Conoce cinco claves sobre autolesiones en adolescentes y jóvenes

Muchos de nuestros niñ@s y jóvenes están expuestos a todo tipo de contenidos digitales, cada vez a una edad más temprana. La hipersexualización, el acceso a discursos de odio o el fomento de autolesiones son sólo algunas de las consecuencias que puede tener el acceso a estos contenidos, según las conclusiones puestas de manifiesto en las jornadas celebradas el 28 de noviembre en Salamanca, en el entorno de la Cátedra RTVE-USAL niñ@s, jóvenes y medios.

La investigadora Esther Martínez Pastor, Catedrática de Universidad en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) resalta cinco características que debemos conocer acerca de las autolesiones que se infringen los jóvenes en nuestro país y que comparten en redes sociales:

USAL

1.No se trata de una enfermedad Las personas que se autolesionan no lo hacen porque tengan una enfermedad o un trastorno mental, sino que este comportamiento corresponde a un tipo de conducta que doptan los jóvenes, y a la que acuden para aliviar un dolor psicológico profundo.

2.Mensajes románticos y normalizados Las personas jóvenes y adolescentes que se autolesionan comparten sus daños físicos y agresiones con otros jóvenes, en el entorno digital. Es frecuente el empleo de imágenes románticas o tiernas para exponer o simbolizar los daños causados, normalizados.

3.Las personas que se autoagreden buscan el control La práctica de la autoagresión busca, según recuerda la investigadora Esther Martínez, establecer algún tipo de control para poder aliviar el dolor psicológico padecido. Es el único control que estos chavales pueden sentir. Señales de autolesiones por cortes usadas en redes sociales USAL

4.Hay distintas comunidades digitales de autoagresiones Normalmente las personas que comparten sus autolesiones en redes sociales se buscan, se encuentran y constituyen diversas comunidades clasificadas según el tipo de agresión que se inflinjan, ya sea hacerse marcas con cortes, producirse quemaduras o tener trastornos alimentarios.