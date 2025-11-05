Félix Ortega es nombrado catedrático de Comunicación Audiovisual por la USAL
Es el actual director de la Cátedra RTVE-USAL sobre niños, jóvenes y medios.
El actual director de la Cátedra RTVE-Universidad de Salamanca en Niñ@s Jóvenes y Medios , D. Félix Ortega Mohedano, ha sido nombrado Catedrático de Universidad en el área de Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad de Salamanca.
Este nombramiento, producido el pasado 1 de noviembre de 2025, es un reconocimiento a su sobresaliente trayectoria académica, su liderazgo en el ámbito de la investigación sobre infancia, juventud y medios, y su firme compromiso con la docencia universitaria y el servicio institucional. Esta designación constituye un hito tanto en su carrera profesional como en la consolidación de la Universidad de Salamanca como referente nacional e internacional en el ámbito de la comunicación y las ciencias sociales.
Su trabajo se centra en las audiencias jóvenes
A lo largo de las últimas décadas, el profesor Ortega Mohedano ha combinado una intensa labor docente en titulaciones de grado y posgrado con una sólida y reconocida trayectoria investigadora. Su trabajo se ha centrado especialmente en la alfabetización mediática, la comunicación digital, la relación entre las audiencias jóvenes y los contenidos audiovisuales, así como en las implicaciones sociales y políticas de las tecnologías emergentes, entre ellas la inteligencia artificial. Su participación en proyectos competitivos, sus publicaciones en revistas de alto impacto y su contribución a la creación y consolidación de grupos y observatorios de investigación han sido elementos determinantes en la evaluación que ha conducido a su promoción.
El nombramiento como Catedrático también reconoce su compromiso institucional y su capacidad para tender puentes entre la universidad, las instituciones públicas, las organizaciones culturales y las redes internacionales. A través de su participación en comités académicos, agencias evaluadoras, asociaciones científicas e iniciativas de colaboración con entidades externas, el profesor Ortega Mohedano ha contribuido a fortalecer la proyección de la Universidad de Salamanca en los debates contemporáneos sobre medios, democracia, derechos de la infancia y ciudadanía digital.
La Cátedra RTVE-USAL sobre Niñ@s Jóvenes y Medios, sobre el consumo de medios del público infantil y juvenil, se puso en marcha en 2021.