que "es responsabilidad de los productores que los niños vean un producto de calidad y hacer una producción adecuada a las necesidades y la edad de los menores". El director de éxitos como 'Animagika' o 'Big bang box' ha hecho hincapié también en la oportunidad que ofrece el mundo virtual para aprender idiomas.
La Codirectora de “Mi primer festival”, Marta Martínez Falcón, ha explicado que su proyecto nació hace 18 años para exhibir producciones audiovisuales y ha ido ramificándose haciendo el proceso inverso habitual: "hemos empezado por la exhibición para acabar teniendo una distribuidora y hacer contenidos propios".
Esta iniciativa se trata de un festival de cine internacional para niños de entre 2 y 12 años en el que se programa cine de autor que no suelen llegar a las salas de cine habituales. Se fomenta la experiencia de ver cine en comunidad, en la sala y con el colegio y se intenta evitar la actual pérdida de experiencia compartida, señala Martínez Falcón, quien ha destacado también que 'Mi primer festival' aspira en convertirse en un ecosistema más grande en el futuro.
Por su parte, el CEO de Filmpedia Miquel Cerdà, ha definido su proyecto como una plataforma educativa innovadora y ha destacado el uso del vídeo como herramienta pedagógica. Según Cerdà "el audiovisual es importante para trabajar las 'soft-skills'. Nosotros lo empleamos distintos ejes temáticos". El responsable de Filmpedia, proyecto acelerado por RTVE, destaca que su trabajo añade una capa de valor al contenido ya creado: ayudan a los docentes troceando y clasificando contenido ya existente. "En la colaboración con TVE, como tiene un catálogo de un millón de contenidos on-line les ayudamos haciendo un etiquetado positivo del contenido, elaboramos clips de vídeos y los añadimos como material educativo".
La guionista de cine, Eva Pérez Misa, autora, entre otros, de 'The Wawies' ha explicado cómo contactan con ella para desarrollar una historia a raiz de un libro, un muñeco o un producto creado. "Al elaborar un guion no es tan importante hablar de un determinado tema como abordar un punto de vista sobre este tema. Es muy importante saber a qué target vas dirigido porque esto afecta a toda la historia y va a marcar el ritmo o el humor que se meta en el guion". Pérez Misa ha puesto en valor el compromiso de las televisiones públicas con la audiencia infantil y juvenil porque "tienen una implicación social más fuerte y mucho cuidado con lo que transmiten al menor" .
La cátedra RTVE-USAL sobre niñ@s, jóvenes y adolescentes está dirigida por Félix Ortega Mohedano, catedrático en el área de Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad de Salamanca. Su andadura comenzó en 2021. Actualmente la Corporación RTVE cuenta con 11 cátedras en activo.