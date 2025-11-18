Pedro Cánovas: "La tecnología acompaña pero no decide"
- La ética es clave en la integración de la IA
- Cánovas: "En RTVE la tecnología no sustituye"
- Tejedor: "Hay que comunicar con sentido"
El papel que deben jugar las máquinas en la comunicación ha centrado el debate enmarcado en la Cátedra RTVE-UAB sobre la aplicación de la IA, que ha tenido lugar en la Universidad San Jorge de Zaragoza.
El jefe de Unidad de logística de RTVE e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, Pedro Cánovas, ha asegurado sobre la automatizacion que "en RTVE la tecnología no sustituye, sino que potencia. La automatización permite descargar tareas repetitivas, pero no reemplaza el juicio necesario para interpretar conflictos, medir sensibilidades o construir relatos responsables. Esta visión híbrida ya forma parte del día a día: la máquina realiza lo mecánico; la persona, lo sensible y editorial. Una colaboración que marca la diferencia en la comunicación pública".
Pedro Cánovas: "El objetivo no es automatizar más, sino comunicar mejor"
Además, Cánovas, que forma parte del Centro de Innovación de RTVE, ha resaltado que "mirando al futuro, RTVE apuesta por una tecnología al servicio de valores: accesibilidad, agilidad, fiabilidad y honestidad. El objetivo no es automatizar más, sino comunicar mejor. La filosofía queda resumida en una idea: la automatización hace que los medios funcionen como relojes; la humanidad les da alma.” Según Cánovas la tecnología acompaña pero no decide.
Por su parte, el catedrático de RTVE-UAB, Santiago tejedor, ha subrayado la importancia de generar espacios en los que “comunicar con sentido cuando todo parece ruido”. Tejedor, que ha hecho hincapié en que la IA supone un cambio de paradigma, ha aprovechado el espacio para reflexionar sobre la labor del Observatorio Oi2 -Observatorio para la Innovación de los informativos en la sociedad digital- y ha destacado la trayectoria de casi una década de la Cátedra RTVE-UAB y sus esfuerzos por contar, proponer y divulgar sobre la innovación en los medios de comunicación.
La mesa de debate ha contado también con la presencia de la doctora y profesora de la Universidad San Jorge de Zaragoza, Brenda Pérez, quien ha destacado el papel que puede jugar la IA en el periodismo y la responsabilidad que tienen los periodistas a la hora de utilizarla, usándola como herramienta para realizar bien su trabajo, pero no como sustituta de su criterio.
Durante estas jornadas sobre comunicación en la era del ruido digital, se ha puesto en valor la actividad de las 11 Cátedras que la Corporación RTVE lidera junto a 11 universidades españolas de distintas comunidades autonómas, en las que se investiga sobre temas tan trascendentes como la alfabetización mediática, la accesibilidad en el sector audiovisual, el emprendimiento tecnológico o el consumo de medios en el público infantil y juvenil.