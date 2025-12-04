Cómo producir contenidos audiovisuales para el público infantil. Cátedra RTVE-USAL

Son muchos los factores que hay que tener en cuenta al producir contenidos audiovisuales para el público infantil y juvenil. Varios de los expertos que han participado en las jornadas 'Kids Media Day 2025' de la cátedra RTVE-Universidad de Salamanca sobre Niñ@s jóvenes y Medios han coincidido en la importancia de ofrecer contenidos con valores y en un entorno seguro para los chavales.

La mesa redonda titulada “Emprendimiento y Producción audiovisual orientada al Público Infantil y Juvenil, Oportunidades y tendencias estratégicas”, moderada por la periodista responsable de Innova de RTVE, Marta Fajardo, ha abordado el trabajo del guion y el proceso de construcción de personajes e historias en los contenidos infantiles.

La productora Ejecutiva Contenidos Infantiles y Juveniles en Clan-Rtve, Ana Ruíz, ha resaltado que "hay que crear contenidos de calidad, educativos y seguros, que son premisas necesarias". También ha dicho que toda la producción propia del canal infantil la basan en contenido educativo, como el programa “Aprendemos en Clan”.

El canal Clan, que cumplirá su 20 aniversario este mes de diciembre, acaba de comenzar un nuevo proyecto. Se trata del magacine ‘Team total”, que busca buenos valores en redes sociales con el fin de exponerlos en un entorno seguro para los chavales.