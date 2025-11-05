Félix Ortega es nombrado catedrático de Comunicación Audiovisual por la USAL

El actual director de la Cátedra RTVE-Universidad de Salamanca en Niñ@s Jóvenes y Medios , D. Félix Ortega Mohedano, ha sido nombrado Catedrático de Universidad en el área de Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad de Salamanca.

Este nombramiento, producido el pasado 1 de noviembre de 2025, es un reconocimiento a su sobresaliente trayectoria académica, su liderazgo en el ámbito de la investigación sobre infancia, juventud y medios, y su firme compromiso con la docencia universitaria y el servicio institucional. Esta designación constituye un hito tanto en su carrera profesional como en la consolidación de la Universidad de Salamanca como referente nacional e internacional en el ámbito de la comunicación y las ciencias sociales.