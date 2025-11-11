Se abre la convocatoria 4º ESO+RTVE 2025-2026

Participarán áreas de la Corporación RTVE, TVE y RNE

Los estudiantes podrán observar distintas profesiones

Habrá una charla motivacional y de alfabetización digital

Desde hoy, 12 de noviembre, está abierta la convocatoria para que distintos centros escolares -públicos, concertados o privados-- soliciten participar con RTVE en la estancia educativa de 4º ESO+RTVE, durante el curso 2025-2026.

En total habrá 66 plazas en la Comunidad de Madrid y cada centro podrá solicitar dos puestos como máximo. Las vacantes se cubrirán por estricto orden de cumplimentación del formulario al que se accede en este enlace.

La iniciativa tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de marzo de 2026 y durante la misma los estudiantes podrán conocer de cerca cómo es el entorno profesional de la industria audiovisual y las distintas profesiones y áreas que participan en la misma. Una vez seleccionados los centros escolares que van a participar con 4ºESO+RTVE 2025-2026 se procederá a concretar la distribución de los estudiantes en las distintas áreas de la Corporación.