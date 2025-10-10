VIII Convocatoria Impulsa Visión RTVE ayudas a la investigación TFM

La Inteligencia Artificial (IA) y el periodismo centran la VIII convocatoria de Impulsa Visión Ayudas a la Investigación RTVE, que cumple su VIII edición. En esta ocasión los trabajos fin de Máster (TFM) deberán investigar acerca del impacto de la IA en el mundo del periodismo y en los medios de comunicación: desde la transformación de los roles profesionales a la generación de información y contenidos, pasando por sus aspectos técnicos, deontológicos y los nuevos retos para la verificación y la lucha contra la desinformación.

Recordamos que los plazos de presentación de trabajos abarcan desde el 20 de octubre al 16 de diciembre de 2025, ambos incluídos.

Esta nueva convocatoria presenta como principal novedad el aumento del importe que se otorgará a los trabajos premiados. Así, y tal y como se puede consultar en las bases, la cuantía total se incrementa de 10.000 euros a 12.000 euros.

Así, cada ayuda tendrá una dotación económica de 12.000 euros que se distribuirá de la siguiente manera: 8.000 para el alumno/a que resulte beneficiario/a de la misma y 4.000 euros para el departamento/ escuela/ facultad de la Universidad que imparta los estudios de Máster.

El proceso se realiza a través de la web de RTVE, www.rtve.es/impulsavision, desde donde se podrá descargar la inscripción que tendrá carácter gratuito y que se adjunta como anexo a las bases de esta Convocatoria.