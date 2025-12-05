Conoce cinco claves sobre autolesiones en adolescentes y jóvenes
- Conclusiones presentadas en las jornadas de la cátedra RTVE-USAL
- La investigadora Esther Martinez recuerda que hay que acudir a profesionales
Muchos de nuestros niñ@s y jóvenes están expuestos a todo tipo de contenidos digitales, cada vez a una edad más temprana. La hipersexualización, el acceso a discursos de odio o el fomento de autolesiones son sólo algunas de las consecuencias que puede tener el acceso a estos contenidos, según las conclusiones puestas de manifiesto en las jornadas celebradas el 28 de noviembre en Salamanca, en el entorno de la Cátedra RTVE-USAL niñ@s, jóvenes y medios.
La investigadora Esther Martínez Pastor, Catedrática de Universidad en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) resalta cinco características que debemos conocer acerca de las autolesiones que se infringen los jóvenes en nuestro país y que comparten en redes sociales:
1.No se trata de una enfermedad
Las personas que se autolesionan no lo hacen porque tengan una enfermedad o un trastorno mental, sino que este comportamiento corresponde a un tipo de conducta que doptan los jóvenes, y a la que acuden para aliviar un dolor psicológico profundo.
2.Mensajes románticos y normalizados
Las personas jóvenes y adolescentes que se autolesionan comparten sus daños físicos y agresiones con otros jóvenes, en el entorno digital. Es frecuente el empleo de imágenes románticas o tiernas para exponer o simbolizar los daños causados, normalizados.
3.Las personas que se autoagreden buscan el control
La práctica de la autoagresión busca, según recuerda la investigadora Esther Martínez, establecer algún tipo de control para poder aliviar el dolor psicológico padecido. Es el único control que estos chavales pueden sentir.
4.Hay distintas comunidades digitales de autoagresiones
Normalmente las personas que comparten sus autolesiones en redes sociales se buscan, se encuentran y constituyen diversas comunidades clasificadas según el tipo de agresión que se inflinjan, ya sea hacerse marcas con cortes, producirse quemaduras o tener trastornos alimentarios.
5. Se debe acudir a un especialista
Si los padres o amigos de la persona que se autolesiona descubren este hábito en el/la menor, sin duda deben acudir cuanto antes a un especialista que pueda escuchar y tratar al joven que convierte su frustración en la generación de un daño físico. Recordemos que este tipo de lesiones suelen tener un significado profundo y están motivadas por un daño moral o psicológico que hay que abordar para buscar una solución.
Si quieres conocer cómo funciona el universo digital de nuestros niñ@s y jóvenes y cómo pueden influir en sus decisiones, puedes ver la jornada completa del Kids media day del 28 de noviembre, que ha tenido lugar en el salón de actos Adolfo Suárez de la facultad de ciencias sociales de la Universidad de Salamanca. Allí, varias expertas e investigadoras de la URJC como la mencionada Esther Martínez Pastor o Beatriz Catalina, o de la Universidad de Salamanca como MaríaTeresa Martín, María Marcos o Patricia Sánchez han expuesto sus conclusiones sobre los tipos de discursos de odio encontrados en redes sociales, la brecha digital o distintos comportamientos de los 'influenciers' y su interacción.
La Cátedra RTVE-USAL niñ@s, jóvenes y medios está en marcha desde el año 2021 y la dirige el catedrático de comunicación audiovisual y publicidad por la Universidad de Salamanca, D. Félix Ortega Mohedano. quien ha anunciado que en el año 2026 verá la luz el libro blanco de la cátedra.