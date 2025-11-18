Pedro Cánovas: "La tecnología acompaña pero no decide"

El papel que deben jugar las máquinas en la comunicación ha centrado el debate enmarcado en la Cátedra RTVE-UAB sobre la aplicación de la IA, que ha tenido lugar en la Universidad San Jorge de Zaragoza.

El jefe de Unidad de logística de RTVE e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, Pedro Cánovas, ha asegurado sobre la automatizacion que "en RTVE la tecnología no sustituye, sino que potencia. La automatización permite descargar tareas repetitivas, pero no reemplaza el juicio necesario para interpretar conflictos, medir sensibilidades o construir relatos responsables. Esta visión híbrida ya forma parte del día a día: la máquina realiza lo mecánico; la persona, lo sensible y editorial. Una colaboración que marca la diferencia en la comunicación pública".